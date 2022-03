Katastrofa kombinacije: Ovi znaci NIKAKO se ne slažu

Kada je reč o kvalitetima znakova, postoje tri vrste: kardinalna (Ovan, Rak, Jarac, Vaga), fiksna (Lav, Škorpija, Bik, Vodolija) i promenljiva (Strelac, Riba, Devica, Blizanci)

To pre svega potiče od činjenice da postoje četiri različite vrste elementa u zodijaku. Vatra (Ovan, Lav, Strelac), Voda (Rak, Škorpija, Ribe), Zemlja (Bik, Devica, Jarac) i Vazduh (Vaga, Vodolija, Blizanci). Kako će se jedan znak slagati s drugim zavisi od kompatibilnosti elementa kom pripadaju, kao što se na primer voda i voda, ili voda i zemlja dobro slažu.

Ta osobina znaka ukazuje na različite temperamente u načinu na koji reaguju ili rešavaju probleme. Osim toga, astrološkinje Kejti Huang i Pola Pavlova otkrile su za Bustle s kojim se znakom vaš najmanje slaže.

1. Ovan i Rak

Iako su Ovan i Rak oboje kardinalni znaci, Rak je osetljiviji. Tolika osetljivost može ponekad da bude previše za Ovnove. Isto tako, Ovnova tvrdoglavost i samodopadnost mogu za Raka da budu preveliki zalogaj.

2. Bik i Škorpija

Ova kombinacija može da bude ili dobitna ili potpuni promašaj. I jedan i drugi skloni su međusobnom prelaženju granica. Ovo je odnos u kojem nijedan ne zna kad je dosta. Zbog toga njihova priča završava brzo kao što je i počela.

3. Blizanci i Devica

Device su poznate po organizovanosti i rutini što je u sukobu sa spontanošću koja odlikuje Blizance. Njihov spoj može rezultirati teskobom kod Devica i osećajem zapostavljenosti kod Blizanaca. Zato je komunikacija izuzetno važna za odnos ova dva znaka.

4. Rak i Jarac

Rakovi mogu biti iznervirani Jarčevom neustrašivošću i strogošću. Rakovi zbog toga često imaju osećaj nevidljivosti u društvu, ako se u njemu nalazi Jarac. To kod Raka budi osećaj posesivnosti i Rak tada čini sve kako bi zadobio pažnju.

5. Lav i Lav

Dva Lava mogu da prestavljaju najveće protivnike jedan drugome. Oboje žele da budu glavni i nijedan nema naviku popuštanja. Zbog toga često nisu dobra kombinacija. Ali, ako uspeju da iskontrolišu svoj ego, zajedno mogu da donesu velike promene u društvu i svetu.

6. Devica i Ribe

Device su, kao što smo već spomenuli, poznate po organizaciji, ali i usporenosti i praktičnosti. Ribe su, nasuprot tome, veoma indirektne pa se Device u njihovom društvu često osećaju zbunjeno i nikada ne znaju na čemu su.

7. Vaga i Vodolija

Vaga je usredsređena na ispravno i pogrešno dok Vodolija veruje da je svako pravilo podložno izuzecima i da cilj opravdava sredstvo. Kompromisom, ova dva znaka zapravo mogu da ostvare veoma zanimljiv odnos.

8. Škorpija i Lav

Lav izvlači najgore iz Škorpije jer ima potrebu da zna sve pojedinosti iz njegovog života. To može ometati tajanstvene Škorpije u njihovoj – suzdržanosti. Odnos ima budućnost samo ako Škorpija iznese svoje granice, a Lav ih ispoštuje.

9. Strelac i Jarac

Iako se ta dva znaka međusobno podudaraju u krugu Zodijaka, njihov pristup prema rešavanju ciljeva ili izazova potpuno je drugačiji. Jarac je spor, temeljan i strpljiv. Strelac je brz, impulsivan i usmeren na sanjarenje. Zbog toga bi vas borba s Jarcem mogla da bude frustrirajuća.

10. Jarac i Rak

Potreba Raka za pažnjom će iscrpeti Jarca, koji više veruje u samoljublje. Rakovi su prirodno osetljivi i emocionalni zbog uticaja vode. Iako ih možda i ne razumete, važno je da to pokušate. Ako možete da pronađete način kako da dopustite da se Rak u vašem životu oseća kao da je voljen i zbrinut, to će frustracije u vašem odnosu svesti na minimum.

11. Vodolija i Škorpija

Intenzivne vibracije Škorpije narušene su hladnom i nezavisnom Vodolijom. Kada Škorpija poželi baš vas, oni vas zaista žele. To su tipovi koji će vas obasipati ljubavlju i pažnjom. Iako bi to bilo sjajno za bilo koji drugi znak, to baš i nije ono što Vodolija želi. Ali, Škorpije pre svega cene iskrenost, pa, ako vam se i ne sviđaju, to im i recite.

12. Ribe nemaju protivnike

Ribe su verovatno jedini znak koji će se povezati sa svima, barem u početku. Oni su saosećajni znak, pun empatije. To ih čini obožavaocima većine ljudi koje susreću. Često u svemu tome, ribe zaborave da misle na sebe.