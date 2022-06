HOROSKOP OTKRIVA ŠTA VAŠ PARTNER ŽELI: Ovan voli akciju, device vole zauzete, a evo kako da ODUŠEVITE ŠKORPIJE

Emotivni partneri često ne poznaju dovoljno jedni druge.

Oni koji žele da svoj odnos prodube moraju da pokušaju da protumače šta je ono što druga strana želi kako bi se našli na istoj talasnoj dužini. I u krevetu i van njega je važno da znate kako koji horoskopski znak funkcioniše.

OVAN

On voli akciju. Budite uvek za korak ispred njega u idejama, trudite se da ga bar ponekad povedete u ludi noćni provod, od kluba do kluba.

BIK

Prijatelji su mu jako važni, ali ih teško nalazi u svojoj sredini. Ako mu napravite žurku i pozovite najzanimljivije ljude koje oboje volite večno će biti vaš.

BLIZANCI

On je zaljubljen u tehnologiju i voli inovativne stvari. Pokažite mu šta sve možete da uradite s običnim ključem, za šta sve možete upotrebiti običnu žensku štiklu i on će ostati bez reči.

RAK

Rakovima razumevanje nije jača strana. Intimno večer sa njima uz prijatnu muziku iskoristiće kako bi vam ispričao sve traumatične detalje njegovog života.

LAV

Hrabar je, ali mu nedostaju partneri koji bi ga u hrabrosti pratili. Upotrebite maštu, pokušajte da osmislite način da mu se približite i pokupite svu njegovu pažnju. Lavovi vole da su u centru pažnje, zato ga obavezno predstavite prijateljima, piše Ženstvena.com

DEVICA

Iako živi od danas do sutra, privlače ga devojke koje imaju unapred isplaniranirane dane. Dajte mu do znanja koliko ste zauzeti i on će se boriti za svoje mesto u vašem životu.

VAGA

Budite mu podrška i divite mu se onako kako samo vi znate. Sa vama se može osećati kao da je kralj svemira, što on potajno i želi da bude.

ŠKORPIJA

On voli moć i inteligentne devojke. S njim je pravi izazov da pokušate da manipulišete, iskulirajte ga kada očekuje vašu pažnju, a kada pomisli da ste nezainteresovani iznenadite ga vrelim poljupcem.

STRELAC

Avanturista je kao i vi, pa je svaka akcija izvan grada sigurno pun pogodak. Povedite računa da na putu oko sebe ne sakupite gomilu ljudi čemu ste oboje skloni, kako biste zadržali svoju intimu.

JARAC

Zanimaju ga mikrokosmos, evolucija, revolucija, večni život, teorije zavere. Pokažite da i vi znate nešto o tome i poželeće da se viđate svakodnevno.

VODOLIJA

Dosadni su mu ljudi koji se u svemu slažu s njim. To jedino vi možete razumete, pa se pošteno posvađajte oko neke teme u kojoj ćete zauzeti kontrastav, a onda izmirite u krevetu.

RIBE

Zanimaju ga tajne, jer je opsednut istinom. Provedite veče pričajući mu svoje fantazije, ali i stvarne bizarne scene iz vašeg života na kojima će vam zavidjet. Postaćete njegova omiljena osoba i neće želeti da se razdvaja od vas.