4 najopasnija znaka Zodijaka: Njima se nemojte zamerati, umeju da budu nemilosrdni

Ovi horoskopski znaci ne prezaju od toga da onima koji ih na bilo koji način ugroze vrate "sve milo za drago".

Kao i mnogo toga, zvezde određuju i to kako se ophodimo i ponašamo u nekim situacijama, kao i to koliko smo opasni ili pomirljivi.

Kako astrolozi kažu postoje četiri horoskopska znaka koja su opasna i spremna na svaku vrstu obračuna ukoliko udarite na njihov ego i sujetu.

1. OVAN

Ovnovi su impulsivni, pa lako i brzo mogu da "planu". Bes najčešće verbalizuju tako da oko njih sve "pršti", ali nije im strano ni da se fizički obračunavaju sa osobom koja im se zamerila. Ovaj vatreni znak loše reaguje kad neko pokuša da dominira njima ili da ih kontroliše. U toj situaciji uzvraćaju žestoko i umeju da budu nemilosrdni.

2. DEVICA

Ovo je najproračunatiji horoskopski znak. Oni će biti u stanju, ako im se zamerite da naruše vaš ugled i nanesu vam emotivnu štetu od koje se nikada nećete oporaviti. Osvetoljubive su i samo čekaju "pravi trenutak" da vam napakoste. Kada se osvestite da su vas "uništili" , obično bude prekasno.

3. ŠKORPIJA

One su osvetoljubive i jedva čekaju da varate "sve milo za drago" , ako im se slučajno zamerite . Škorpija ne otkriva svoje "paklene" planove. Teško onome ko njima "stane na žulj". Ovaj horoskopski znak poznat je po tome da poseduje dozu sadizma u sebi, što ih čini posebno bezosećajnim i spremnim na sve i svašta u cilju osvete.

4. RIBE

Kako zodijački stoje okrenute naopako jedna drugoj, tako Ribe i u životu imaju dve strane. Jedna je osetljiva, ljubazna i saosećajna, a druga je smrtonosna. Iako tako ne izgledaju, one imaju žestok temperament.

Ako Ribe "izvedete iz takta", računajte na to da ćete nastradati. Pošto su vrlo maštovite smisliće najgore načine da vam se osvete. Uz sve to one su pasivno-agresivne, pa će vas mučiti na tiho i polako. Astrolozi tvrde da je najveći broj serijskih ubica rođen baš u znaku Riba.

