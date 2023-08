DNEVNI HOROSKOP: Lavovi, pred vama je fantastičan dan, Rakovi, pratite svoje srce!

Pogledajte šat su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Danas je odličan dan za vas. Konačno ćete uspeti da razumete svoje emocije i način na koji one rade. Možda ćete biti posebno osetljivi i puni ljubavi prema drugima i to će privući ljude oko vas. U mogućnosti ste da sagledate svoje emocije na racionalan i razuman način, umesto što ste im do sada bili prepušteni na milost i nemilost.