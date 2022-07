OVO JE RIZIK koji bi trebalo da PREUZMETE, u zavisnosti od vašeg horoskopskog znaka

Svi maštaju o toj jednoj rizičnoj stvari koju su oduvek želeli da urade, ali nisu imali hrabrosti. Neko bi voleo da da otkaz i da potpuno promeni karijeru, neko da se preseli u drugu državu, a neko da konačno priđe toj osobi koju redovno sreće u gradu. Koji je rizik u koji bi trebalo da se upustite? Pročitajte u nastavku…

Ovan

Uvek rizikujete upuštajući se u opasne avanture – međutim, vreme je da se prihvatite izazova u vezi sa ljubavlju. Priđite toj osobi o kojoj stalno mislite. Započnite interesantan razgovor sa njom i pokušajte da dobijete njen broj telefona ili Instagram profil.

Bik

Preuzmite rizik tako što ćete prići osobi iz prošlosti o kojoj ne možete da prestanete da razmišljate. Recite im tačno kako se osećate i konačno se izvinite ako morate. Takođe pokušate da napravite dogovor da se ponovo vidite.

Blizanci

Rizikujte putujući. Prestanite da razmišljate o tome da li ćete uspeti da uzmete odmor na poslu i počnite da štedite za tu avionsku kartu. Napravite plan trošenja i konačno obiđite mesta o kojima oduvek maštate.

Rak

Stalno se brinete oko karijere, maštate o idealnoj poziciji, a ništa ne radite povodom toga. Vreme je da rizikujete tražeći taj posao koji želite. Pitajte za povišicu ili unapređenje. Šta je najgore što može da se desi?

Lav

Niste tip koji lako odustaje, međutim ovaj put rizikujte i dignite ruke od nečega. Dajte otkaz na poslu koji vas čini nesrećnim, raskinite tu toksičnu vezu u kojoj ste i sklonite se daleko od svih stvari koje su vam donosile dodatni stres i anksioznost.

Devica

Prihvatite se izazova tako što ćete razgovarati sa tim slatkim strancem o kome stalno razmišljate do kasno u noć. To nije nešto što obično radite, ali ukoliko ne izlažete ni sebe ni druge opasnosti, kako bi to moglo da vam šteti? Dozvolite sebi da budete divlji i slobodni.

Vaga

Rizikujte tako što ćete uraditi tetovažu ili se konačno ošišati ili ofarbati u neku ludu boju. Prestanite da pitate sve ljude iz okruženja za mišljenje. Ako je to nešto što želite, onda bi to trebalo i da uradite.

Škorpija

Upustite se u opasnost radeći nešto potpuno sami. Izađite na večeru. Pogledajte film. Otputujte u drugu zemlju. Družite se sami sa sobom, umesto da konstantno vučete druge sa sobom gde god da se uputite. Upoznaćete sebe na najbolji mogući način, a uz to možete usput sklopiti neka neverovatna prijateljstva.

Strelac

Rizikujte tako što ćete potrošiti novac na nešto što već dugo priželjkujete, ali niste želeli da se trošite. Idite u luksuzni restoran, kupite skupo vino, ili neki skupoceni komad odeće ili nakita. Dozvolite sebi da s vremena na vreme obilno trošite, kako biste se osećali kao da živite, a ne samo postojite.

Jarac

Rizikujte tako što ćete dozvoliti drugima da vide vašu kreativnu stranu. Vi ste razumni i uglavnom ste hladne glave, pa niste navikli da dopuštate svojim emocijama da izađu na videlo. Ali to se mora promeniti. Pokažite svoju umetničku stranu, nešto što ste napisali ili naslikali. Dozvolite svetu da vidi vaše različite strane.

Vodolija

Prihvatite se rizika pokušavajući da svoj hobi pretvorite u pravu u profesiju. Posvetite se tome svim srcem i neko će to definitivno prepoznati. Na taj način spojićete i lepo i korisno, zarađujući od nečega u čemu uživate

Ribe

Isprobajte se u ekstremnim sportovima. Skačite iz aviona sa padobranom, isprobajte bandži džamping, ili kupanje u ledenoj vodi. Ne dozvolite da vas vaši strahovi koče. Živite svoj život dok još imate vremena.