KAKO HOROSKOPSKI ZNACI REAGUJU NA PREVARU: Blizanci kuju osvetu, Vage su spremne da javno ponize!

Teško je suočiti se sa istinom i prihvatiti da vas je partner izneverio. Reakcije ljudi na prevaru su različite, neki mogu da oproste, dok je za druge to definitvno kraj ljubavi.

Evo kako se svaki od 12 znakova ponaša kada sazna da je prevaren:

Ovan

Ovnovima su iskrenost i vernost najvažniji. Ako pređete granicu i narušite mu ove osnovne vrednosti znajte da ćete morati da se nosite sa ozbiljnim posledicama.

Ovan je spreman čak i da pozove vaše roditelje ili šefa i sve im ispriča, a ni društvene mreže neće zaobići. Ubrzo će svi iz vašeg okruženja znati šta ste uradili.

Bik

Ako povredite Bika, budite spremni na to da će se on osvetiti. Neće se smiriti dok vas ne bude video kako patite. Dugo će pamtiti to što ste ga povredili i strpljivo će čekati priliku da vam vrati i gore nego što možete da zamislite.

Uložiće vreme, energiju i mozak kako bi napravio detaljan plan, a onda kreće u akciju zvanu osveta.

Blizanci

Blizanci su veoma osvetoljubivi. Ako ih prevarite, uništiće vam sve što volite. Doslovno. Toliko će se naljutiti da u prvom momentu neće znati šta da rade, ali kad se malo smire i razmisle, onda vam nimalo neće biti prijatno.

Rak

Ako se osećate loše zato što ste prevarili Raka, e pa - osećećete se još gore. Oni neće imati izlive besa i neće bacati i uništavati stvari po kući kao Blizanac. Rak će pronaći način da vam nabije osećaj krivice na najgori mogući način. Nemojte da se iznenadite ako kažu vašoj porodici šta ste uradili i koliko su se razočarali u vas Lav

Ako prevarite Lava, računajte na to da će on to iskoristiti kako bi preuzeo potpunu kontrolu nad vama. Naravno, ako uopšte odluči da vam oprosti. Moraćete da mu podnosite račun za svaki svoj korak jer vam više ne veruje. Ako želite da povratite izgubljeno poverenje moraćete da se dokazujete i ponovo zadobijete njegovu ljubav i naklonost.

Devica

Na početku Devica će biti zbunjena, razmišljaće da li je ona kriva za to. Ipak, kad shvati šta se dogodilo dobićete "etiketu" prevaranta i nekog kome se više ne može verovati. Računajte i na to da će vam uzeti nešto što vam je veoma drago, piše 24sata.hr.

Vaga

Nakon što se oporavi od početnog šoka, Vaga će naći svaki mogući način da vas javno ponizi. I zaista će uživati u tome.

Škorpija

Nemojte da vas zavara Škorpijina smirenost. U početku ona će se ponašati kao da ga to uopšte ne dotiče. Ipak, vreme će iskoristiti da smisli način na koji će da vrati sve "milo za drago".

Strelac

Kad sazna za prevaru, to je to. Strelac neće više s vama komunicirati nikad. Ako zajedno živite, izbaciće vaše stvari na ulicu i preko porodice ili prijatelja će vam poručiti ono što želi. Za njega je ova priča završena.

Jarac

Jarac prevaru ne oprašta. Šta je bilo s vama, bilo je. Jarac vam više neće dozvoliti da priđete njemu i njegovom životu. Nastaviće da ga živi bez vas, potajno će patiti, ali nikada više vam neće dozvoliti da mu se približite.

Vodolija

U prvom trenutku nakon što sazna za prevaru Vodolija će poludeti, napraviće scenu, a onda kad se smiri jednostavno će pokupiti svoje slomljeno srce i nestati iz vašeg života, zauvek.

Ribe

Ribe su veliki emotivci. One će plakati danima i neće moći da shvate šta se zapravo dogodilo. A kada ih prođe tuga na njeno mesto stupa bes. Nemojte se iznenaditi ako vam probuši gumu na autu ili uradi nešto slično. Nakon što vam na neki način vrati "milo za drago" ponašaće se kao da se ništa nije dogodilo. Nastaviće svojim putem, ali sama, naravno.



Autor: Z.L.