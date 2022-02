Jeste li među njima? Ova 4 znaka horoskopa imaju najveće šanse da se bezobrazno obogate

Novac nije najvažnija stvar u životu, ali potrebno je imati dobre prihode za pristojan život. Međutim, neki horoskopski znakovi nisu zadovoljni s „malo“. Žude za više novca i uspehom. Pa ko ne bi želeo da postane milijarder poput Marka Zakerberga ili Kajli Džener?

Ova četiri horoskopska znaka će najverovatnije postati jako bogati u životu.

Lav



To što je Kajli Džener uspešna sa svojim kozmetičkim brendom, to može biti zasluga njene porodice, brojnih pratioca na društvenim medijima i rezultat njenog napornog rada. Međutim, i horoskopski znak u kojem je rođena sigurno ima uticaja na njen finansijski uspeh. Naime, najmlađa milijarderka je lavica po horoskopu. Lavovi su naročito željni toga da budu vođe i vole da se takmiče za vodeće položaje. Rado se upuštaju u rizike, ali ih pre toga precizno analiziraju i procenjuju moguće rezultate. Upravo to ih čini uspešnima.

Bik

Bik je pametan, strpljiv i izdržljiv. Naporno radi za to što želi da postigne, a ako veliki uspeh odmah ne dođe, to ovom horoskopskom znaku ništa ne znači. Jednostavno čeka i prilagođava svoje strategije. To bika vodi na poslu na „gore“, odnosno – ka uspehu! Inače, osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg rođen je u znaku bika. To nije loš znak da bikovi znaju s novcem.

Vaga

Optimističan i uravnotežen horoskopski znak uvek će ići svojim putem, svejedno koliko je na njemu prepreka ili rupa. Vage uvek ostaju stabilne i srećne. Ta njihova snaga – uparena s neverovatnom inteligencijom – vodi osobe rođene u znaku vage uglavnom ka uspehu. Osim toga, vage jako pametno postupaju sa svojim novcem. Možda je zato Ralf Loren uspeo da postane jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Ribe

Ribe su vrlo kreativne i uvek prate svoju strast. To ih čini naročito uspešnima. Osim toga, ovaj horoskopski znak je vrlo šarmantan i stalno vrti svoje poslovne partnere oko malog prsta. Pritom, riba ne mora uopšte puno da radi, jer taj horoskopski znak nije isključivo koncentrisan na posao. Upravo zbog takvog stava i opuštenog načina ponašanja je na najboljem putu da zbog svog napornog posla postane bogataš.

