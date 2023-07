SUPERMESEC NAM STIŽE 3. JULA: Šta je najopasnije što nas očekuje?

Pun mesec je trenutak kada on dostigne svoju najvišu tačku nasuprot Suncu. Tada ga vidimo najjasnije i najsvetlije a on otkriva najveću količinu energije. Ovakve promene u velikoj meri utiču na osetljive znake zodijaka.

Supermesec dolazi 3. jula i naziva se još i Jelenov mesec. Ovaj period smatra se vrlo nestabilnim i prepunim emocijama, morate se spremiti na to.

Kada je pun mesec u najbližoj tački zemlji, ovaj fenomen se naziva supermesec. Može se desiti tri ili četiri puta godišnje, tako da se ovaj događaj smatra prilično retkim.

Ovaj pun mesec je dobio ime po indijanskim plemenima, jer u tom periodu kod mužjaka jelena rastu novi rogovi. U Evropi se ovaj Mesec zvao i Seno, a druge kulture su ga zvale čak i Vuk. Međutim, asocijacija na rogate životinje se više ukorenila i postala tradicionalna širom sveta. U ovoj fazi može poprimiti i žute ili ružičaste nijanse. Ovo se definitivno ne sme propustiti.

Može uticati na misaone procese, u ovom periodu je moguće da ćete preispitivati neka svoja uverenja i da ćete razmišljati o nekim važnim stvarima. Samo ne donosite bitne promene.

Period Supermeseca izaziva i nalet energije. Nije uzalud što upravo u vreme punog meseca životinje i ljudi postaju aktivniji. Ovo može uticati na vaše stanje, pa budite spremni na negativne emocije.



U vreme Jelenovog Meseca, satelit će biti u Jarcu. Zemljani znak zodijaka je pun ambicija i ciljeva, pa bolje razmislite i o svojim dostignućima.

Tokom Supermeseca, mir i stabilnost će morati da budu zaboravljeni. Zbog snažnog uticaja ovog nebeskog tela može se pojaviti anksioznost i nervoza. To može dovodi do napetosti, a potencionalno i do sukoba. Zato bolje pokušajte da kontrolišete svoju anksioznost.

Nažalost, Supermesec nije ograničen samo na anksioznost. Često može izazvati nesanicu, pa čak i glavobolju. Nestabilno emotivno i fizičko stanje lako izaziva razdražljivost. Dakle važno je preživeti ovaj kratak period, a onda će stvari sigurno postati lakše.

Kao što smo već napomenuli, period Deer Moon je pun briga. Nervoza, stalna napetost i sumnja u sebe mogu u velikoj meri uticati na vas. Bolje je odložiti sve poslovne sastanke i druge odgovorne događaje. U najgorem slučaju stvari mogu krenuti naopako i dovesti do loših posledica.

Zbog blokade, svaki poduhvat može propasti, pa pokušajte da ne eksperimentišete i ne donosite prenagljene odluke. Vreme Supermeseca je najbolje provesti u stabilnosti i poznatom okruženju. Ovo će doprineti vašoj smirenosti i udobnosti.

Može dobro da utiče i na vašu kreativnost. Ovo je savršeno vreme da analizirate sopstvene želje i ciljeve. Pun mesec će vam pomoći da zaronite i opustite se. Naravno, samo ako prvo otpustite svu anksioznost i koncentrišete se na pozitivne stvari.

Dobra je prilika da provedete vreme sa porodicom i prijateljima. Samo za to vam je potrebno poverenje da se u tom slučaju vaš razgovor neće završiti svađom. U vremenima visokog emocionalnog stresa, prijatelji vam mogu pomoći da se nosite sa tim i daju vam samopouzdanje. Glavna stvar je pronaći prave sagovornike.

3. jul 2023. obećava da će biti prilično težak dan ako nepravilno raspodelite energiju. Bolje je ostaviti sve i posvetiti vreme sebi. Dobro razmislite pre nego što bilo šta uradite i onda definitivno nećete biti u opasnosti.

Autor: