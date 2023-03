VEČERAS JE PUN MESEC U DEVICI: Evo koga čekaju LOŠE VESTI, a koga napredak i POVIŠICA

U noći između 6. i 7. marta nebo će osvetleti pun Mesec u Devici, a donosi nam specifičnu energiju sa akcentom na produktivnost i želji za poboljšanjem, posle duge sezone sanjarenja.

Ovaj pun Mesec najviše će uticati na Blizance, Device, Strelca i Ribe, a evo šta svakom od ovih znakova Zodijaka pojedinačno donosi.

Blizanci

Pun Mesec uticaće na vašu četvrtu kuću doma i porodice, podstičući vas da analizirate različite načine na koje možete da doprinesete svom domu. Iako uglavnom ne brinete o planiranju i organizovanju, bićete inspirisani da svoju komunikativnu, radoznalu prirodu dobro iskoristite u pogledu svog životnog prostora. Bilo da reorganizujete nameštaj ili se spremate za kompletno renoviranje, svakako ćete biti puni elana i želje za akcijom. Ukratko, ovo je period kada ćete zapostaviti poslovni život, a prednost dati porodičnom životu. Budite pažljivi, moguće je da ćete dobiti loše vesti ju vezi nekretnina.

Devica

Akcenat će biti na vraćanju vaše produktivne prirode, pa očekujte pune ruke posla. Pripremite se na krizne situacije sa puno stresa, zato ipak ograničete svoje obaveze - kako biste psihološki sve mogli da izdržite. Mogli biste da budete rasejani i pomalo "izgubljeni", te da započnete više stvari istovremeno od kojih nijednu nećete završiti. Bolje je da imate u vidu širu sliku i završavate obaveze jednu po jednu. Mogli biste da se suočite sa većim sukobom u odnosu sa voljenom osobom.

Strelac

Ovo je period kada ćete zasukati rukavi i debelo se potruditi u oblasti karijere ili nekog hobija. Vi najčešće dajete prednost krajnjem cilju, a ne sitnicama, ali ovo je trenutak kada bi zapravo trebalo da obratite pažnju na male stvari - nemojte ih prevideti. Imajte na umu da ovo ipak nije period kada bi trebalo da pravite neki poseban plan akcije, to ostavite za naredni mesec. Dobre vesti su da vas očekuje povišica ili unapređenje, ali s druge strane možete očekivati trazvice u porodici.

Ribe

Pun Mesec će 7. marta osvetliti vašu sedmu kuću romantičnih veza, pozivajući vas da se organizujete i prepravite u ovoj oblasti. Ovaj period obeležiće vaša težnja i potreba da budete na usluzi drugima; možda će to biti pomoć partneru ili vredan savet prijatelju. Iako je sada sjajan trenutak da budete drugima na raspolaganju i to će vam se višestruko isplatiti, nemojte zanemariti svoje potrebe. Moguće je da će doći do velikog emotivnog preokreta - veridbe ili venčanja ili pak raskida; to će svakako biti događaj koji će vas emotivno uzdrmati.

