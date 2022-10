NAJREĐI HOROSKOPSKI ZNAK: Ljudi rođeni u ovom periodu godine ČVRSTO stoje NA NOGAMA, nisu skloni maštanju

Jarac je znak iz grupe zemljanih znakova koji je poznat po svojoj ambicioznosti, znak koji stoji čvrsto na zemlji i nije sklon sanjarenjima. Jarčevi znaju šta žele i idu ka tome bez odustajanja.

Upravo se Jarčevi smatraju najređim znakom horoskopa jer, statistika kaže da se najmanje rođendana slavi između 25. decembra i 1. januara, odnosno na Božić i Novu godinu, a to su datumi ovog horoskopskog znaka čija vladavina traje od 22. decembra do 20. januara.

Takvi podaci pokazuju da je broj Jarčeva mnogo manji u poređenju sa drugim znakovima Zodijaka.

Studija koju je sproveo časopis Smitsonian otkrila je pak da se najviše ljudi rodi između juna i novembra što znači da je tokom hladnih meseci začeto najviše dece. To i ima smisla jer smo tokom zime više kod kuće.

Suprotno od Jarca, jedan pripadnik vodenih znakova, koga karakterišu pre svega jake emocije, smatra se najčešćim znakom horoskopa.

To je zagonetna, mračna i tajanstvena Škorpija.Škorpije čine 9,6 posto populacije SAD-a, što znači da vrlo lako možete naići na ljude rođene u ovom znaku. To takođe ima smisla s obzirom na činjenicu da će se svako ko je začet na kraju vladavine Jarca, verovatno roditi krajem oktobra na vrhuncu vladavine Škorpije koja traje od 23. oktobra do 21. novembra.

Autor: Z.L.