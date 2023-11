TRI horoskopska znaka koji će biti najsrećniji u 2024: Nekome stiže BOGATSTVO, a nekome konačno ostvarenje želja

Na to ko će imati najviše sreće u narednoj godini najviše će uticati kretanje Jupitera, planete obilja.

Godina 2023. bliži se kraju i astrolozi već počinju da vire u to šta nam ples planeta priprema za 2024, a ističu da tri znaka Zodijaka posebno mogu da se raduju.

Kako će se sreća raspoređivati sledeće godine najviše će zavisiti od kretanja srećnog Jupitera, ali ne samo od njega.

Kome će 2024. biti godina za pamćenje?

Najsrećniji horoskopski znakovi u 2024. godini



Bik

Jedan od najsrećnijih znakova 2024. godine biće Bik, kažu astrolozi, jer će u njemu do kraja maja biti Jupiter, planeta sreće i bogatstva.

Pripadnicima ovog znaka je zato prva polovina godine odlična prilika da rizikuju i usude se za nešto što ranije nisu smeli, a mogu da očekuju da će im i dobre stvari "padati s neba".

Očekuju ih novi počeci, nova iskustva, poznanstva i projekti.

Blizanci

Kad napusti polje Bika, srećna planeta Jupiter preći će kod Blizanaca i doneti njima mnogo zadovoljstva u životu, od maja 2024.

Čak do kraja godine ćete imati osećaj da vam sve ide od ruke i da hodate pod srećnom zvezdom, a ni slučajno ne dozvolite da to pustite da prođe tek tako – okušajte se u nečemu novom, hrabro pojurite za onim što mislite da vam pripada i prigrlite svaku novu priliku. Obavezno slušajte intuiciju i umesto da pratite savete drugih najpre obratite pažnju na to što vam poručuje unutrašnje "ja".

Neka 2024. bude godina koju ćete pamtiti zauvek.

Jarac

Godina 2024. biće, na neki način, završno poglavlje 2023. jer ćete u njoj konačno završiti i ostvariti sve što nećete uspeti ove godine.

Najsrećniji mesec za Jarčeve biće april, kada treba posebno da pratite znakove koje vam Univerzum šalje i prepoznate trenutak da rizikujete, potpišete važan papir, upustite se u nešto za šta niste imali smelosti.

Najbitnije je da ne budete nestrpljivi i da imate na umu da vas čeka ispunjenje želja i planova samo ako idete korak po korak i budete posvećeni cilju.