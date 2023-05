KARMI JE DOŠAO KRAJ! SLEDI NAM PRESUDNA NEDELJA ZA LJUBAV: Numerolog otkriva kome se piše 'PROPALA VEZA' - klonite se ovakvih!

Ova nedelja je u znaku broja 4, a numerolog i astrolog Stefan Dragojlović otkriva šta možemo da očekujemo!

Ova nedelja je u znaku broja 4, a to znači samo jedno - karma. Ipak, astrolog i numerolog Stefan Dragojlović ističe da to ne znači da nas čekaju loši događaji, već lekcije koje mogu da nam pomognu da napravimo novi početak. On je otkrio na šta treba da obratimo pažnju:

"Ovu nedelju bi mnogi nazvali Saturnovom ili karmičkom nedeljom. Ako detaljnije pogledamo čitavu analizu i numerološki kod ove sedmice, karma ne mora da bude nešto loše ili nešto strašno. Četvorka će zapravo da počisti sve ono što nije valjalo, sve ono što nam nije zaslužilo i što nismo uspeli da naučimo ili nismo savladali", započeo je numerolog i dodao:

"Ako neki emotivni odnos pukne ove nedelje, znajte da je karma završena. Kad se karma završi, to znači da smo oslobođeni i da smo spremni, zreli i sposobni za novu vezu. Ako nešto pukne na poslovnom planu ili prosto imate finansijske rupice, budite u prihvatanju sa tim. To je jedini način da se oslobodimo karmičkog čvora i znak da treba nešto da promenite - poslovne saradnike, pokrenete nove momente ili da se okrenete drugim sferama", objasnio je Dragojlović.

Ove nedelje treba da se čuvamo povreda, upozorava numerolog.

"Na polju zdravlja treba obratiti pažnju na kičmu, kosti, zglobove, ekstremitete, jer Saturn uvek vlada kostima. I sam 1. maj je pod tenzičnim aspektima, treba da obratite pažnju da ne padnete, ne izvrnete nogu, da ne jurite, da ne žurite, pogotovo kad su stepenice u pitanju. Budite malo više fokusirani", rekao je Dragojlović i otkrio šta treba da izbegavamo u ljubavi:

"Sve zadatke ćemo ubuduće lakše obavljati. Karma ne kažnjava, ona je tu da nas poduči. Ova četvorka znači da treba da budemo racionalni, praktični, da koristimo logiku. Četvorka nas ubacuje u tajne veze, izbegavajte takve odnose. Ume da donese veliku razliku u godinama između partnera, pa se u ovom periodu ne savetuje ulazak ni u takve odnose. Svi ljudi treba da nas isprate duhovno i mentalno, a ne samo da budemo sa nekim iz strasti", objasnio je astrolog.

Autor: