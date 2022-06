Karijera vam je zapisana u zvezdama: Evo koji je idealan posao za svaki horoskopski znak

Savremeno radno mesto je minsko polje formalnih i neformalnih izazova: bilo da se radi o nemogućim rokovima i nesimpatičnim saradnicima, preživljavanju dvočasovnih putovanja nakon godinu dana rada od kuće, ili čak prikupljanju hrabrosti da napustite posao kada za to dođe vreme.

Svaki znak zodijaka ima svoje snage i sklonosti na radnom mestu, a astrolozi imaju neke solidne savete kako da ih usmerite u dobrom pravcu. Savetuju da ne gledate samo u sunčev znak za smernice; konsultujte natalnu kartu i obratite pažnju na mesečev i Merkurov znak, za savete vezane za karijeru.

Ovan

Ovnove karakteriše sirova energija. „Ljudi sa Ovnom u natalnoj karti su veoma asertivni, motivisani i fokusirani. Oni se potpuno predaju kako bi posao bio obavljen“, kaže astrolog. Izazov je u tome što mogu biti nestrpljivi i impulsivni i trebalo bi da budu oprezni da ne ispadne kao da ne poštuju one koji imaju više iskustva.

Bik

Bikovi su pre svega pouzdani. „Oni se vode zdravim razumom, dobri su pregovarači i znaju kako da se nose sa kriznim situacijama veoma dobro“, kaže astrolog, „Oni su takođe veoma umetnički nastrojeni, sa prirodnim sklonostima ka muzici, umetnosti, lepoti i modi.“ Međutim, Bikovi mogu biti tvrdoglavi i protiviti se promenama i može biti teško ubediti ih da urade nešto što ne žele.

Blizanci

Blizanci su komunikatori zodijaka. Pogodni su za pozicije koje im omogućavaju da obučavaju, savetuju, konsultuju ili rade nešto što ima veze sa stranim jezicima. Oni su takođe dobri prodavci. „Nevolja je u tome što im sve lako dosadi, pa ih treba stalno stavljati pred izazove. Ako ih ne zainteresujete, oni će otići“, upozorava astrolog.

Rak

Rakovi imaju tendenciju da budu osetljivi, brižni i odani. „Oni se prema svima ponašaju kao prema porodici i mogu biti izuzetno dobri u svakom poslu koji od njih zahteva da se brinu o ljudima“, kaže astrolog. Kvaka je u tome što oni takođe mogu biti ćudljivi i temperamentni, što može uticati na način na koji pristupaju ulogama vezanim za komunikaciju.

Lav

Lavovi su vođe zodijaka – oni su rođeni da sijaju. „Oni su puni života i unose mnogo duha u svoj rad“, kaže astrolog. Međutim, dok Lavovi uživaju u validaciji, ne rade tako dobro kada osećaju da se njihov rad ne ceni.

Devica

Jednostavno rečeno, Device su perfekcionisti. „One vole ciljeve i radiće svaki posao na sistematičan, metodičan i procesno orijentisan način“, kaže astrolog. Smišljanje nečega od nule, međutim, nije jača strana Device. Ne snalaze se dobro u ulogama koje su nedefinisane ili zahtevaju nestrukturisan pristup jer su im potrebni opipljivi ciljevi koji će ih voditi i usmeravati.

Vaga

Vage su poznate po svojim stručnim komunikacijskim veštinama. „One su dobre u debatama i empatične su prema drugim ljudima. One će prvo da saslušaju pa tek onda da pričaju“, kaže astrolog. Međutim, one imaju tendenciju da budu previše analitične i neodlučne i to nekad zna da ih usporava ili čak u potpunosti koči.

Škorpija

Za karijeru koja zahteva strast i intenzitet, želećete da unajmite Škorpiju. „Tipična Škorpija će dati svojih 100% i osigurati da posao bude dobro završen“, kaže astrolog. Znajući to, ako ih na bilo koji način povučete u drugom smeru, odmah će odustati. Njihov intenzitet bi ipak trebalo usmeriti u dobrom pravcu.

Strelac

Strelčevi su jedan od najinteligentnijih znakova zodijaka. Pogodni su za bilo koju vrstu posla koji uključuje podučavanje, savetovanje ili konsultovanje. Loša strana je u tome što ovaj znak karakteriše ekstremna iskrenost. „Reći će vam surovu istinu, što se možda neće svakome dopasti“, kaže astrolog.

Jarac

Jarčevi imaju tendenciju da budu zreli, praktični, disciplinovani i ambiciozni. „Oni su dobri lideri jer znaju koga da angažuju i kako da završe projekte u okviru budžeta“, kaže astrolog. Međutim, oni takođe mogu biti neizražajni i mogu biti neprikladni za posao orijentisan ka komunikaciji, piše vogue.in.

Vodolija

Vodolije su nekonvencionalne i nezavisne. „One će se dobro snaći u svakom poslu gde su potrebne intelektualne sposobnosti i mogu se istaći kao kreatori novih proizvoda, planeri turističkih ruta i naučnici“, kaže astrolog. Izazov je u tome što mogu da budu distancirani i izgubljeni u mislima i, iako mogu biti veoma zabavni, možda nisu pogodni za uloge orijentisane ka ljudima.

Ribe

Ribe su izuzetno kreativne i umetnički nastrojene. „One vrlo brzo uče stvari; tipična Riba može da se nauči skoro svemu“, kaže astrolog. One su takođe prirodno empatične i mogu se dobro snaći u ulogama usredsređenim na ljude. Malo je verovatno da će biti privučene korporativnim okruženjem i veća je verovatnoća da će se orijentisati na poslove vezane za usluge.

Autor: