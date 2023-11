DNEVNI HOROSKOP: Lavovi će razmišljati o NOVCU, a pripadnici OVOG znaka nalaze se na raskršću

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Odnos drugih prema vama se možda menja. Možda nećete biti sigurni šta to znači. Činjenica je da se menjate, a nekim od vaših prijatelja se dopada to što vide, dok se drugima to neće svideti. To je nešto što ne možete da sprečite. Možda će vam biti teško u početku, ali izdržite i prijatelji će vas podržati.