DNEVNI HOROSKOP: DAN PREPUN MOGUĆNOSTI! Ova DVA znaka mogu doći do ideja koje će im PROMENITI ŽIVOT!

OVAN

Duhovno prosvetljenje koje ste imali u poslednjih nekoliko dana, može vas usmeriti ka pomaganju drugima. Možda imate talent za predavanje i odlučite se da podelite svoja iskustva na ovaj način. Osećate se izuzetno zdravo i puni ste energije i to će vas poterati napred. Planirajte pažljivo. Čak i najbolje ideje moraju imati ram koji će ih držati i usmeriti u pravom pravcu.

BIK

Na ljubavnom planu stvari se kreću na bolje. Možda ćete otkriti da vi i vaš trenutni partner imate mnogo više zajedničkog nego što se to na prvi pogled činilo. Posetite neko dešavanje koje vas oboje zanima, obratite pažnju da ne isplanirate sve u detalje. Jedno od vas bi moglo da upadne u konfliktnu situaciju i razočara drugog.

BLIZANCI

Možda ćete imati napet san večeras koji će vam delovati skoro proročki. Ova predosećanja mogu biti lična, ali su u principu odraz sveta oko vas, politička dešavanja ili nešto u životu osobe kojoj se divite. To što osećate je pozitivo i ne morate se brinuti toliko. Zapišite ih, tako da možete posle proveriti. Možda vas rezltati iznenade.

RAK

Predavanje kojem ćete prisustvovati zainteresovaće vas i probuditi novo interesovanje u vama. Možda ćete naći i knjige sa određenom tematikom koja vas interesuje i koje želite da pročitate. To će vas dodatno motivisati da se ponovo okrenete ka ciljevima koje ste malo zapostavili. Prijatelji će vam pružiti svu potrebnu podršku.

LAV

DEVICA

Entuzijazam koji osećate zbog duhovnog i psihičkog izčavanja daju vam optimistični pogled po pitanju budućnosti. Vaša fizička energija je velika i to vam sugeriše da bi bilo dobro da probate jogu, tai-či, ili nešto drugo što kombinuje fizičke i duhovne sposobnosti. Prijatelji će želeti da vam se pridruže u ovoj aktivnosti.

VAGA

Danas bi možda bilo dobro da organizujete druženje sa vašim prijateljem koji ima slične stavove. Razgovor bi mogao dovesti do novih uvida do kojih posebno ni jedan od vas ne bi mogao sam doći. Vaše misli će teći sto na sat. Zaključci do kojih dođete će vas možda zauvek promeniti! Ne zaboravite da napravite beleške. Nećete želeti da zaboravite stvari koje ste čuli ili rekli.