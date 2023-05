UDAJA, KLADIONICA, NOVAC... Šta Srbi najčešće pitaju ASTROLOGE? Nećete verovati šta ljudima sve pada NA PAMET!

Koja su najčešća pitanja Srba koji idu kod astrologa i šta nas čeka do kraja godine, otkrila je astrološkinja Darka Cvetković.

Natalna karta predstavlja najprecizniji horoskop za pojedinca. Astrologija je autentično čitanje horoskopa, jer se bavi jedinstvenim podacima osobe. Tačan datum i vreme rođenja osobe su neophodni podaci kako bi se očitao jedinstveni horoskop. Astrološkinja Darka Cvetković otkriva šta Srbe najviše interesuje i zašto je Jupiter u Biku toliko važan.

"Uglavnom svi vole da čuju da li će imati para, da li će biti srećni, zdravi i da li će se udati ili oženiti. To su top pet pitanja koja su nezaobilazna, ali ima i onih koje zanima šta će se desiti u sportu, koji klub će pobediti. Imala sam jednog interesantnog klijenta, čoveka koji se bavio uzgojom rotvajlera. On je išao na takmičenja i redovno je zvao da vidi kako će proći. Pogodila sam, bio je zaista zadovoljan, ali nisam volela kad me pita da li u stomaku nosi šest ženki ili dva mužjaka, jer su mu ženke lepše za takmičenje", rekla je astrološkinja.

Jupiter ušao u Bika

"To se često posebno naglašava zato što je Jupier planeta sreće, blagostanja, umnožavanja, uvećavanja, svi to čekamo. Kada Jupiter zakači neku od četiri vitalne tačke horoskopa, tada dolazi do velikih životnih promena. Jupiter u Biku je izuzetno potentan, zaista će dati sve najbolje od sebe. Bik je materijalni znak, znači da će dati novac i nekretnine. Odnosi se i na talente, umetnost, muziku, pozorište, tako da svi oni koji imaju nešto u sebi, treba da iskoriste to u narednih godinu dana. On će trajati do 25. maja 2024. godine", rekla je Darka i otkrila za koje znake horoskopa će ovaj period biti najbolji.

"On donosi najviše uspeha osobama u znaku Bika. Bik ima planetarnu pomoć sa neba da može da završi sve što je planirao, a ostali znaci su Jarac i Devica, a zatim Škorpije, Ribe i Rak. Ovi drugi će morati malo više da se trude, ali to ne znači da će biti nesrećni, već da treba da rade na tome da im se planovi ostvare", objasnila je astrološkinja.

Prognoza za sve horoskopske znake

"Jupiter će Ovnovima doneti blagostanje kroz finansije, biće para i novih poslova. Ovnovi treba da iskoriste svoje talente kako bi napredovali i bolje zaradili. Bikovi imaju pomoć na svim poljima. Žene mogu da ostanu trudne, ovo je period kada će se kupiti ili prodati nekretnine ili zemljišta. Blizancima je to 12. polje, polje koje je prilično tamno i skriveno. Savetujem ih da iz svoje intuicije i unutrašnjeg glasa izvlače pomoć da pronađu put koji je zalutao u 12. polju. Oprez za Blizance, ne treba da se bave sumnjivim poslovima.

Rak će imati jako bogate prijatelje od kojih može da ima koristi, a oni koji se spremaju za penziju ili su u penziji, mogu da očekuju povišicu. Jako lepa pozicija za Lava jer konačno postaje ono što jeste - uspeh, moć, vlast. Jedan od roditelja, obično je to otac, može finansijski da pomogne. Device, po mom mišljenju, imaju najbolju godinu, totalno će promeniti svoju životnu filozofiju. Odlučiće se da odu u inostranstvo. Ovo je sudbinska godina za Vage, mogu da se udaju za bogatog partnera ili da imaju uspeh u nasleđu. Zastupljeni su krediti, pozajmice, novac.

Škorpije mogu da uživaju u svom harmoničnom braku i da zajedno sa partnerom napreduju. Njima je takođe dobar period nekretnina preko partnera. Imaće benefit. Sedma kuća donosi strane jezike, tako da mogu da se edukuju. Strelac ima poboljšanje zdravlja i posla, naročito ako je reč o inostranim partnerima. Jarac ima dobar period za ljubav i može da iskoristi talenat, a Vodolija gradi veliku kuću, imaće luksuzan dom pun gostiju, ali i privatan biznis. Ribe su za medije i komunikacije, blistaće na tom polju", otkrila je astrološkinja Darka Cvetković.

