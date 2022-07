TEŠKO ZA VAGE, ŠKORIPIJA IZMUČENA NERVOZOM: Horoskop za AVGUST je tu, pogledajte šta predviđa za vaš znak

Horoskop za avgust je tu. Pogledajte kakve su vaše šanse na ljubavnom, poslovnom i finansijskom planu i šta možete da očekujete.

Ovan (21.03 - 20.04.)

Ovan je jedan od onih znakova zodijaka koji ili ima novca ili su mu džepovi prazni - ne postoji zlatna sredina. U avgustu 2022. godine Ovan će se suočiti sa finansijskim gubitkom. Ali ova okolnost ne žalosti vatreni znak, on uvek zna opcije i izlaze. Ovan nadoknađuje nedostatak sredstava bogatim i aktivnim životom, koji ne zahteva posebne troškove. Umesto bioskopa – zalasci i izlasci Sunca na otvorenom, skupe restorane zameniće ručak u parku sa srodnom dušom. Zahvaljujući optimističnom stavu, Ovan će moći bezbolno da preživi stagnirajući period.

Bik (21. april - 20. maj)

Finansijski horoskop za avgust savetuje Biku da preispita troškove. Naviksli ste na udobnosti i blagostanje, hedonista ste i uživate da budete okruženi lepim stvarima. Ali u bliskoj budućnosti ovi troškovi će biti nelogični. Pametnije je razmisliti o opcijama za ulaganje i štednju. Samo tako ćete moći da zauzmete stabilniji finansijski položaj.

Blizanci (21.05 - 20.06)

Blizanci se mogu pohvaliti svojim položajem: u poređenju sa ostalima, on radi stvari precizno. Ovaj znak je pod energijom Merkura - na pragu je velikih poslova i poslovnih predloga koji će doneti impresivne sume u drugoj polovini avgusta. Ali to nije razlog da se živi na veliki način: zbog povećane potrošnje na zabavu, do kraja leta će se pojaviti praznina u budžetu Blizanaca.

Rak (21.06 - 22.07)

Poželjno je da se Rak fokusira na nekretnine, finansijski horoskop za avgust uverava da će sada to postati njegov izvor prihoda ili prilika za uštedu. Ako posedujete stambenu nekretninu, možda ćete želeti da razmislite o iznajmljivanju ili prodaji. Trebalo bi da smanjite potrošnju na svoj dom i da ne planirate velike kupovine kao što su kućni aparati ili nameštaj.

Lav (23.07 - 22.08)

Poslovni horoskop savetuje Lavu da ne rizikuje! Odložite sumnjive poslove i poslove do jeseni ili izaberite pouzdanije partnere. Nemojte da vas zavaraju obećanja o velikom i brzom novcu, jer postoji rizik da postanete žrtva prevare i izgubite višestruko više. Vaša taktika za avgust je proračun i planiranje. To je ono što će vam omogućiti da opstanete u teškim ekonomskim uslovima i čak povećate obrt sredstava. Nema potrebe da štedite na sebi, jer lista troškova nije tako impresivna kao što može izgledati.

Devica (23.08 - 23.09)

Finansijski horoskop za avgust podstiče Devicu na naporan rad. Efikasnost i požrtvovanost doneće rezultate, a ovaj zemljni znak moći će da reši dugogodišnje probleme koji su se gomilali kao grudva snega. Ne odbijajte ni spoljnu pomoć: rođaci ili investitori će ponuditi materijalno pokroviteljstvo, što će biti dobrodošlo. Ne postoji zabrana za velike kupovine, ali pokušajte da temeljno pristupite svakoj kupovini - proučite karakteristike i svojstva proizvoda, kako se kasnije ne biste razočarali u novi proizvod.

Vaga (24.09 - 23.10)

Avgust obećava da će avgust biti težak period u materijalnom smislu za Vage. Početkom meseca dočekaće je dugovi i kašnjenja po kreditima koje ne može sama da pokrije. Spas za šarmantnu i harizmatičnu Vagu biće pomoć partnera. Tražite pomoć kada vam je potrebna, ali planirajte pažljivije finansije naredni put.

Škorpija (24.10 - 21.11)

Dok su drugi zabrinuti zbog nedostatka sredstava i izmučeni anksioznošću u vreme krize, Škorpija ima dobre šanse. Zna da svaki problem nosi velike mogućnosti ako se posao obavi ispravno. Finansijski horoskop za avgust podržava ovaj pristup i obećava povećanje sredstava. Najviše ćete sredstava uložiti u porodicu - ne štedite na prijatnim iznenađenjima za svoje dete ili večeri u restoranu za celu porodicu.

Strelac (22.11 - 21.12)

Mesečni horoskop podstiče Strelce da kontrolišu svoje troškove. Preterana impulsivnost i rizičnost u avgustu ne samo da ne obećava profit, već i ističe probleme. Jupiter utiče na neuspeli projekat i propuste, što će negativno uticati ne samo na Strelčevu finansijsku situaciju, već i na imidž.

Jarac (22. decembar - 19. januar)

U avgustu, Jarac rizikuje da naruši prijateljske odnose usled problema sa novcem. Moguće je da neki dugovi neće biti vraćeni, kao i da ćete odbiti pozajmicu. Pokušajte da pronađete balans i da komunikacijom sve rešite. U ovom periodu najviše izazova donose konflikti oko novca.

Vodolija (20.01 - 18.02)

U trenutnoj situaciji, Vodolija se oseća prilično samouvereno. Trošite na neke sitnic ekoje vas čine srećnim - jutarnju kafu, kozmetiku, male rituale... Uživate u ovome, ali ste napravili dobar plan troškova i znate gde vam svaki dinar odlazi. ovo vam donosi sjajan balans između uživanja i uštede.

Ribe (19.02 - 20.03)

Finansijski horoskop za avgust savetuje Ribama da ovog meseca odustanu od velikih ulaganja i troškova. Ovaj vodeni znak pre početka jeseni shvatiće koliko je novca rasuo, a mogao je drugačije da postupi. Opuštajte se u prirodi kada ste pod stresom. Nervoza ništa ne može da reši.

Autor: Z.L.