LJUBOMORNI HEDONISTI: Ovaj HOROSKOPSKI ZNAK je strastven u svemu i NIKADA vam neće ostati dužan!

Osobe rođene u ovom znaku ponekad je moguće prepoznati već na prvi pogled, jer u odnosu na ostale pripadnike Zodijaka vi se izdvajate po svojoj zavodljivoj i po malo ćudljivoj prirodi.

Znači, po svom ponašanju, temperamentu ili po fizičkom izgledu ostavljate utisak koji deluje veoma prijatno i dopadljivo na širu okolinu. Posedujete smisao za dobar ukus i naglašenu potrebu za uživanjem.

Drugačije rečeno, vi ste osoba koja drži do svojih principa, a ti principi najčešće navode na raznovrsna zadovoljstva bilo da je reč o nekom čulnom, estetskom ili o materijalnom potkrepljenju. U osnovi, vi posedujete senzualnu prirodu koja ima velike prohteve u svemu onome što pothranjuje vaša čula i vaše emocije.

Kako da zavedete Bika?

U početku svakako na indirektan način i suptilno, pri tome nemojte zaboraviti na različite poklone i na pravila o lepom ponašanju. U svakom slučaju, poenta je u tome da ostavite veliki utisak, ali ne samo svojom pojavom već i različitim manirima ili ukazanom pažnjom. U tom smislu, možete biti sigurni da se vaša pažnja meri ne samo lepim rečima već i kroz različite poklone, sitnice ili darove.

Šta partner mora znati o vama?

Vi ste izuzetno pouzdana osoba koja svoje emocije i strasti drži pod strogom kontrolom. Uostalom vi posedujete kvalitete koji su veoma uočljivi već na prvi pogled, tako da od svoje okoline očekujete reakciju, signal ili iskrene komplimente.

Onda kada se nalazite u društvu suprotnog pola, osoba koja vam se udvara na indirektan način treba da vam da do znanja da joj se dopadate i treba da vam uputi neku ljubavnu poruku ili signal. Naravno, onda kada se nalazite u društvu (ovo naročito važi za muškarce), vi imate dominantnu ulogu, a vaša partnerka je ta koja pokorno i verno prati vaš korak.

Zatim, vi ste osoba koja izuzetno drži do vernosti, do istine i do tradicionalnih uloga. Ukoliko neko ili nešto poljulja vaše poverenje u ljubavnog partnera, onda je to zaista veliki problem koji može da dovede do ljubavnog razlaza. Jedno od osnovnih pravila, je da su Bikovi veoma tradicionalni i da im nedostaje tolerancija ili sluh za ljubavnu prevaru. Odnosno, po tom pitanju muškarci spadaju u najtežu kategoriju i zbog toga morate strogo poštovati njihov kodeks časti.

Kako da sačivate Bika?

Ono što svakako treba da vas ohrabri, to je činjenica da je Bik po svojoj prirodi podložan tradicionalnim ulogama, a samim tim ima potrebu da sačuva svoju ljubavnu ili bračnu vezu. Znači, nezavisno od onoga što se dešava sa strane Bik zaista uliva poverenje i sigurnost.

Da li su Bikovi verni ili skloni avanturama?

U načelu ne, ali ukoliko eventualno dođe do nekih iznenadnih izleta u nepoznato, onda nemojte zaboraviti da je vaša najveća prednost to što u svojim rukama imate veliki adut. Odnosno vaš veliki adut je ljubavna ili bračna veza. Uostalom morate biti svesni činjenice da Bik beži od svega što ugrožava njegov bračni, socijalni ili društveni status.

Pravilo na koje vas ponovo podsećamo je da bilo kakva avanutra, flert i zabava ili preljuba sa vaše strane ne dolazi u obzir čak ni u snovima.

Kako se Bik ponaša u ljubavnoj vezi?

Možete biti sigurni da pored sebe imate pouzdanog partnera i osobu koja želi da vam ugodi ili da vas usreći. Naravno, u osnovi svega onoga što se dešava u vašoj ljubavnoj priči je zajedničko zadovoljstvo, jer Bik uživa u svemu onome što ulepšava i obogaćuje zajednički život. Ni u jednom trenutku nemojte zaboraviti da Bikovi insistiraju na svemu što predstavlja čulno zadovoljstvo, raskoš i udobnost.

Kakakv je Bik u braku?

Bik uliva veliku sigurnost i ima potrebu da zaštiti svoju porodicu ili svog ljubavnog partnera od različitih problema koji dolaze iz spoljašnjeg sveta. U tom smislu, Bik je veoma uzoran partner jer svoju porodicu opskrbljuje na različite načine i ima dovoljno snage da sačuva svoje privatno carstvo. Uostalom, Bik je srećan onda kada sa svojom porodicom uživa u lepim stvarima i kada oko sebe oseća veliku udobnost.

Šta Bika najviše privlači?

Nemojte zaboraviti da su osobe u znaku Bika u osnovi svoje prirode velike estete, ali to ne znači da je lep fizički izgled dovoljan da zadrži njihovu pažnju. Odnosno, vi morate da delujete veoma privlačno i istovremeno morate da posedujete sve one atribute koji vas predstavljaju kao izuzetno prijatnu i dopadljivu osobu.

Suština je u tome, da vaša fizička lepota odslikava vašu unutrašnju lepotu ili svo bogatstvo koje posedujete. Znači, važno je da posedujete lep izgled, lepe manire i da primenjujete različita pravila o lepom ponašanju. Uostalom, nemojete zaboraviti da Bik nikada ne ostaje ravnodušan pred bogatstvom, blagostanjem i lepotom.

