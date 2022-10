ŠKORPIJA NA VRHU LISTE - Ovi znaci su NAJVEĆI MANIPULATORI među znacima, napraviće vam PAKAO od života

Ukoliko ste se pitali ko su najveći manipulatori među horoskopskim znacima, imamo odgovor za vas. Na vrhu liste su naravno, Škorpije koje imaju reputaciju najopasnijeg znaka i to sa razlogom.

Škorpija

Osobe rođene u ovom znaku drugi ljudi zamišljaju kao posesivne i ljubomorne. Inteligentni su i pronicljivi, ali mnogi veruju da to koriste kako bi manipulisali drugima i sebično ostvarili svoje ciljeve. Prati ih reputacija najopasnijeg znaka kojem se nije poželjno zameriti. Mnogi zbog toga zadrhte kada se pomene ovaj mračni i osvetoljubivi znak, koji u stvarnosti nije ni približno toliko opasan kao što izgleda.

Lav

Lavove često opisuju kao egoistične i arogantne jer uvek pronađu način da budu u centru pažnje. Ako ne dobiju dovoljno pažnje, postaju ljuti i agresivni. Lavovi se najčešće bave sobom i nemaju volje ni vremena da se posvete drugima pa ih većina doživljava kao sebične. Zbog svega toga lako je smetnuti s uma koliko mogu biti velikodušni i saosećajni kada im je stalo do nekoga.

Blizanci

Ljudi ih doživljavaju kao lažljivce koji krše obećanja i beže od obaveza. Često im se zamera što uživaju u ogovaranju i ne znaju da čuvaju tajne. Okolina ih posmatra kao dvolične, površne i neiskrene ljude na koje se ne može osloniti. Zbog tih mana je lako zaboraviti na pozitivne strane Blizanaca, na primer na njihovu inteligenciju, duhovitost i optimizam.

Ovan

Ovnovi važe za veoma tvrdoglave osobe. Oni uvek traže pravdu, čak i tamo gde je nema. Oni će vam dokazivati da niste u pravu sve dok ne odustanete. Takvu tvrdoglavost, kao kod ovog znaka, nećete sresti ni kod Škorpije. Često pokazuju svoju nepristupačnost i ravnodušnost što izluđuje druge ljude.

Vodolija

Vodolije često veruju u to da samo oni znaju kako treba postupati u određenim situacijama. Iz sve snage će i vas ubeđivati u to. A osim toga, Vodolije su veoma impulsivne. Do besnila ili tačke ključanja, mogu dovesti i najmirniju osobu. Oni lako mogu da okrivite nekoga za svoje postupke i ne vole da slušaju pravdanja.

Autor: Z.L.