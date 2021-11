LAV ŽIVI U PROŠLOSTI, ŠKORPIJA POTISKUJE OSEĆANJA: Ovo su NAJVEĆE GREŠKE svakog znaka, izbegnite ih

Šamanski horoskop otkriva pečat, trag ili misiju vaše sudbine, odnosno prenosi vam važnu poruku koju možda ne primećujete, a može vam promeniti život. Ovu poruku nije dovoljno čuti, već je primeniti u praksi, a onda započeti tok pozitivne transformacije.

Strelac

Zapamtite jednu veoma važnu stvar u životu: svako dobija ono što privlači. Ne dozvolite da problemi žive u vašim mislima, jer se tada lako mogu manifestovati u stvarnost. Sve loše misli prema drugima okreću se vama. Sva zavist ide, na kraju, vama. Živite mirno i odmereno, ne zavidite, osmehujte se češće i nasmejaće vam se prolaznici, voljeni, pa i sam život. Želite da budete poštovani, poštujte druge.

Ovan

Kada hodate ulicom i vidite pero kako leži na zemlji, pokupite ga i donesite kući, možete ga staviti u vazu, okačiti ili čak samo staviti na policu. Ovo je moćan talisman, a sakupljajte i kamenje iz reka jer imaju veliku snagu i energiju. Dajte sve od sebe da pomognete drugima. Ako ne možete doneti radost, onda barem nemojte nauditi.

Vodolija

Slušanjem dobre muzike čistite se od negativne energije nakupljene tokom dana. Muzika je vrsta meditacije koja vam može probuditi čula i harmonija sa samim sobom. Ako smatrate da je nastala situacija nerešiva, iskoristite umirujuće vežbe disanja.

Ribe

Svako sveže, lepo, zrelo i prijatno mirisno povrće ili voće je simbol srećnog i mirnog života u vašoj porodici. Vaš sklad je povezan sa zdravljem, pa je vaša misija da širite zdrave navike, kako u svom, tako i u tuđem životu. Ples je taj koji vam može vratiti energiju i otkriti vam pravi put.

Rak

Provedite bar sat vremena dnevno uz tišinu... Potrebna vam je baš kao i komunikacija. Sposobnost da se voli je najlepša veština na zemlji. Naučite da volite sve, čak i svoje neprijatelje! Vaša misija je da širite ljubav, onda će vam se vratitri svako dobro. Opušta vas voda, pa što više plivajte ili se opuštajte pod tušem.

Lav

Svoju prošlost obično nazivamo zlatnim vremenom ili zlatnim danima. Ovo je greška. Veoma je važno da shvatite da je svaki sadašnji trenutak u vašem životu zlatan i dragocen. Kada počnete da živite u sadašnjem trenutku, ne u senkama prošlosti i neizvesnoj budućnosti, već OVDE i SADA - tada ćete pronaći pravu sreću.

Devica

Ako imate cilj da promenite svet, promenite prvo sebe. Naučite da imate energiju radosti i energiju ljubavi. Ovo su glavne smernice vaše sudbine. Osmeh i radost imaju ogromnu moć. Kada ovo naučite, otkrićete "ljubav". Kada god je moguće, pokušajte da date novac siromašnima i onima kojima je prekopotreban. Nije bitno koliko će biti, važno je delo.

Vaga

Život je kratak vremenski period. Ne trošite ga na svađe, suze i pogrešne ljude! Umesto toga širite dobro i dajte drugim ljudima podršku. To će vam pružiti osećaj smirenja i srećnog života. Stvarajte krug dobrih dela i napredujte.

Škorpija

Ako vam je loše u duši i osećate se letargično, samo pevajte... Pevajte šta vam srce želi. Ponekad i ona želi da progovori. Vi ste izuzetno tajanstveni, ali nemojte sva osećanja potiskivati u sebi. Otvorite srce i ono će vam otkriti put do sreće. Ako odlučite da uradite nešto, onda ne sumnjajte u sebe. Strah vas tera da se povučete sa pravog puta. Ne gubite nadu ako nešto nije uspelo prvi put. Svaka mala pobeda vas približava velikoj.

Bik

Kada s epojave poteškoće, pokušajte da se izdignete iznad situacije. Umesto mračnih oblaka, posmatrajte vedro nebo. Pozitivan stav zaista može ublažiti situaciju i pomoći da lakše dođete do rešenja. Da biste se približili snu, ponekad je dovoljno napraviti bar jedan korak. Ne plašite se poteškoća, one uvek postoje i biće. Koliko će one ostaviti trag na vaš život zavisi samo od načina na koji posmatrate stvari.

Blizanci

Trudite se da više budete iskreni i nikoga ne povredite. Sve što radite, vraća se. Ako ste prema nekome iskreni, ophodite se sa ljubavi i radosti, onda će vam se takav odnos i vratiti u život. Očekuje vas nešto sjajno i veličanstveno kada ispunite svoju životnu misiju, a to je iskrenost.

Jarac

Nikada ne žalite ni za čim iz prošlosti, da je vredelo bilo bi i sadašnjost. Sve što se dešava dešava se sa određenim razlogom. vaša misija jeste da se oslobodite senki prošlosti i tada ćete živeti bolje. Ne budite previše samokritični i ne potiskujte negativna osećanja u sebi. U vama je moć samoisceljenja energije, samo počnite da se razvijate i ne dozvolite da vas prepreke na tom putu ograniče.

