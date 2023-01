STIŽE NAM PRVI MLAD MESEC U 2023. GODINI U ZNAKU VODOLIJE: Od 21. januara dolaze ciljevi koji MENJAJU ŽIVOT

Prvi mlad mesec u 2023. godine očekuje nas 21. januara u znaku Vodolije. Astrolozi i horoskop ističu da je dobro vreme da nežno posadite seme, postavite namere i razmotrite sve što biste želeli da približite sebi. Postavljanje namera i kreiranje ciljeva može biti korisno da promenite svoj život.

Može vas ispuniti osećajem svrhe i dati smisao vašem svakodnevnom životu. Postavljanje namera i kreiranje želja, otvoreno vam pokazuju čemu treba da se posvetite.

To ne moraju biti veliki snovi, opterećenje da treba da budete stalno produktivni, da se preopteretite ili zapostavite sve ostalo zbog tih snova. U astrološkom smislu, postojali su retrogradniMerkur i Mars, a sada se pojavljuju senke planeta. Tokom faze senke, sve što je bilo skriveno, može se otkriti.

Iako ovaj mlad Mesec u Vodoliji nosi svežu energiju i pomoći će da se očisti paučina od prošlosti, postoji potreba da se krećemo sa razvijenom svesti, da budemo nežni prema sebi i da na kraju ne stavljamo toliko pritisak na sebe. Upravo smo izašli sa mračnog i dugog puta, treba da budemo strpljivi i da pažljivo pravimo korake ka cilju.

Ako želite da iskoristite ovu svežu novu početnu energiju da postavite neke namere i posadite neko seme, možda ćete želeti da zauzmete otvoreniji pristup. Umesto da budete konkretni sa svojim namerama i vizijom u skladu sa tačnim scenarijima, možda razmislite o tome kako želite da se osećate. Kako želite da se osećate kada se probudite svako jutro?

Napravite listu od tri istaknute emocije koje biste želeli da osetite, a zatim pronađite načine da ta osećanja unesete u svoju dnevnu rutinu, čak i ako je to samo u maloj meri. Obratite pažnju na to kada se ta osećanja prirodno javljaju. Zahvalite se, odajte im poštovanje i zahvalnost i gledajte kako se umnožavaju u vašem životu.

Život ne ide uvek onako kako mi želimo, ali možemo da kontrolišemo način na koji biramo da se pojavimo i kako biramo da gledamo na stvari. Ovo je naš izbor, a mlad Mesec u znaku Vodolije je savršeno vreme da se prisetimo i primenimo ovu moć.

Osetićemo kako se zamah gradi, osetićemo da prirodno želimo da idemo napred i završimo stvari. Ali zadržite malo prostora da idete svojim tempom. Zadržite malo svesti oko ove ideje da ne moramo da vršimo pritisak ili da se prisiljavamo da budemo preveliki.

Umesto toga, možemo se vratiti jednostavnijoj strani života i izabrati da se fokusiramo i uživamo u onome što je zaista važno za naše duše. Na kraju krajeva, to su zaista male stvari, pa hajde da usmerimo pažnju na to i vidimo šta to dobro donosi.

