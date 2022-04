Nikako ne mogu zajedno: Ovi horoskopski znakovi se međusobno najviše mrze

Svi imamo taj jedan horoskopski znak koji naš znak mrzi, bez obzira na sve. Znate takve ljude: one kod kojih vas čak i njihovo disanje izluđuje!

I premda možda ne bi započeli fizičku borbu s njima (osim ako niste ovan ili škorpija, budimo iskreni), uvek se čini da će se nešto veliko dogoditi kad si u istoj prostoriji s njima.

Neki parovi horoskopskih znakova uvek su potcenjeni kada je u pitanju koliko brutalna može biti njihova mržnja jedni prema drugima. Ali, to ne znači da nisu jednako sposobni kao i drugi znakovi da razotkriju svoju mržnju. Međutim, verovatnije je da će izabrati verbalnu borbu oko svega i svačega.

Kada imamo horoskopski dvojac koji ima i asertivan i pasivni znak, može biti zanimljivo videti kako se međusobno (ne) slažu. Obično se drže onoga što najbolje znaju (za neke se stvari žestoko bore, za druge s mirom pronalaze kompromis), ali ponekad vole da promene stvari tako da ih drugi znak ne smatra predvidljivim.

1. Ovan i bik

Ovan je tip „ustani i idi“, što im uvek čini život zanimljivim. Nazovimo to ličnom željom, ali kad ne radi ništa, oseća se kao da se pretvara u kauč. Nije toliko da mrzi lenje ljude, nego dosadne, pasivne živote koje vode. Radije bi bili poznati kao spontana osoba koja voli zabavu. Srećom, bik je siguran u sebe i zna da nekoliko uvreda i različitih mišljenja neće naneti veliku štetu.

Međutim, kad neko aktivno pokuša da ga mrzi, tada se rukavice skidaju. Bikovo glavno pitanje je pokušaj razumevanja zašto ovan uvek mora da bude u pokretu; bik se oseća kao da se ne može usporiti i provesti vreme sam, jer verovatno se događa nešto veće.

2. Jarac i ribe

Kao tradicionalista, jarac preispituje sve što nije logično ili razumno, a kad naiđe na osobe čije su glave uvek u oblacima, odbija da se nosi s njima. Smatra da nema razloga da gubi vreme s nekim ko ne vidi stvari po njegovom. Nema vremena za ribe jer je smatra praznom glavom kojoj nije stalo da stvari učini na pravi način (poznat i kao jarčev način).

To što su ribe sanjarski nastrojene osobe, koje ponekad imaju glavu u oblacima, ne znači da nisu inteligentne. Smatraju sebe srećnima jer mogu da vide svet otvoreno, umesto da su ograničene poput jarca.

Njihova međusobna mržnja proizlazi iz toga što su dve potpuno različite osobe koje vibriraju na potpuno različitim nivoima.

3. Vodolija i blizanci

Blizanci najviše napreduju kada su okruženi prijateljima i dobro se zabavljaju. Za razliku od vodolija, radije bi ostali napolju celu noć i još i naredno dana, umesto da odu kući da napune baterije. Možda u tome ne vidi ništa loše, ali vodolija mrzi što ne zna da provodi vreme sama.

Vodolija se ponosi time što je uvek sposobna da ispuni obećanje, bez obzira na sve. Blizanci definitivno imaju problema s tim, ali misle da je vodolija manje društvena (pa zato i loš prijatelj. Vodolija zna da vas ni društvenost ne čini dobrim prijateljem, zbog čega se ova dva znaka neprestano lupaju glavom.

4. Lav i devica

Lav(ica) je kraljica drame koja bi radije da je uvek u centru pažnje i sve se vrti oko nje, umesto oko drugih stvari. Ne samo da može da bilo šta usmeriti na svoje probleme, nego to čini na način koji bi većinu ljudi osramotio. Devica ne može da podnese tu stalnu potrebu da bude u centru pažnje i aktivno će se kloniti lava.

Devica zbog sposobnosti da se drži daleko od centra pažnje ponekad deluje poput samotnjaka, ali to je samo zato što ne podnosi zauzimanje centralne pozicije. Ne samo da joj je to neverovatno neprijatno, nego se oseća kao da je nepristojna. Kako je lavu omiljena zabava da bude u centru pažnje, nikada ne odvaja vreme za devicu. Možda je ne mrzi aktivno, ali će joj dati do znanja da nemaju ništa zajedničko.

5. Rak i strelac

Rak je tip koja voli ono što voli i ne pokušava često nove stvari, naročito ako je to samo „dođavola i s tim“. Ponekad se može činiti nametljivom i nesigurnom, ali to je obično samo zato što se na taj način oseća prijatnije. Strelac ne može da podnese ovu stranu raka, jer on je sve što ne želi da bude kasnije u životu. Umesto toga, strelac se jako trudi da se zabavi s prijateljima i nikada ne želi da bude vezan za nekoga.

Rak ceni kada joj onaj drugi dopusti da bude malo nametljiv, što je upravo suprotno od strelca. Ako misli da postoji mala verovatnoća da ga guši veza, razići će se pre nego što iko zna šta se dogodilo, što je raku jednostavno nepristojno.

6. Vaga i škorpija

Vaga ulaže mnogo truda u stvaranje poštenog, uravnoteženog života, što znači da mora da se odvoji od svega zbog čega bi mogla da izgleda agresivno ili nestabilno.

Uz svu tu kontrolu štete koja neprestano vlada njenim životom, može se kloniti ljudi poput škorpija, koji se ne slaže ni s čim u šta veruje. Škorpija je više poput „oko za oko“, nego mir i poštenje, što vagi može biti jako zastrašujuće. Ali, premda je vaga više pasivna osoba kada je u pitanju suočavanje s razlikama, uvek se pobrine da škorpija zna koliko se ne slaže.

Mržnja koju ovi znakovi imaju jedan prema drugome toliko je sirova zato jer su zaista dva suprotna pola, dve suprotnosti.

