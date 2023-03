Koja je vaša toksična navika? Astrolozi znaju kojim osobinama izluđujete druge ljude

Svako od nas ima neku manu koja se drugima baš i ne sviđa.

Neko ima opsesivnu potrebu da bude broj jedan u svemu što radi, neko stalno želi da bude u centru pažnje, što drugima može beskrajno ići na živce, a neko misli samo na posao i ne zna da se opustiti.

Ovan

Ovnovi imaju jak takmičarski duh - možda i previše jak. To su one osobe koje sede u ćošku i dure se ako izgube u nečemu i to zato što vole da budu prvi u svemu što rade. Nikada se neće zadovoljiti drugim mestom i uvek žele da budu najbolji, ali oni se takmiče pre svega sami sa sobom i sebi zadaju neke nemoguće zadatke, pa su sami sebi neprijatelj broj jedan.

Bik

Bikovi su najtvrdoglaviji od svih horoskopskih znakova, a njihova najtoksičnija navika je nemogućnost prilagođavanja. Oni vole da se kreću svojim tempom, ne vole da im drugi prave planove, a problem nastaje kada se moraju prilagoditi drugima.

Blizanci

Blizanci stalno traže nove načine da stimulišu svoj um i ne završe uvek ono što započnu pa zbog toga deluju pomalo nepouzdano i to je njihova najtoksičnija navika. Iz meseca u mesec imaju neke nove interese i hobije i to niko ne može popratiti, čak ni njihovi bližnji.

Rak

Kod Rakova je izuzetno toksična njihova pasivno-agresivna priroda. Kao osetljivi vodeni znak, Rakovi se ponekad zatvaraju pred drugima pa njihove emocije izlaze na suptilne, pasivno-agresivne načine. Iako njihova namera nikada nije da izazovu sukob, ignorisanje osećaja gotovo uvek dovodi do konflikata.

Lav

Kao i njegov vladar, Sunce, i Lav je navikao da bude u centru pažnje. Bilo da pokazuju novu frizuru ili neku veštinu, Lavovi vole da su sve oči uprte u njih, a iako je njihovo samopouzdanje vredno divljenja, nekim ljudima je to jednostavno previše.

Devica

Device su po prirodi orijentisane na detalje, što im često ide u prilog. Međutim, njihov perfekcionizam ponekad može nervirati ljude oko njih. Njihova potreba da i najmanja sitnica bude savršena samo uzrokuje stres i njima i drugima oko njih i to je definitivno njihova najtoksičnija navika.

Vaga

Kao mirotvorac u horoskopu, Vage će učiniti sve kako bi izbegle sukobe. Iako to može biti dobra stvar u većini slučajeva, ponekad ih može navesti da se žrtvuju za druge, samo kako se ne bi morale svađati i raspravljati. To ne utječe toliko na druge koliko na njih same, a to nikako nije dobro za njih - ponekad treba sebe staviti na prvo mjesto, čak i ako to znači da se moraš posvađati s nekim.

Škorpion

Ljudi rođeni u znaku Škorpiona vrlo su tajnoviti i drugi ih ne mogu tako lako pročitati pa, ako pitate druge, to je toksična navika Škorpiona. Iako može biti rizično otvoriti se nekome ko bi nas mogao povrediti, ponekad treba biti spreman na rizik.

Strelac

Kao promenjivi vatreni znak, Strelčevi su uvek spremni za novu avanturu, a njihova spontanost ponekad može biti vrlo toksična, posebno onda kada to utiče na njihove odnose. Za ljude rođene u ovom znaku, možda bi bilo dobro malo razmisliti o velikim odlukama pre nego što krenu na sledeću avanturu.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca vrlo ozbiljno shvataju svoj posao. Tako ozbiljno da često zanemaruju ostale aspekte svog života i ne znaju šta je to zdrava ravnoteža između posla i privatnog života. To nikako nije dobro, jer uvek treba ostaviti mesta za dobar provod van posla, piše zena.rtl.hr.

Vodolija

Iako vole da provode vreme sami sa sobom, to je jedna od najtoksičnijih navika ljudi rođenih u znaku Vodolije. Kada provode previše vremena sami, to otežava održavanje dugotrajnih veza, pa je ključno uspostaviti neku ravnotežu.

Ribe

Ribe s vremena na vreme izgube dodir sa stvarnošću i iako je njihov optimizam obično ono što ljudi vole na njima, zbog njega se često izgube u svojim sanjarenjima. Konstantno sanjarenje može biti zabavno, ali ponekad je bolje ostati prizemljen i biti realističan.