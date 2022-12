GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2023. ZA SVE ZNAKE: Jarčevi se zaljubljuju na prvi pogled, Ribe očekuju poslovne promene

Pročitajte kako će vam zvezde biti naklonjene!

Ukoliko očekujete da će 2023. godina biti iole lakša od 2022, pa mislim da ćete biti razočarani razvojem događaja. Ono što će obeležiti sledeću godinu je prelazak Saturna u znak Riba, i to početkom marta. Ovo je inače jedna od težih pozicija za Saturna, planetu koja vlada strukturom, granicama, opipljivim, onim što je utvrđeno, nepromenjivo, praktično, materijalno, čvrsto.

Ribe su potpuna suprotnost - promenjivost, bezgraničnost, izgubljenost u ogromnom prostoru, rasplinutost. Saturn traži materijalne dokaze, Ribe traže verovanje. Saturnova simbolika je kamen, a znaka Riba je okean.

Neminovno, kamen tone na dno i lagano dolazi do njegove dezintegracije i propadanja. Isto tako, ceo proces ogromnih promena na globalnom i ličnom nivou, koji je krenuo godinama unazad, nastavlja se nesmanjenim tempom. Neće se sve rešiti tokom 2023. godine, ali će proces promena tada ući u drugačiju, intenzivniju fazu, sa kojom će se završiti verovatno tek oko 2026. godine.

Šta je ono što možemo da očekujemo? Godina je nepovoljna za praktične i materijalne stvari, pogotovo ako se čvrsto držimo starih obrazaca i načina funkcionisanja. Ribe su znak rastvaranja i krajeva, pa će svaka struktura koju smo ko zna koliko dugo gradili doći na svojevrstan ispit zrelosti i održivosti.

Ono čemu je "prošao rok", bilo da je u pitanju lični plan, naš način funkcionisanja, navike, pogled na život, odnosi u kojima smo ili da je u pitanju svet oko nas, granice, institucije, put kojim čovečanstvo ide, neminovno će početi da nestaje. Proces je već otpočeo pre nekoliko godina i sada samo ulazi u drugačiju fazu.

Sve ono što je bilo prikriveno, sakriveno, tajno će početi da izlazi na površinu. Što je veća tajna otkrivena - veći skandal oko nje. Na ličnom planu - otkrivanje tajnih odnosa, dogovora, muljanja, krađa. Na globalnom planu - gubitak ugleda kod nekih javnih ličnosti, izlaženje na površinu tema koje su odavno gurane pod tepih, otkrivanje mahinacija, gubitak reputacije ili razaranje određenih struktura i institucija.

Naš svet se neminovno menja. I nije baš uvek lako suočiti se sa tim, pogotovo što se i mi sami u tom procesu takođe menjamo. Možemo osetiti u nekim momentima da nemamo za šta da se uhvatimo ili da gubimo tlo pod nogama jer one strukture na koje smo se oslanjali više ne funkcionišu. Ribe su znak vere, duhovnosti, kreativnosti, ideja, samospoznaje i mira. Zadatak svakog od nas će biti da u narednih godinu dana umesto da padamo u melanholiju, samosažaljenja, poludepresivna stanja – uzdignemo sebe kroz prihvatanje, razumevanje, sklanjanje od loših navika i loših ljudi, kroz postavljanje zdravih struktura našeg života, kroz kreativnost, intuiciju i ljubav – prema sebi i prema drugima, prema svetu u kojem živimo. Stare granice i strukture prestaju da postoje, vreme je da crtamo i pravimo nove!

Pa nek nam je srećna ova 2023. godina!

OVAN

Ljubav

Pred Ovnovima je godina od velikog značaja po pitanju emotivnog života. U emotivnim vezama će doći do prelomnog trenutka, jer 2023. od vas zahteva sazrevanje i odrastanje i trenutak da prihvatite odgovornost i obavezu koju donosi brak i formiranje porodice. Neće sve veze imati svoj "srećni kraj" jer će se kod pojedinih Ovnova pojaviti iskušenja u vidu tajnih veza koje bi ih mogle u potpunosti okupirati i učiniti da iskorače iz postojećih odnosa i formiraju nove.

Ovnovi koji su u braku ili žive sa partnerom bi posebno trebalo da se čuvaju iskušenja koje donose tajni i paralelni odnosi. Za ljubavne tajne je posebno intrigantan februar mesec, kao i leto. Periodi u 2023. godini koji mnoge Ovnove, bilo da su oni zauzeti ili slobodni mogu prevariti, pa čak i ako im nikada ni na kraj pameti nije bilo da će posegnuti za ovakvim tipom odnosa. Za slobodne je prolećni period odličan i može vas probuditi na emotivnom planu.

Leto… Ah to čudno leto sa planetom ljubavi koja ide retrogradnim hodom kroz vaše polje zabave, provoda, užitaka, zaljubljivanje. Buđenje novih, ali i "reanimiranje" prošlih emotivnih priča, pa šta kome zapadne, sve u zavisnosti od postavki u vašim natalnim kartama. S druge strane, leto zauzetima može doneti glavobolje i neke od ovnovskih emotivnih relacija mogu biti na testu. Nekima će doći do odvajanja, a u drugima, nakon problema, dizanje odnosa na viši nivo. U oktobru i novembru očekuju nas neke dugo čekane veridbe i venčanja, a kod onih koji su zauzeti – mirno do kraja godine.

Posao

Ono što vas očekuje su velike promene. Kod nekih od vas već postoji zasićenje postojećim poslovnim odnosima i pogotovo od marta meseca, potreba da iskoračite iz situacija koje vas opterećuju i koče postajaće sve jača. Prolećni period je pokretač dešavanja, vreme snažnih preokreta kod vas. Neko će uploviti u privatne vode, neko promeniti firmu, a nekima od vas sleduju i preseljenja i pomeranja, moguće i ka inostranstvu. Jupiter u polju finansija od maja meseca govori o tome da će potezi koje budete povukli biti isplativi i plodonosni po vas. Godina u kojoj hoćete zaraditi više nego inače, ali u kojoj vas očekuju i ulaganja u poslovni i privatni segmenta i troškova će biti više nego inače. Jesenji period je takođe značajan jer vam donosi prostor za ekspanziju, širenje poslovanja, nove saradnje i više novca.

Zdravlje

Sa Saturnom iza leđa možete očekivati periode i mentalne, ali i fizičke osetljivosti, češće padove imuniteta, naročito tokom februara i na jesen 2023. Vreme je da menjate navike.

BIK

Ljubav

Iza vas je emotivno naporna godina. Saturn u kvadratu na vaš znak, Uran u vašem polju ličnosti, a osa pomračenja u vašem i partnerskom znaku iz korena je prodrmala neke odnose. Neke veze i brakovi su prestali da postoje, a drugi su pak našli snagu da zajednički izguraju težak period i reše probleme. Odjeci ovih dešavanja postojaće i tokom 2023. godine i to najpre u aprilu i maju, kao i u avgustu, septembru i oktobru. Mogli bismo da kažemo da su ovo poslednji "ispiti" zrelosti koje Bikovi zajedno sa partnerima trebalo da prođu.

Očigledno je da će mnogi biti uspešni, pošto je pred vama godina u kojoj će neki parovi promeniti status - sredinom proleća ili u jesenjem periodu. Oni koji su već u braku mogu se tada odlučiti za kupovinu nekretnine, prinovu ili preseljenje, a onima koji su u vezama slede ozvaničenja početak zajedničkog života i stvaranje porodice. Što se tiče slobodnih, već od februara ljubavna vrteška može da se zavrti. Ipak, april i maj mesec su skoro pa savršeni za vrlo ozbiljne početke vrlo jakih odnosa koji mogu galopirajućom brzinom da vas dovedu do onog čuvenog "da" mnogo ranije nego što ste se nadali. U julu, avgustu i jednim delom septembra na tapetu nam je prošlost i to da li treba pružiti još jednu šansu, pokušati iznova?

Takođe, ovo je period za one ljubavi koje zovemo karmičkim i koje u suštini nose jedan vid emotivnih lekcija za nas. Drugi deo septembra i oktobar takođe su dobri za početke emotivnih priča koje će imati miran i stabilan tok i doneti vam mnogo uživanja i strasti.

Posao

Sve do ulaska Jupitera u vaš znak polovinom maja meseca imaćete šarenu finansijsku situaciju u kojoj će troškovi ipak prednjačiti. Jednim, manjim delom od početka marta će situacija krenuti da se popravlja i stabilizuje, ali prave benefite očekujemo tek od tog maja, pa sve do početka jeseni 2023. godine.

Odličan period za zaradu, ali istovremeno odličan i za one koji hoće da naprave promenu u poslovnom sektoru. Saturn u polju koje se vezuje za planove, organizaciju, podršku, kontakte, prijatelje, penziju i te kako će vam biti od pomoći u dužem vremenskom periodu. U toku 2023. godine možete započeti nov posao, poslovno partnerstvo ili saradnju, promeniti firmu i poslovno usmerenje, pa čak razmišljati i o početku privatnog posla (samo nemojte tokom leta da se bavite ovom tematikom).

Zdravlje

Oni koji imaju hronične zdravstvene probleme trebali bi da više obrate pažnju na sebe tokom ove godine, naročito ako se tegobe vezuju za pritisak, krvne sudove, kičmu i zglobove.

BLIZANCI

Ljubav

Znak Riba u koje ulazi Saturn početkom marta nije samo vaše polje poslovnih dostignuća i ambicija, ono govori i o vašem statusu po pitanju emocija, kao i o jednom od roditelja i o porodici vašeg partnera. Tako da će neki od vas imati potrebu da više pažnje usmere na svoj ili na partnerov porodični sektor što će zahtevati od vas priličnu ozbiljnost i odgovornost. Isto tako, u nekim vezama je sve spremno za dizanje odnosa na viši nivo i prihvatanje odgovornosti tog tipa.

Najbolji period za veridbe ili ulazak u brak, zajednički život jeste tokom jeseni. Zauzeti Blizanci će imati par perioda koji su otežavajući i nepovoljni za njihove emotivne relacije. To je sam početak godine, kraj aprila i prva polovina maja, jul i avgust (ova dva meseca mogu doneti vrlo jaka emotivna iskušenja, pa čak i ulazak u tajnu priču). Generalno gledano, ova 2023. vas uči da u emotivnim ili bračnim odnosima u kojima ste pokažete ozbiljnost, odgovornost i istrajnost, da budete spremni na značajne korake i posvećenost partneru.

Slobodni Blizanci tokom februara i marta mogu uploviti u vrlo strastvene i intenzivne ljubavne priče (februar bi mogao čak da donese i tajne ljubavi), a ni april i maj vam nisu uopšte loše postavljeni za pitanja emocija. Jul i avgust potenciraju na prošlosti i ljubavnim povratnicima, a ukoliko tada ulazite u nešto novo. Sigurno je da će biti obojeno velikim emocijama i isto tako velikim oscilacijama. Oktobar i novembar solidni. Sledeća godina vam daje dosta prilika da se leptirići u stomaku razlepršaju, provod, zabavu, nove ljude u vašem životu.

Posao

Do polovine januara sve će delovati zablokirano, zakočeno, usporeno, a onda krećete u akciju, pogotovo od marta meseca kada Saturn uđe u polje koje se vezuje za vaše ambicije, poslovne pozicije, životna dostignuća. Da se razumemo, pozicija Saturna ovde nije ni malo jednostavna po vas - koliko je ovo vanredno bitan poslovni period, on isto tako donosi otežanja, borbu za poslovna dostignuća, veliku količinu obaveza kao i naporan rad i odricanje da bi se do tih poslovnih vrhova i stiglo. Do polovine maja meseca imaćete i Jupiterovu podršku, pa je ovaj period mart – maj u suštini mnogima od vas odskočna daska za dalja dešavanja u 2023. godini. Moguće su promene posla, novi poslovi, značajne saradnje i unapređenja. Velike promene idu i tokom jesenjeg perioda, naročito u oktobru mesecu.

Zdravlje

Tokom 2023. godine pratiće vas nešto slabiji imunitet, naročito u zimskom i jesenjem periodu. Više posvetite pažnju fizičkoj aktivnosti, ali pronađite i dovoljno prostora za odmor i relaksaciju.

RAK

Ljubav

Dokle god Mars bude u znaku Blizanaca koji vam se nalazi iza leđa i govori o vašoj podsvesti, brigama, tajnama, strahovima (do pred kraj marta 2023.), a pogotovo dok bude išao retrogradnim hodom (većim delom januara), ne možemo da kažemo da će biti opuštenosti u vašem emotivnom životu, bilo da ste zauzeti ili slobodni.

Zauzetima je ovo period u kom možete preispitivati odnos u kom ste, kao i ono što želite od veze i partnera, a mogući su i ulasci u tajne emotivne priče, što važi i za slobodne Rakove. Od pred kraj marta, pa na dalje tokom 2023. imamo potpuno drugačiju sliku.

Emotivne veze i brakovi ulaze u znatno mirniju i stabilniju fazu, a i te kako je moguće da oni koji su u vezama u nekom trenutku donesu odluku o zajedničkom životu, braku u drugom delu proleća ili tokom jeseni 2023. godine. Rakovima je ovo plodna godina i po pitanju potomstva, pa ukoliko želite da proširite porodicu ili da se po prvi put ostvarite kao roditelj - izvolite, bacite se na posao ! Što se tiče slobodnih, ako zanemarimo period do kraja marta (koji vam pre može doneti glavobolju nego stabilnu novu ljubav), april, maj i jun su fenomenalni za ljubavna dešavanja. Veze započete u ovom periodu mogu biti trajne i vrlo ozbiljne. Jul, avgust, pa čak i deo septembra koliko god da mogu doneti uzbuđenje i nisu baš bajni za ljubavna dešavanja jer očekivanja mogu biti prevelika, a razočarenja vrlo brzo prisutna. Ovo vam je period za letnje avanture, pa ukoliko vam to prija i godi onda izvolite. Oktobar i ceo novembar su odlični.

Posao

Koliko god da sam početak godine neće delovati obećavajuće ni za poslovne ni za finansijske teme, koliko god da period do početka proleća hoće nositi vašu nervozu, možda čak i zabrinutost za poslovno, materijalnu stranu života, ipak je 2023. godina spremila mnogo bolja dešavanja i velike aktivnosti za vas, ali od aprila pa na dalje. Tada vam kreće veliko zahuktavanje koje tokom maja može rezultovati i promenama posla, ulascima u nova poslovna partnerstva ili pak velikim zaokretima i napredovanju u postojećim firmama. Prvi put posle dosta vremena dobijate istovremeno podršku Saturna iz polja inostranstva, obrazovanja, životnog usmerenja, ali i od Jupitera koji je od maja meseca u vašem polju podrške, ostvarenja, planova, želja. Neočekivani, ali vrlo povoljni preokreti su pred vama.

Zdravlje

Iako je suštinski dobra godina pred vama, ipak ćete biti podložni stresu i postojaće osetljivost respiratornih organa. Tokom zime kroz prehlade i viruse, tokom proleća i leta na alergene.

LAV

Ljubav

Saturn izlazi iz vašeg polja partnerstava početkom marta 2023. godine. Prošli ste kroz neke teške emotivne lekcije koje su uključivale i teškoće, ali i preispitivanja odnosa u kom ste. Kod nekih parova je došlo do odvajanja, drugi su stavili na prvo mesto odgovornost prema odnosu i nastavili dalje. Da li to znači da su vaše emotivne veze i brakovi sigurni tokom 2023. godine? Pa ne baš. Uran je i dalje u vašem polju statusa, a od maja meseca će mu se pridružiti i Jupiter, tako da ćemo još jednu turu čišćenja odnosa koji su ispunili svoju svrhu imati i na dalje. No, isto tako, baš ove pozicije planeta doneće i seriju veridbi ili ulaska u brak od sredine proleća, tokom leta i početkom jeseni.

Tokom retrogradnog kretanja Venere u vašem znaku u periodu jul – septembar neka zauzeti obrate pažnju na potencijalna ljubavna iskušenja koja se mogu pojaviti i napraviti im dar-mar. Što se tiče slobodnih – od marta, pa do polovine jula imate prilično dobar period za ljubav. Biće tu i onih "pravih" priča kojima ste se nadali (naročito tokom marta i maja), a doduše, biće i po koji ljubavni promašaj, ali ništa što vi nećete moći lako da ostavite iza sebe i prevaziđete. Retrogradna Venera u vašem znaku od polovine jula, pa sve do polovine septembra i te kako može doneti i ljubavne povratnike, ali i nove emocije samo je veliko pitanje koliko dugo će se ove osobe zadržati u vašem životu i koliku će vam emotivnu štetu napraviti. Oktobar je izrazito ljubavno povoljan za vas. Veze započete u ovom mesecu obeležiće vaš život i doneti vam velike emocije i strast.

Posao

Saturn u znaku Riba od marta, a vašem polju ostavina, nasledstva, tuđeg novca, kredita, pozajmica i dugova, govori da ćete ovim pitanjima i segmentima morati da se bavite tokom 2023. godine. Ostavine i nasledstva mogu biti aktuelizovana u drugom delu godine, naročito od jeseni, a što se tiče kredita i pozajmica, oni vam se ne preporučuju tokom 2023. godine. Ovo je godina u kojoj morate poštovati vrednosti i naučiti da baratate njima na pravi način. Posebno oprezni budite sa troškovima tokom letnjeg perioda. Što se posla tiče, prisustvo Jupitera od maja, zajedno sa Uranom u polju pozicije i karijere govori o tome da će se sve lavovske ambicije snažno probuditi od tog perioda i da vam slede priznanja, uspesi, bolje poslovne pozicije, napredovanja, velike pozitivne promene i saradnje sa inostranstvom.

Zdravlje

Zdravlje i mentalno i fizičko treba da vam bude od prioriteta tokom 2023. godine. Menjajte navike, krećite se, relaksirajte. Oni sa hroničnim bolestima imaće češće tegobe, naročito ako boluju od kičme, želuca, krvnih sudova, pritiska.

DEVICA

Ljubav

Kada planeta odgovornosti ulazi u polje partnerstava kao što je kod vas slučaj od marta 2023, jasno je da je pred vama vrlo ozbiljan emotivni period. Kod onih koji su u vezama, a pogotovo kod onih koji su u braku ili žive zajedno period do kraja marta može biti posebno zahtevan i u njemu će se otprilike odrediti "smer" kojim vaša emotivna priča ide na dalje.

Za neke parove je došlo vreme ozbiljnih iskušenja i samo će stepen zrelosti kod oba partnera, kao i sposobnost da odgovorno i posvećeno, zajednički funkcionišu u odnosu odrediti da li se ide ka distanciranju ili ka zbližavanju. Za druge je, pak došlo vreme za ozbiljne razgovore o budućnosti odnosa, u smislu dizanja veze na viši nivo. Zato je ovo godina u kojoj će se mnogi parovi, posebno od maja meseca odlučiti za zajednicu, brak, porodicu. Jul, avgust i deo septembra nude mogućnosti za tajne emotivne priče, bilo kod partnera, bilo kod vas. Dakle, za zauzete ovo jeste godina protkana iskušenjima, ali istovremeno i godina u kojoj će se videti koliko ste kao par spremni da iskušenja prevaziđete i nastavite dalje.

Slobodne Device - Saturn u polju partnerstava ukazuje da će mnoge započete veze tokom ove godine imati vrlo ozbiljan temelj i dobru osnovu za razvoj i trajnost. Već januar vas može ljubavno aktivirati, ali je ceo period do juna veoma protkan emotivnim šansama. Letnje vreme ne pogoduje stabilnim vezama, pre letnjim avanturama ili tajnim pričama. Oktobar i decembar su emotivno povoljni. Godina u kojoj ste spremni za ljubav i ona vam dolazi.

Posao

Saturn je godinama boravio u vašem sektoru poslovne svakodnevice i u priličnoj meri vas izbrusio po pitanjima odgovornosti, doneo vam mnoge obaveze, ali i proširio vaše poslovanje. Sada, prelaskom u polje partnerstava i onih koji su preko puta vas donosi test saradničkih odnosa, traži od vas da budete fleksibilniji i prilagodljiviji, donosi test sporazumevanja sa saradnicima, donosi zahtevne i teške poslovne odnose, ali vam istovremeno daje i priliku (pogotovo od maja kada bude udružen sa Jupiterom iz znaka Bika) da napravite značajne poslove, proširite svoj uticaj – možda čak i kroz saradnje sa inostranstvom i daje podršku vašim finansijama. Ne mogu da obećam da je godina pred vama jednostavna i lagana, ali tvrdim da ćete u njoj napraviti velike poslove i dobro zaraditi.

Zdravlje

Osetljivost, naročito kod Devica koje imaju bilo koji vid hroničnih tegoba. Generalno, više pažnje treba obratiti na kičmu, zglobove, zube, respiratorni sistem. Letnji period donosi više stresa i loš imunitet.

VAGA

Ljubav

Godinu započinjete sa Jupiterom u polju partnerstava, svojom vladarkom Venerom između retrogradnog Merkura i Plutona u polju koje se vezuje za porodicu, ali i za prošlost i sa Marsom, partnerskom planetom koji je retrogradan u vašem sudbinskom polju. Sve ukazuje na velika definisanja po pitanjima ljubavi i snažna dešavanja i promene biće prisutni u prvoj polovini godine.

Ovo je period za veridbe, ulaske u brak ili početak zajedničkog života (jer ćete biti spremni i partner i vi da donesete bitne odluke o unapređenju odnosa), ali isto tako i period u kojem će oni odnosi koji su ispunili svoju svrhu prestati da postoje za šta je posebno važan april kada imamo pomračenje Sunca u partnerskom polju. Pomračenje Sunca u vašem znaku u oktobru može kod zauzetih aktivirati iskušenje ulaska u tajnu emotivnu priču, što za posledicu može imati nove prelomne momente, ali tek u 2024. godini. Što se tiče slobodnih, oni u ovoj godini imaju konačno raščišćavanje i definisanje prošlih odnosa koji su nekako ostali da tinjaju u njima. Za to je naročito pogodan sam početak godine, kao i period od polovine jula do polovine septembra.

Za nove ljubavi mart i april su fantastični i tada vam se može pojaviti osoba sa kojom možete brzo krenuti ozbiljnijim putem. Takođe, jun i period do polovine jula su odlični i donose vam vrele i snažne ljubavi u život. Preskočite period drugi deo jula, prvi deo septembra, jer će vam doneti nešto što će izgledati kao bajka, ali se vrlo brzo pretvoriti u izneverena očekivanja. Oktobar i novembar solidni.

Posao

Januar i februar su prilično poslovno “mlaki” i bez velikih dešavanja. Intenzivnija dešavanja očekujte od marta. Sledi period za poslovna partnerstva i saradnje, nove poslove, napredovanje. Ulazak Saturna u polje koje se vezuje za poslovnu svakodnevicu, odgovornost i kolege od vas će tražiti pojačanu efikasnost, ulaganje više napora i posvećenosti poslu, bolju poslovnu rutinu, ali će vam sa druge strane doneti, pogotovo od maja širenje i ekspanziju u poslovnoj sferi i bolju finansijsku situaciju. Suština sa Saturnom u ovom polju jeste - koliko sebe daš, toliko dobiješ zauzvrat. Nepovoljan period je od polovine jula do polovine septembra može vam doneti probleme u realizaciji planova, slabu poslovnu organizaciju, ali i povećanje troškova i loša ulaganja. Jesen, pogotovo oktobar i novembar – povoljna.

Zdravlje

Vagama je vreme da preispitaju svoje navike i to kako se odnose prema sebi. Saturn je u polju bolesti i traži da se zdravstvenom tematikom odgovorno bavimo. Pojačni problemi hroničnim bolesnicima.

ŠKORPIJA

Ljubav

Sa Saturnom u polju uživanja, ljubavi i dece, Jupiterom (od polovine maja) i Uranom u polju partnerstava, Plutonom koji će na kratko svratiti u vaše polje doma, porodice (u periodu od marta do juna), kao i retrogradnom Venerom (vladarkom partnerstava) u periodu od polovine jula do polovine septembra - Škorpije imaju pred sobom godinu posle koje više ništa neće biti isto.

Ovo jeste godina formiranja značajnih novih veza, jeste godina za obnovu nekih prošlih priča koje su ostavile veliki trag u vašem životu, jeste godina za zajednički život, veridbe,ulazak u brak, jeste godina za prinove i formiranje porodice, ali je i godina u kojoj će odnosi koji su potrošeni i veštački se održavaju prestati da postoje. Slobodni već od februara kreću da se bude, mada prava ljubavna dešavanja očekujte od marta pa do juna 2023. godine. Od drugog dela jula do drugog dela septembra vas očekuju letnje avanture koje zaista mogu trajati samo dok traje leto, obnove priča iz prošlosti- neizvesno je na koliko dugo, ali dobićete još jedan "pokušaj", pa vidite šta ćete i kako ćete dalje.

Jesenji period je takođe pogodan za nove ljubavi. Što se tiče onih koji su u vezama ili braku - mart i april će doneti preispitivanje odnosa, a moguće je da se neke relacije u tom periodu i završe. Od maja – oni koji žele da podignu odnos na viši nivo i rade na prinovama sada to mogu. Avgust i prva polovina septembra nisu povoljni i nerazumevanje u partnerskim odnosima će postojati, kao i mogućnosti da se neke relacije prekinu. Jesen je stabilna i mirna.

Posao

Jupiter je od početka godine u vašem poslovnom sektoru, ali veći deo januara nije povoljan i možete se suočavati sa stagnacijom ili komplikovanim poslovnim okolnostima. Od februara se pokrećete i april, kao i deo maja rezervisani su za ozbiljan rad, za planove i smišljanja novih taktika, osamostaljivanje u poslu ili pak traženje pogodnih partnerstava i saradnji. Sve će ovo početi da donosi rezultate od drugog dela maja i sve do kraja jula ste u usponu, zaletu, napredovanju. Avgust i deo septembra mogu doneti neki vid zasićenja, lošijih poslovnih odnosa, potrebe da napravite promenu ili neki vid nezadovoljstva odnosom sa šefovima, finansijama, time što niste u dovoljnoj meri cenjeni ili ispoštovani. Od jeseni, a naročito tokom oktobra i novembra Škorpije idu punom parom napred po pitanju posla i finansija.

Zdravlje

Hronična problematika će biti aktuelna kod starijih Škorpija većim delom godine, a naročito u zimskom i letnjem periodu. Mlađi mogu imati probleme sa sinusima, zubima ili reproduktivnim sistemom.

STRELAC

Ljubav

Godina preuzimanja odgovornosti. Odgovornost prema primarnoj porodici i njenim članovima u zdravstvenom ili finansijskom smislu, odgovornost prema porodici koju ste stvorili ili tek imate nameru da stvorite tokom ove godine, odgovornost u smislu kupovine ili prodaje nekretnine i rešavanja imovinskih pitanja. Ovo godina u kojoj odrastate i postajete zreliji.

Do polovine maja dok je Jupiter u vašem polju radosti, uživanja, ljubavi, dece, sve će uglavnom ići jednostavnije i uz mnogo vašeg nadaleko čuvenog optimizma i lepršavosti. Ovo je odličan period za veridbe, venčanja, početak zajedničkog života, za prinove, ali i dobro vreme da u ljubavi i sa partnerom uživate (ne računajući januar koji i neće biti baš Bog zna šta). Rešavate probleme ako ih je bilo, stabilizujete odnos ili ga podignete na viši nivo.

I za slobodne je ovo fino vreme. Neki će se vraćati bivšim partnerima i obnavljati emotivne priče, drugi će pronalaziti nove emotivne interese i ući u veze koje mogu krenuti baš lepo, sa puno strasti i dobre energije. Od polovine maja, pa do kraja godine odgovornost će zameniti uživanje. Vaš vladar ulazi u polje obaveza i odgovornosti i zajedno sa Saturnom iz vašeg polja porodice i temelja i deluje na vas u smislu da se od vas traži pojačana zrelost, posvećenost u braku i emotivnim relacijama. Od polovine jula do polovine septembra moguća je pojačana problematika i rasprave, pa u nekim slučajevima i prekidi odnosa. Jesen je mirna. Drugi deo septembra i novembar slobodnima daju solidne ljubavne prilike.

Posao

Dok će januar proteći prilično mrljavo, od februara i tokom marta vi imate poslovno uzdizanje i u ovom periodu rešavaćete sve vezano za poslovna partnerstva i saradnje, ali na jedan lakši i jednostavniji način. Od aprila ulazite u fazu ozbiljnijih poslovnih dešavanja koja će rezultovati vašom potpunom posvećenošću poslu i obavezama od polovine maja meseca. Bilo da ste privatnik ili radite za drugog očekuje vas mnogo napornog rada i truda, velike okrenutosti ka obavezama, dok finansijskim delom baš i nećete biti zadovoljni. Čak i da zarađujete više nego dobro, troškovi, najpre oni vezani za stambeni prostor, ili za članove porodice biće prilično veliki. U avgustu i prvom delu septembra vlada nezadovoljstvo poslom ili poslovna problematika, kao i lošije finansije. Jesen je bez velikih dešavanja i promena.

Zdravlje

Stomačni deo će vam biti osetljiv, kao i kičma i zglobovi - naročito ako ste stariji pripadnik ovog znaka. Kod mlađih – sklonost ka povredama i osetljivost respiratornog sistema.

JARAC

Ljubav

Kod slobodnih emotivna situacija počinje polako da se zakuvava od februara, da biste od marta, pa sve do početka jula meseca ušli u izuzetno važan period za nove ljubavne početke. O, i to kakve! Da, biće zaljubljivanja na prvi pogled, ali biće i onih priča koje se razvijaju polako i vrlo stabilno i i te kako "mirišu" na vrlo, vrlo ozbiljan odnos.

U suštini, za stabilne emotivne početke i priče koje će trajati najvažniji i najjači su april i maj. Sledeći, vrlo jak i važan momenat za nove ljubavi donose oktobar i novembar. Što se leta tiče (pored januara), ovaj period donosi vraćanje, ljubavnu prošlost, avanture. Znam da ne možemo birati vreme kada ćemo se zaljubiti, ali za vas bi bilo bolje da u ovom periodu ne ulazite u nove ljubavi, a i sa starima budite oprezni, jer je vrlo moguće da će to biti kratkotrajna obnova vi jeste sazreli i promenili mnoge svoje stavove i ponašanja ali je veliko pitanje da li je "povratnik" spreman da se menja, a nešto ne bih rekla.

U svakom slučaju, ovo vam je bitna godina za ljubavi i to one koje mogu trajati. Što se tiče zauzetih, u ovoj godini imamo raznorazna emotivna definisanja. Naime, prolećni period će mnoge odnose uozbiljiti i "pogurati" ih ka temama porodice, prinova, braka, zajedničkog života, preseljenja ili pak većeg uživanja i mira u partnerstvu. Neki parovi će se suočiti sa temom "Šta dalje? Ostajemo li zajedno ili se razilazimo?". Definisanja, bilo u jednom ili u drugom pravcu su tokom proleća i jeseni. Kod nekih Jarčeva pojaviće se iskušenja u vidu treće osobe i to u kasnom prolećnom ili u letnjem periodu.

Posao

Dok je januar prilično mrljav i neaktivan po vas, već od februara vi krećete u poslovne bitke i to najpre one vezane za finansije. Privatnici će do polovine maja napraviti velike promene u svojoj firmi, što će im na dalje doneti veću finansijsku i poslovnu sigurnost, a u ovom periodu je moguće da neki od vas odluče da se bave privatnim poslom. Ulazak Saturna u znak Riba u martu doneće vam poslovnu stabilnost, važne ugovore, dugogodišnje ozbiljne saradnje, zaposlenje ukoliko ste nezaposleni, a ukoliko radite na produžavanje ugovora – stalan posao. Neki od vas će češće na poslovna putovanja, a drugi će se odlučiti na kurseve ili dodatnu edukaciju da bi poboljšali svoje poslovne pozicije. Finansijski ćete bolje proći nego u prošloj godini, samo obratite pažnju na letnji period koji može doneti veće troškove i gubitke novca.

Zdravlje

Respiratorni sistem će biti osetljiv u ovoj godini. Ukoliko ste pušač, razmislite o odustajanju, a svakako će češće biti prisutne alergije i sklonost ka virusnim infekcijama. Stariji – problemi sa kičmom i zglobovima.

VODOLIJA

Ljubav

Januar nije naklonjen Vodolijama koje su u emotivnim vezama ili braku i u ovom periodu ne treba potencirati na raspravama, a pogotovo ne na impulsivnim odlukama i presecima, već tokom februara mnogo nejasnoća i problema se može rešiti, pa nemojte trčati pred rudu. Generalno, vaše emotivne relacije će biti pod pritiskom početkom godine i tokom leta, od polovine jula do polovine septembra.

Vodolije tokom ove godine uče o vrednostima, ali i o tome šta je zaista njihovo, a šta nije. I partnerski odnosi spadaju u vrednosti i samo oni koji su zaista vredni će nastaviti da traju i dalje. Od polovine maja, pa do polovine jula imaćemo seriju ulazaka u brak ili u zajednički život ili pak formiranje porodica, jer ste na prvom mestu vi - konačno spremni da prihvatite odgovornost tog tipa.

Slobodne Vodolije, iako već tokom januara imate emotivne prilike, najbolji momenti za nove ljubavi jesu mart, april, maj i jun mesec. Tada pokrenute priče doneće vam veliko uzbuđenje, strast i intenzitet. U suštini, prva polovina godine je neuporedivo bolja za ljubav od druge. Leto, pogotovo period od polovine jula do polovine septembra može vam uključiti sve ljubavne lampice, ali je pitanje da li će sve ostati samo na nivou letnje avanture ili ćete se brzo razočarati u osobu za koju ste u prvom momentu mislili da je vaša srodna duša. Ovo je period i za obnove odnosa iz prošlosti, ali samo mali deo ovih "reanimiranih" veza uspeće da iole duže "preživi". Period od polovine novembra do kraja godine takođe donosi ljubavne varnice.

Posao

Učenje o vrednostima, podrazumeva i odnos prema finansijama, zaradama, trošenju – što će od početka marta i ulaska Saturna u polje zaradai ličnih vrednosti, postati vaš imperativ. Odgovornost, ozbiljan pristup načinu raspoređivanja novca, ulaganja, dodatni posao – sve u cilju da budete stabilni i napredujete u sferi finansija. A te finansije će već od februara krenuti uzlaznom linijom. U periodu od marta do maja ste izuzetno aktivni, prodorni, imaćemo mnoštvo poslovnih preokreta, promena, novih poslovnih aktivnosti, dogovora, saradnji. Od maja će mnoge Vodolije razmišljati o pokretanju privatnog posla, a kod privatnika koji već posluju sledi razvoj i ekspanzija. Leto je prilično suvoparnoi tada treba biti oprezan po pitanjima finansija. Jesen, pa sve do kraja godine - izuzetno povoljno za posao i novac.

Zdravlje

Veće oscilacije po pitanjima zdravlja. Imaćete izuzetno povoljne i stabilne periode kao što su proleće i jesen, ali leto i zima su nepovoljni i mogu aktivirati sve hronične (ili zapuštene) zdravstvene probleme.

RIBE

Ljubav

Za vreme boravka Saturna kod vas, do maja 2025, a onda od septembra 2025, do maja 2026. godine - Ribe će sazreti, postati trezvenije, odlučnije, odgovornije, ali će i naučiti kada je potrebno staviti sebe, svoje ciljeve i potrebe na prvo mesto. U tom smislu, u ovoj godini neke Ribe koje su u emotivnim ili bračnim relacijama izabraće da dalje nastave same.

Prelomni momenti u vezama i brakovima su tokom januara, februara i marta, tokom leta (naročito u avgustu i septembru) kao i tokom decembra. U tim periodima je moguće da bude problema u svim tipovima veza, a od vas će zavisiti odabir - ostati ili otići.

U svakom slučaju, ovo je godina kada sva problematika koja se možda gurala pod tepih sada izlazi na rešavanje, a vi gledajte koji ćete model rešavanja izabrati. Što se tiče slobodnih - februar, mart, april i maj su fenomenalni za nove emotivne priče i one od samog početka mogu biti veoma ozbiljne i voditi vas čak ka brzim odlukama o ulasku u brak ili početku zajedničkog života, jer, sa Saturnom u svom znaku spremni ste da preuzmete odgovornost.

Leto nije povoljno za ljubav, osim ako želite samo prolaznu avanturu koja će ostaviti tragove na vašem srcu. Oktobar i novembar takođe mogu biti vrlo interesantni za nove emotivne početke. Ono što je interesantno, u ovoj godini tajne izlaze na svetlost dana što baš i neće biti dobro ukoliko ste zauzeti pripadnik ovog znaka. Ukoliko ste pak u tajnom ili nedefinisanom odnosu u ovoj godini će doći do ili-ili situacija. Ili postajemo "javni" par ili se razilazimo.

Posao

Kao i u ljubavi i u poslu je vreme za mnogo ozbiljnije teme, dešavanja i promene. Do maja meseca sve vezano za finansije će biti u fokusu. U tom periodu možete lepo zaraditi, osim u januaru koji će biti prilično "škrt", od postojećih poslova, ali o polako pripremati teren za period od maja koji je za vas neuporedivo aktivniji.

Od maja Ribe kreću u velike poslovne akcije i dešavanja. Biće tu ozbiljnih i vrlo isplativih dogovora i saradnji, poslovnih putovanja, dodatnih poslova, važnih ugovora, pokretanja bitnih projekata, ali i kurseva i dopune obrazovanja - učićete ono za šta znate da će vam biti isplativo i doneti vam poslovnu o finansijsku stabilnost. Ribe ove godine i te kako mogu napredovati, promeniti posao na bolje i prosperirati. Pored januara, letnji period je takođe lošiji po pitanjima posla i novca. Jesen - dobra.

Zdravlje

Saturn u vašem znaku "traži" da obratite pažnju na stanje svog mentalnog i fizičkog zdravlja, da se uvedete u red po pitanju navika, da kontrolišete sebe, opuštate se dovoljno, ali i budete fizički aktivni.

Autor: