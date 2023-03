DNEVNI HOROSKOP: Vage dobijaju NEOČEKIVANI POZIV, odluku treba ostaviti za drugi dan

OVAN

BIK

BLIZANCI

Danas biste se mogli osećati pomalo konfuzno kada je novac u pitanju. To, naravno, ne znači da su vam finansije u haosu. Velike su šanse da ste se sreli sa nekim opcijama koje su vam bile nepoznate do sada i da ćete biti u poziciji da donesete ne baš prijatnu odluku. Ukoliko možete, nemojte to uraditi danas! Najbolje bi bilo da sačekate koji dan kada ćete moći da se skoncentrišete na svoje opcije.