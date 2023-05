U TOKU JE KRVAVA NEDELJA!!! Poznati numerolog za Pink.rs OTKRIVA da su naredna dva dana NAJTEŽA - EVO I ZAŠTO!

Stiže pomračenje punog Meseca u Škorpiji koji kreira najgore scenarije...

Pun Mesec uvek donosi burne emocije, ali pošto je škorpionska energija vrlo intenzivna, drastična i dramatična, sada će to biti dodatno naglašeno. Aspekti u kojima je pun Mesec govore o osećaju duše da je zablokirana i zatvorena, osećaju emotivnog, materijalnog, duševnog zatočeništva – osećaju da su oko nas zidovi, da smo ograničeni i sputani.

Šta nas sve očekuje u narednom periodu i šta sve on donosi, ekskluzivno za Pink.rs otkriva naš najpoznatiji astrolog i numerolog Stefan Dragojlović.

- U toku je krvava nedelja! Sedmica (1.5.2023) nam je počela sa brojem 4. To je broj karme, ali i broj ubistava i samoubistava. Aktivirani su svi ljudi koji na genetskom kodu nose strah, ludilo, osvetu i bol. Danas je posebno mračan dan jer je pun mesec u škorpiji, a mesec u škorpiji je najgora pozicija meseca, jer je tu on (mesec) u padu. Zato ga zovemo krvavi mesec ili prokleti mesec - kaže za Pink. rs Stefan Dragojlović.

On dodaje da se tada pojačava dejstvo agresije, kriminala, ubistava i ludila. S obzirom da mesec vlada narodom jedne države, opravdano je da je cela nacija zgrožena situacijom koja se desila, ali i koje se dešavaju upravo sada.

- Zašto baš kod nas? Pa mi smo Saturnov narod ili ti narod koji nosi broj 4 numerološki. Sve se poklapa totalno. Pri tom mars- planeta agresije i borbe, je u znaku raka, u svom padu. Takođe najlošija pozicija marsa u astrologiji. Naredna dva dana su nam jako napeti i teški. Još ako na to dodamo i retrogradni merkur - koji pravi nečiste i naopake misli u našim glavama, dobijamo definitivno sliku crne hronike koja će biti sve duža i bogatija inicijalima mladih ljudi koji pucaju po šavovima. Do 15.5. će vladati ludilo, nakon toga se sve smiruje i stišava. Ovo će nas sve naterati da se probudimo, promenimo i da podignemo nivo svesti, da sačuvamo naše mentalno zdravlje kao i naših najbližih i najvoljenijih - navodi on.

Autor: Z.L.