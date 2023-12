NEDELJNI HOROSKOP OD 25. DO 31. DECEMBRA: Evo šta nas očekuje u poslednjoj nedelji ove 2023. godine, a oni će biti posebno srećni

Nedeljni horoskop za poslednju nedelju 2023. godine donosi dosta zanimljivosti znakovima zodijaka. Najbolje će proći Jarac, Vaga, Bik, a evo šta je sa ostalima.

OVAN

LJUBAV: Možda ste mogli više, ali nema razloga za nezadovoljstvo. Sada ćete svoje napore usmeriti na konsolidaciju onoga što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam opet ide u prilog.

KARIJERA: Poboljšaće se atmosfera na radnom mestu. Moguće je da provokatori odu na godišnji, pa će svima biti lakše. Neki će morati da završe zaostale obaveze i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije će izazvati monotoniju u vama.

SAVET: Trebaće vam više sna i odmora.

BIK

LJUBAV: Narednih dana će vam se postepeno otvarati vrata ljubavi. Primetićete da se ponovo sve češće smejete. Doduše, to još neće biti bajka, ali ohrabrenja ima. Samo nemojte reagovati na male provokacije. Biće ih još.

KARIJERA: Ako stvari još ne počinju, vi ćete to uraditi. Bićete spremni da animirate sve oko sebe da postignete više. Ovo će razjasniti i neke stvari u operativnom nivou rada, pa ćete lakše početi da radite i znaćete šta je čiji zadatak.

SAVET: Bićete veoma aktivni i u sportu.

BLIZANCI

LJUBAV: Čini se da polako dolazite na svoje. Kako ste ovo čekali neko vreme, pokazaćete svoju radost. Postoje i zabave na kojima se možete osećati veoma prijatno. U svakom slučaju, ne sedite kod kuće. Idite među narod.

KARIJERA: Nešto dugo očekivano će izaći na videlo. To će izazvati nove poteze koje je malo ko očekivao. Svi će se prilagoditi. Bićete osoba od poverenja i ona koja uliva nadu da možete ići napred. Računajte na određene napore.

SAVET: Unapredite svoju kondiciju sportom.

RAK

LJUBAV: Sada možete lakše razgovarati, pa čak i analizirati neke sumnje iz ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje od vas. Imajte to na umu kada počnete da se poveravate. Vaš opušteni stil će biti dobro prihvaćen.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, u akciju ćete krenuti još predaniji. Ovo je verovatno vaše vreme kada počinjete da ostvarujete sve o čemu ste sanjali. Nećete zaboraviti nijednu sitnicu. Samo ne žurite, imate više nego dovoljno snage.

SAVET: Pazite da ne pregorite. Vežbajte jogu.

LAV

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali će njihov karakter u emotivnom smislu uglavnom biti površan. Stoga ćete više pričati o ljubavi nego što ćete je osećati. Bez obzira na sve, mnogi će organizovati lepe zabave za svoje društvo. Bićete srećni.

KARIJERA: Uobraženost nekih ljudi će vam ići na živce, ali nemojte reagovati ako to nije krajnje neophodno. Bićete privučeni iznutra da nekoga kritikujete, ali ako to primenite spolja, možda ćete izgledati kao nasilnik. Radite svoj posao i ne komentarišite tuđe. Znate pravila.

SAVET: Pokušajte češće da se opuštate.

DEVICA

LJUBAV: Biće vam zanimljivije jer će biti više mogućnosti za kretanje među osobama suprotnog pola. Stoga će oni koji još uvek traže srodnu dušu lakše pronaći ljubavne prilike. Oni u vezama razmenjivaće nežne reči koje će imati efekta.

KARIJERA: Ljudi sa kojima poslovno sarađujete mogli bi da vas iznenade potpuno novim i neočekivanim predlogom. U početku nećete znati kako da se pozicionirate, ali će vam oni sami dati ideju šta dalje. Budite otvoreni za takve predloge.

SAVET: Svakim danom ste sve jači i jači.

VAGA

LJUBAV: Male nesuglasice između vas i voljene osobe biće vezane za vaše bučnije reagovanje ili za sitnice. Uzdržite se od komentara i fokusirajte se na ono što je dobro, a šta važno. Tako ćete se oboje osećati bolje i biti zadovoljni.

KARIJERA: Rezultati vašeg truda polako izlaze na videlo, ali još mnogo toga treba da se uradi. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napretka. Sigurnost i bolja finansijska dostignuća daće vam novu motivaciju za rad.

SAVET: Imate pravo da se malo opustite i zabavite.

ŠKORPIJA

LJUBAV: U ličnim vezama ovih dana će vas zanimati erotika. Ako ste u vezi, vaše sugestije će verovatno dobro prihvatiti druga strana. Ako ste i dalje slobodni, moraćete da budete malo strpljiviji. Sudite polako i imaćete uspeha.

KARIJERA: Nastavljate da težite visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji će vam u tome pomoći. Manji problemi mogu se pojaviti zbog nekih zaostajanja u poslovanju koje niste vi izazvali. Kako god bilo, rešićete i njih.

SAVET: Iskoristite svaki sunčani dan maksimalno.

STRELAC

LJUBAV: Zamišljaćete sebe u ulozi velikog zavodnika, ali prilika za ovo biće više u mašti nego u stvarnosti. Međutim, ono što ulovite biće dobro. Zato se obucite i izađite među ljude. Samo neka vaša očekivanja budu malo realističnija.

KARIJERA: Biće sve više događaja na radnom mestu. Ne samo na temu redovnih zadataka, već će se aktivirati i događaji vezani za međuljudske odnose, uslove rada, usluge koje dobijate ili pružate. Neki će biti zatrpani poslom.

SAVET: Napravite bolji plan i red. Zatim ga primenite.

JARAC

LJUBAV: Postaćete smireniji i zadovoljniji. Pročitaćete misli i osećanja vašeg partnera. Zato ćete pričati samo o važnim temama. Vaša ljubav će verovatno biti uzvraćena na lep način. Oni koji su i dalje sami biće zanimljivi drugima i rado će biti pozvani u društvo.

KARIJERA: Nakon što ste možda morali da pognete glavu, prepoznaćete da je vreme za borbu. Sve ste spremniji da jasno i glasno iznesete svoj stav, a ako se neko ne slaže, iznećete svoje argumente. Nećete odustati dok se ne postigne kompromis.

SAVET: Budite svoji.

VODOLIJA

LJUBAV: Tokom ove nedelje ojačaće poverenje u vašem privatnom životu. Konačno, moći ćete otvorenije da razgovarate sa drugom stranom, iako se kaže da cenite svaku svoju reč. Poboljšanje će vas takođe podstaći da više izlazite, pa će se samci upuštati u udvaranje.

KARIJERA: Verovatno će vas podržati komunikativni i otvoreni ljudi jer će videti vaš trud. Biće vam drago, iako ćete osetiti blage posledice stresa. Sada možete da radite malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

SAVET: Opustite se vežbanjem joge.

RIBE

LJUBAV: Svakim danom biće sve više razmene ideja, razumevanja i harmonije između vas i voljene osobe, a poverenje će rasti. Bićete zadovoljni i srećni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti nekako neobično.

KARIJERA: Ponekad se čini kao da posao prestaje kada vas nema, a čim se pojavite, sve počinje. To je rezultat vaše spretnosti i talenta da komunicirate sa svima. A ovih dana će to doći do izražaja, pa će vas mnogi zvati da im se pridružite.

SAVET: Aktivirajte svoj stari hobi.

