LJUBAVNI HOROSKOP za svaki znak: Proverite ko je vaš idealan partner U KREVETU

Proverite s kojim znakovima ste najkompatibilniji kad je reč o se*su.

1. Ovan

Ovnovi su strastveni i nestrpljivi. Neće vas dugo i romantično zavoditi. Nisu sanjari i preferiraju divlji se*s, a ne nežno vođenje ljubavi. Znaju šta žele i žele to odmah, tako da nisu skloni predugim predigrama. Vole nove stvari i agresivnijeg partnera, a odbiće ih dosadan i predvidljiv ljubavnik.

Kompatibilni su sa: Lavom, Strelcom, Blizancima i Rakom.

2. Bik

Bikovi vole polako zavođenje u kojem će uživati. Oni su senzualni ljubavnici i jako su izbirljivi, ali kad vas jednom izaberu, za njih ne postoji niko drugi. Na njih ćete uvek moći da se oslonite, a vole slobodan i neopterećen se*s. Budući da imaju snažan libido, se*s s njima može potrajati i celu noć, navodi Filis Vega, autor knjige Erotic Astrology: The Sex Secrets Of Your Horoscope Revealed.

Kompatibilni su sa: Devicom, Jarcem, Rakom, Škorpijom i Ribom.

3. Blizanci

Njih ćete morati prvo da zavedete mentalno, vole prvo priču o seksu i fantazije, a tek onda su spremni za spavaću sobu. S njima vas očekuje vatreni se*s sa puno prljavih razgovora.

Kompatibilni su sa: Vagom, Vodolijom, Ovnom, Lavom i Strelcom.

4. Rak

Emotivni Rakovi ne vole usputni se*s, već teže pravoj vezi. Intenzivni su, ozbiljni i posesivni ljubavnici. Žele partnera sa kojim mogu duboko da se povežu. U početku mogu biti sramežljivi, ali će biti predani partneri kad se malo opuste.

Kompatibilni su sa: Bikom, Devicom, Jarcem, Škorpijom i Ribom.

5. Lav

Lavovi obožavaju pohvale pa će sve učiniti da vas oduševe u krevetu. Inventivni su i predani, a očekuju da im se u potpunosti prepustite. Šarmantni su i puni se*sualne energije, a ne vole partnere koji stalno žele da budu glavni.

Kompatibilni su sa: Ovnom, Strelcom, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

6. Devica

Iako se možda ne čine takvima, Device su jako romantične. Najviše će ih zavesti senzualni partner koji im posvećuje puno pažnje i trudi se oko njih. Ne odgovaraju im agresivni partneri, ali vole razne "igrice".

Kompatibilni su sa: Bikom, Jarcem, Rakom, Škorpijom i Ribom.

7. Vaga

Vage su intelektualci i skloni su perfekcionizmu. Otvorenog su uma i vole iznenađenja. Jako im je bitna prava atmosfera, stoga će ih oduševiti lepo uređena spavaća soba, zavodljivo donje rublje ili fini parfem na partneru.

Kompatibilni su sa: Blizancima, Vodolijama, Ovnom, Lavom i Strelcom.

8. Škorpija

Poznati kao najveći zavodnici Zodijaka, Škorpije imaju ogroman libido i neće ih zadovoljiti samo 20 minuta u misionarskoj pozi. Kod njih ništa nema napola, pa će ili pokazivati veliko interesovanje ili ga neće pokazivati uopšte. Traže partnere sa kojima će moći da isprobavaju nove stvari poput vezivanja ili vođenja ljubavi na neobičnim mestima. Ne vole nametljive ljude.

Kompatibilni su sa: Rakom, Ribom, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

9. Strelac

Strelci su entuzijastični i vole avanture, a takvi su i u krevetu. Daće sve od sebe da vas zadovolje, ali od vas neće očekivati ništa manje. Vole da isprobavaju nove stvari. Ne vole predvidljivost i mirne večeri pred televizorom.

Kompatibilni su sa: Ovnom, Lavom, Blizancima, Vagom i Rakom.

10. Jarac

Poznati su kao radoholičari, ali ako uspete da ih odvučete u spavaću sobu, pokazaće vam da su jednako predani i zabavi. Oni su jedni od najstrastvenijih horoskopskih znakova, posvetiće se partnerovom zadovoljstvu, a mogu se pohvaliti i velikom izdržljivošću. Privlače ih pametni ljudi koji će ih zavoditi rečima i zavodljivom odećom ili romantičnom večerom, ali ne vole baš spontanost.

Kompatibilni su sa: Bikom, Devicom, Rakom, Škorpijom i Ribom.

11. Vodolija

Ponašanje ekscentričnih Vodolija teško je predvideti jer se i međusobno jako razlikuju. Imaju snažan libido, a spremni su na sve što im zvuči zanimljivo. Iako deluju hladno i rezervisano, sa pravim partnerom biće strastveni.

Kompatibilni su sa: Blizancima, Ovnom, Lavom i Strelcom.

12. Ribe

Ribe su u krevetu pravi kameleoni i rado će se prilagoditi partneru. Vode se emocijama, a ne razumom i brinu o zadovoljstvu partnera. Otvorene su za isprobavanje.

Kompatibilne su sa: Škorpijom, Rakom, Bikom, Vagom i Jarcem.

