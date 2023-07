PUN MESEC U VODOLIJI STIŽE 1. AVGUSTA: Ova 4 znaka će napraviti RADIKALNE POTEZE i prekinuti odnose

Pred nama je izazovan astrološki period koji nam uz retrogradnu Veneru, Neptun, Saturn i Pluton donosi i pun Mesec u Vodoliji koji počinje 1. avgusta.

U astrologiji, pun Mesec predstavlja vrhunac emocionalnih stanja i često se smatra vremenom za naglašavanje i oslobađanje dubokih osećanja. Ovo je vreme kad su emocije pojačane i mnogi ljudi skloni introspekciji i razmišljanju o svojim unutrašnjim stanjima.

Pun Mesec u Vodoliji obično donosi kombinaciju energija Vodolije i Meseca. Vodolija je znak koji simbolizuje inovativnost, napredak, nekonvencionalnost i društvenu osvešćenost. Ovo je znak koji teži slobodi, individualnosti i često donosi promene u našem društvenom okruženju. Mesec, s druge strane, predstavlja naše emocionalno stanje, potrebu za bliskošću i odnosima.

Kada se ove dve energije spoje, to može da dovede do velikih unutrašnjih promena. Ovo je vreme kada možemo da se osećamo nadahnuto za istraživanje novih ideja, propitivanje društvenih normi i razmišljanje o tome kako se uklopiti u zajednicu na nov i autentičan način. Možda se osećamo dovoljno hrabrima da izrazimo svoje jedinstvene ideje i poglede, bez obzira na to šta drugi misle.

Pun Mesec u Vodoliji takođe može doneti akcenat na društvene odnose i prijateljstva. Ovo je vreme kada se možemo povezati s ljudima iz naše zajednice, ali i stvoriti nove veze s istomišljenicima. Osećaj zajedništva može biti pojačan, a ljudi mogu biti skloni sarađivanju ​​na projektima koji imaju šire društvene ili humanitarne ciljeve.

Ne pogađa svakoga, ali važno je napomenuti da je uticaj punog Meseca individualan i zavisi od niza činilaca u natalnoj karti svake osobe. Neki ljudi mogu da osete ovu energiju intenzivnije od drugih, dok drugi možda neće primetiti značajne promene u svom emocionalnom stanju.

U svakom slučaju, pun Mesec u Vodoliji može biti vreme oslobađanja i unutrašnjeg rasta. Podstiče nas da istražujemo nove mogućnosti, razmišljamo izvan okvira i osećamo se povezani sa širim svetom i ljudima oko sebe. Ovo je idealno vreme da prihvatite promene i budete otvoreni za nove ideje i perspektive.

Pun Mesec u Vodoliji najviše će uticati na Vodolije, Škorpije, Bikove i Lavove. Ovo simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa kako bi se pripremili za novu životnu fazu.

Vodolija

Pun Mesec u vašem znaku donosi vam velike promene i kraj životnog ciklusa. Nije isključeno da će doći trenutak kada vam je "svega dosta", pa ćete doneti odluke koje će promeniti tok budućnosti. Nagomilane frustracije, nesigurnost i razdražljivost biće popratne manifestacije ovog astrološkog perioda.

Škorpija

Supermesec u vašoj četvrtoj kući donosi vam porodičnu dramu. Pojedini pripadnici vašeg znaka odlučiće da se presele. Imaćete česte rasprave s članom porodice. Moguće su komplikacije oko stana.

Bik

Ovaj astrološki period je alarm za vašu poslovnu situaciju. Jednostavno dođe period u godini kada na poslu sve mora da se redukuje, pa i stavovi. Doživećete to kao bunt i takve promene vam neće odgovarati. Moguće je da ćete morati da se prilagodite nečemu što se kosi s vašim uverenjima.

Lav

Pun Mesec u polju partnerstva donosi vam krizu. Nova je faza života u kojoj će vam trebati više slobode u odnosima. Ako imate poslovnog partnera, ne bi trebalo da povlačite nikakve radikalne poteze.

