VEČERAS JE PUN MESEC , A EVO ŠTA NAM DONOSI: Najviše će uticati na OVAJ ZNAK, vreme je da reši probleme sa PORODICOM

Prvi pun Mesec nastupa između 6. i 7. januara, a naveći uticaj imaće na 4 znaka Zodijaka.

Iako nova godina obično znači nove početke, sa dve retrogradne planete u punom zamahu (Mars, planeta akcije, kreće se retrogradno do 12. januara a Merkur, planeta komunikacije, retrogradan je do 18. januara), biće teško sprovesti u delo većinu planova i odluka. Uz sve to, emocije će biti na vrhuncu zahvaljujući prvom punom Mesecu u godini, koji će se kretati osetljivim Rakom.

Pun Mesec odvijaće se u noći između 6. i 7. januara, što može ponuditi vredne uvide u vaš unutrašnji život i porodčne odnose. Pun Mesec uvek predstavlja priliku za završetak započetih projekata, a s obzirom na to da je u Raku, bilo bi dobro da se uskladite s intuicijom i fokusirate na svoje emocionalne potrebe, ali i na odnose s voljenima. Najviše će uticati na četiri znaka Zodijaka...

Ovan

Razmislite na koji način porodična dinamika oblikuje vaše trenutne ciljeve. Posvetite se rešavanju trzavica i nedoumica vezanih za dom porodicu. Iako će vam se to činiti teškim, nemojte odustati. Problemi u vašim intimnim odnosima nisu nerešivi i možete ih prebroditi, nakon čega ćete doživeti emocionalno ispunjenje.

Rak

Budući da će se pun Mesec odvijati u vašem znaku, emocije će vam biti intenzivnije nego inače, a vaša bi prvobitna reakcija mogla bi biti ta da se sakrijete u svoju ljušturu. Kada budete spremni, otvorite se prema voljenoj osobi. Dobro će vam doći njena podrška i razumevanje. Januar bi mogao biti važan za vas jer ćete konačno shvatiti kako se uklapate u ovaj svet, piše Index.hr.

Vaga

Budući da ovaj Mesec pada u vašu kuću karijere, u prvi će plan doći uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Razmislite šta morate da uradite kako biste postigli da nijedan aspekt vašeg života ne pati. Uspete li u tome, to će vam podići samopouzdanje i vratiti optimizam.

Jarac

Početak godine je pravo vreme da se odreknete loših navika i poradite na poboljšanju intimnih odnosa. S punim Mesecom u svojoj kući partnerstva, moraćete se uhvatiti u koštac s problemima koji vas udaljavaju od partnera, porodice i prijatelja. Preuzmite svoj deo odgovornosti za nastalu situaciju i započnite proces isceljenja.

Autor: Z.L.