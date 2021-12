4 ZNAKA HOROSKOPA OVE NEDELJE PROŽIVLJAVAJU DRAMU! Na poslu problem za problemom, a jednom neko krišom radi o glavi!

Pročitajte nedeljni horoskop za posao - Ovan, Rak, Vaga i Ribe na udaru problema!

Kakva će vam biti ova nedelja, već smo vam otkrili do detalja u nedeljnom horoskopu. Ali, astrolozi kažu da postoje četiri znaka koja bi posebno trebalo da se pripaze na poslu u periodu do 26. decembra - neće im sve ići glatko!

Ova četiri znaka trebalo bi da otvore četvore oči, inače mogu ozbiljno da "proklizaju"!

Ovan

Sledi vam nedelja puna stresa na poslu! Ljudi oko vas kao da ne znaju šta bi trebalo da rade, i sa zadovoljstvom bi sve prepustili vama. Kritičan dan je sreda, tada sva odgovornost spada na vas, a moguće su ozbiljne greške. Nikako ne pomaže ni činjenica da ćete cele nedelje biti bez energije, zbog čega je moguće da vam promakne nešto važno.

Rak

Vi ćete ove nedelje sami biti krivi za probleme, ako ne pripazite na ponašanje! Iako ste inače emotivni i ljubazni, do 26. decembra zvezde bude vašu stranu punu egoizma, koja retko ima priliku da "proviri" napolje. Zbog toga su mogući neočekivani konflikti, a neka osoba iz poslovnog okruženja vas motri i čeka vašu najmanju grešku, kako bi se dala u akciju. Ne dozvolite da vas iko izbaci iz takta, naročito u sredu!

Vaga

Ove nedelje imaćete uspeha samo ako zapnete kao nikada do sad! Brojne su prepreke, ljudi sa kojima sarađujete kasne, nisu uradili svoj deo posla ili vam jednostavno ne odgovaraju na poruke. Naravno da ste frustrirani, svako bi bio na vašem mestu! Kritičan dan je utorak, duboko udahnite i zapamtite da nekada nije baš sve do vas. Srećom, sve će biti bolje u poslednjim danima decembra, ali do tada se pripazite.

Ribe

Neobična nedelja za vas kada su posao i uspeh u pitanju. Moguć je sastanak sa osobom koja je iznad vas, a mnogo toga zavisi od njegovog ishoda. Kritičan dan biće vam petak, kada ćete odjednom dobiti dodatne odgovornosti i zaduženja, baš pred kraj radnog vremena!

Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu.

Autor: