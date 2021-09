Počeo RETROGRADNI MERKUR U VAGI: Pripremite se za HAOS narednih MESEC DANA, zaboravite šta ste planirali

Retrogradni Merkur počeo je 22. septembra, a sada se zahutava i biće na snazi do 20. oktobra. Mnogi imaju mišljenje da u ovom periodu ne treba da rade bilo šta i da planiraju, a evo šta zapravo možemo da očekujemo.

Nije to baš tako strašno, setite se onoga da se mnoge stvari sa najvećim olujama u stvari vraćaju na mesto. Ajde da vidimo šta nam to donosi retro Merkur... Sutra dolazi do zaokretanja Merkura i svo svoje retrogradno kretanje ce imati u sazvežđu Vage.

Osnovna simbolika Vage je pravda, balans i ravnoteža. U samom kretanju Merkura doći će do disbalansa, gde će se poremetiti sistem vrednosti.

To znači da u tom periodu ne trebamo verovati svim informacijama, a odluke ostaviti za kasnije. Ovo je period narušavanja sistema vrednosti, gde će laž i radnje iza kulisa izbiti u prvi plan, kao da su pravo dobro rešenje za dobrobit svih nas, a istina i prave odluke će ostati u senci.

Prava istina će biti poremećena i svoj put ka svetlosti moze traziti tek kada se završi retro Merkur i nastavi svoj normalan hod. Nažalost, istina dolazi malo sporije na videlo, tako da se može desiti da neke stvari ostanu u senci sve do kraja godine.

Ovaj period takođe će se odraziti i na ljubavni život, jer će mnogi da se preispituju, ali i na finansije koje će biti pogođene. Budite spremni da sve što ste planirali odložite za neki kasniji period.

Autor: Pink.rs