NEMOJTE DA SE UVREDITE, ALI... Ovo je lista horoskopskih znakova - OD NAJGOREG KA NAJBOLJEM

Prema stručnjaku za astrologiju Suzan Tejlor, naši horoskopski znakovi puno govore o našoj ličnosti i svaki ima specifične karakteristike, a prema tome je i sastavila listu ‘najboljih i najgorih’ horoskopskih znakova.

Jarac

Jarac je proglašen za najgori horoskopski znak. Često naizgled neumesni, malo udaljeni, gotovo mrzovoljni, Jarci će odjednom bez očekivanja ispustiti uvredu i dati vam ponižavajuću primedbu, a na kraju učiniti da izgledaju kao žrtva.

Blizanci

Blizanci su okarakterisani kao previše površni. U najmanju ruku vole da čavrljaju, ali ne bi škodilo da pri tom budu i malo oprezniji. Ne vole ozbiljne rasprave i razgovore pa se ne može računati na to da će vas slušati. Najviše zbog toga jer su često rastreseni, nestalni pa čak i licemerni na trenutke.

Vodolija

Mnogi pripadnici ovog znaka imaju psihopatske sklonosti. Mora se reći da su Vodolije posebno neosetljivi, nepropusni za ljubav i čak prilično nepouzdani. Njihov nedostatak empatije i originalnost koja graniči s ekscentričnošću, čine ih više destabilizirajućim nego prijatnim.

Bik

Bik je opsesivan. Oni uvek imaju svoje male opsesije, bilo da se radi o karijeri, automobilima, kompjuterskoj opremi ili finansijama. A kako su iskreno tvrdoglavi, ništa i niko ih ne može odvratiti od opsesije u trenutku.

Škorpija

Škorpija je okrutna. Misle da je pošteno da se samo njihov bes računa, ali to nije uvek moguće. Iskrenost je za njih zapravo pogrdna, čak i traumatična. Često su na rubu da se uznemire.

Lav

Lav je arogantan. Iako odan i velikodušan, jednostavno je nepodnošljiv kada neko pokušava da se raspravlja s njim. Debata im je potpuna nepoznanica. Uglavnom kada ljudi pokušavaju objasniti svoj stav, oni se s njima nikada ne slažu.

Rak

Za Raka se neko vreme mislilo da su preslatka mala zver Zodijaka, ali zapravo se ispostavilo da su jednostavno nepodnošljivi. Sve što rade je – kukaju. Iako ih svi vole, to im nije dovoljno, treba im to stalno ponavljati. Njihova osetljivost je takva da ako neko blizak zaboravi da im kaže jedno ‘volim te’, teraju ga da to ‘plate životom’.

Strelac

Strelac je nezavisan. Promišljeni, često briljantni s hladnim stavom koji je zadovoljstvo gledati. Zapravo, deluju toliko savršeno da nekima postaju dosadni, a drugi pak žele da ih namame u svoju mrežu. Nezavisni i slobodni, nikome ne pripadaju. Da li je to njihova vrlina ili mana, budućnost će im pokazati.

Ribe

Ribe su preterano ljubazne i drage. Znaju da izraze osećanja s velikom iskrenošću, kada to žele, izuzetno su kreativne i pune empatije. Malo šta im se može zameriti, osim njihove nesposobnosti da upravljaju sukobima.

Ovan

Ovan na prvi pogled može delovati naglo, ali ako malo dublje pogledate, shvatićete da su pre svega samo odlučni. Njihove su ambicije velike i usredsređeni su na svaki sektor života. Duboko u sebi, glavni cilj im je da osiguraju da im partner bude srećan. Zbog toga su uvek u dobroj formi i dobro raspoloženi.

Devica

Devica je inteligentna i, možda čak previše, diskretna. Ponekad se ljudi pitaju jesu li uopšte u sobi. Međutim, kada otvore usta, progovore i daju objašnjenje, brane ideju ili odgovaraju na pitanje, nikada neće ostati neprimećene. Pametne su i neverovatno efikasne.

Vaga

Vaga je najbolji horoskopski znak. Tako su jednostavni, naročito ako zaboravimo na sitnicu da su neodlučni. Retko se ljute, ljubazni su, a veliku pažnju posvećuju sopstvenom i tuđem mišljenju, dobrobiti i udobnosti onih oko sebe. Ukratko, pravi su dragulj.