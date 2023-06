Blizanci imaju problem sa vezivanjem, dok su Rakovi stidljivi - U narednom periodu OČEKUJU NAS BROJNE PROMENE, posebno na ljubavnom planu

Sudeći po predviđanjima astrologa, u narednom periodu očekuju nas brojne promene, posebno na ljubavnom planu. Većina znakova naći će se pred ljubavnim izazovima, bez obzira na emotivni status.

To ne treba da shvatite kao problem, već baš kao izazov, jer će vam doneti sazrevanje i napredak u samom shvatanju ljubavi.

Oni koji i dalje odbijaju da prihvate da su u toksičnim vezama koje ne donose ništa dobro ni njima, a ni partneru, moraće da odluče da li žele zauvek da budu žrtve sopstvenih zabluda ili će preuzeti svoj život u svoje ruke i naći nekoga ko zaista zaslužuje njihovu ljubav.

Bik

Bikovi će morati da nauče šta znači odgovornost i tolerancija u vezi. Sve priče koje ste čuli kako je ljubav težak posao, ne uklapa se u ono kako vi zamišljate emotivan život udvoje.

Prošli ste kroz period prilagođavanja i vreme je da prestanete da se borite za moć u vezi. Odgovornost je zajednička, a ljubav dvosmerna ulica, gde svako treba da doprinese zajedničkom cilju.

Morate da se naučite toleranciji i da niste baš uvek samo vi u pravu. Nekad treba da saslušate partnera i da popustite kako biste ojačali zajedničku vezu. Svako iskustvo koje kao par prođete samo će ojačati vašu vezu i doneti vam najlepše trenutke i u budućnosti.

Blizanci

Rođeni u znaku Blizanaca imaju problem sa vezivanjem, bez obzira na to koliko godina imaju. Zbog toga nesvesno biraju za partnere upravo one koji im donose nemir i probleme zavaravajući sebe da to daje posebno uzbuđenje u vezi.

Konačno možete da odahnete zato što ste naučili lekciju i veza u kojoj se trenutno nalazite jeste najzdravija i najzrelija koju ste ikad imali.

Ljubav više ne osećate kao obavezu i svakodnevnu bobru da zadržite pažnju partnera, često i bespotrebnim svađama. Tačno je da je posle svađe sve slađe, ali vi niste losos da plivate uzvodno da biste došli do cilja.

Kad spoznate sopstvene strahove i naučite kao odrasla osoba da se nosite sa izazovima u vezi, shvatićete da je ljubav dar, a ne stalno merenje, matematika i premeravanje sopstvenih i tuđih emocija.

Rak

Rakovi su stidljivi po prirodi i ne vole javne izlive ljubavi, čak ni pred bliskim ljudima. Smatraju da je takva vrsta nežnosti rezervisana isključivo za četiri zida, pa se osećaju neprijatno čak i kad ih partner iznenadi nekim znakom pažnje u javnosti.

To se u narednom periodu menja jer ste sigurni u svoja osećanja i u osećanja partnera, pa nema razloga da krijete emocije. Iako se ne osećate prijatno ni kad vas partner uzme za ruku, vreme je da započnete novo poglavlje u životu i dozvolite sitne izlive nežnosti.

Autor: Z.L.