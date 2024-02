NEDELJNI HOROSKOP 26. FEBRUAR – 3. MART 2024

Ova nedelja počinje na krilima punog Meseca u Devici, i verovatno još uvek osećaš posledice izliva, sukoba ili emocionalnih otkrovenja koje je protekla nedelja donela.

Tokom ostatka nedelje, Mesec opada dok prolazi kroz Devicu, Vagu i Škorpiju. Iskoristi ovo vreme da obradiš bilo kakve promene koje se dešavaju u tvom životu. Sa Suncem i Merkurom u sanjivim Ribama, sada si posebno mudra i intuitivna. Imaš jasnoću da vidiš gde si grešila u prošlosti, i šta možeš da učiniš da to ispraviš. Izazov je biti dovoljno hrabra da preduzmeš akciju, piše cliche.rs.

Nedeljni Horoskop Ovan

Ako su ti energetske razine niže nego obično ove nedelje, verovatno ćeš biti u iskušenju da se probiješ kroz to, da pokušaš sebe prisiliti da ostaneš motivisana i produktivna. Skidanje noge sa gasa deluje kao neuspeh. Ali to jednostavno nije istina. Usponi i padovi u produktivnosti su prirodni i neizbežni. Što više pokušavaš da se boriš protiv njih, više ćeš se istrošiti. Ako trebaš da se odmoriš, uspori, budi lenja neko vreme, samo napred. Tvoj duh i snaga će se na kraju vratiti bez obzira na to šta sada radiš, ali će ti biti mnogo prijatnije u međuvremenu ako poslušaš prirodne ritmove svog tela.

Nedeljni Horoskop Bik

Konstantno procenjivanje sveta kritičkim okom postaje iscrpljujuće i obeshrabrujuće. Kada pažljivo tražiš ljudske greške, licemerja ili skrivene motive, gotovo uvek ćeš ih naći. Ponekad želiš da napraviš pauzu, da zatvoriš oči pred nedostacima i vidiš samo dobro umesto toga. Dakle, ove nedelje, dozvoli sebi da pristupiš ljudima u duhu velikodušnosti. Naravno, budi oprezna da ne ignorišeš bilo koje velike crvene zastave, ali inače, daj drugima korist sumnje. Ako ljudima daš šansu da budu najbolje verzije sebe s tobom, verovatno će je iskoristiti.

Nedeljni Horoskop Blizanci

Mnogo si razmišljala o budućnosti – i našoj kolektivnoj budućnosti i tvojoj sopstvenoj. Želiš neku utehu da život neće zauvek biti ovako težak, da će u nekom trenutku radost i lakoća ponovo doći. Teško je naći razlog za nadu, ali ove nedelje, ono što ti najviše treba nije dokaz da će sve biti u redu. Umesto toga, ono što ti treba je odlučnost. Veruj u univerzum, u ljude oko sebe, u svoju sopstvenu sposobnost za hrabrost i ljubav. Promena je uvek moguća.

Nedeljni Horoskop Rak

Tvoja divlja strana često ostaje neprimećena od drugih; ponekad i sama zaboraviš da je imaš. Iako si hrabra i avanturistička, obično nisi nepromišljena. Da bi bila spontana, prvo treba da veruješ da je tlo ispod tvojih nogu čvrsto. Spremna si da probaš bilo šta, ali samo ako znaš da imaš sigurno mesto za sletanje. Ove nedelje, fokusiraj se na pronalaženje ili održavanje čvrstih odnosa ili podržavajuće zajednice na koju možeš da se osloniš. Možda to sada ne deluje uzbudljivo, ali omogućiće ti da preduzmeš velike, predivne rizike u budućnosti.

Nedeljni Horoskop Lav

Ako ćeš se već truditi oko nečega, želiš da to uradiš kako treba. Bez prečica ili polovičnih mera za tebe – ideš do kraja. Ponekad to znači da si usredsređena na svoje ambicije i učinićeš sve što je potrebno da dobiješ ono što želiš. Drugi put, to znači da ćeš ostaviti sve da bi pomogla drugima, deliti svoj poslednji dolar, pomeriti nebo i zemlju da se brineš o ljudima oko sebe. Iako su veliki gestovi plemeniti, obično nisu održivi na duge staze. Ove nedelje, nemoj pokušavati da budeš heroj – to verovatno nije ono što je potrebno – samo pokušaj da daš svoj doprinos.

Nedeljni Horoskop Devica

U poslednje vreme osećaš krivicu zato što nisi brža i efikasnija. U svom domaćinstvu i u širem svetu, toliko je posla koji treba obaviti, i žališ što ne možeš preuzeti više od onoga što već radiš. Ove nedelje, međutim, suprotstavi se tom osećaju kada se pojavi. Ako išta, ovo je vreme da radiš manje, da se krećeš sporije, čak i da stojiš u mestu. Tako otvaraš mentalni prostor u kojem možeš da razmišljaš i sanjaš. U tim trenucima, sećaš se šta ti zaista znači i kakva osoba želiš biti.

Nedeljni Horoskop Vaga

Nedavno si se osećala rastegnuto do svojih apsolutnih granica. Svaki deo tvog vremena, energije i emocionalnog kapaciteta je zauzet. Nije bilo prostora za improvizaciju, nema prilike za sanjarenje, nema sposobnosti da uzmeš dan (ili čak popodne) za sebe. Neke od ovih stvari, naravno, nisu pod tvojom kontrolom. Porodične obaveze i zahtevni šefovi nisu lako odbiti. Ipak, ako možeš naći način da vratiš malo opuštenosti u svoj dan, uradi to. Bićeš produktivnija sa dovoljno vremena za odmor i opuštanje. Čak i da to nije istina, ne bi bilo važno. Nisi mašina. Ti si ljudsko biće i zaslužuješ da se prema tebi postupa s pažnjom.

Nedeljni Horoskop Škorpija

Nisi osoba koja beži od teških razgovora. Spremna si da se direktno suočiš s najkomplikovanijim problemima, i ponekad čak uživaš u sukobu. Dok drugi možda izbegavaju ljude koje ne vole ili s kojima se ne slažu, ti se ne plašiš da ih suočiš. Ove nedelje, međutim, odustajanje od rasprava može biti najpametniji potez. Postoje ljudi s kojima nikada nećeš uspeti da se složiš, koji nikada neće biti ubedjeni da te (ili druge) tretiraju bolje, koji će samo trošiti tvoje vreme. Ponekad je rasprava vredna. Sada, uštedi svoju energiju za ljude koje voliš.

Nedeljni Horoskop Strelac

Neki ljudi kao da namerno otežavaju život sebi, ali ti ne. Nisi lenja, samo nećeš da radiš nepotrebni posao radi samog posla. Rado ćeš izabrati put najmanjeg otpora. Problem je što, ponekad, izbegavanje izazova tebi ne ide u korist. Postepeno jačanje snage i veština, ili polako ulazak u nove odnose, možda nije najuzbudljivije, ali sada je najbolji način za napredak. Ove nedelje, najvažnija stvar koju možeš učiniti je da se pobrineš da je tvoja osnova čvrsta. Ako su potrebne popravke, još nije kasno.

Nedeljni horoskop za Jarca

Kao Jarac, najzadovoljnija si kada su planovi čvrsti i kada je jezik precizan, pravila jasno definisana. Nezadovoljavaju te nejasna obećanja; želiš konkretne detalje. Anekdote nisu dovoljne; treba ti dokaz. Ponekad, međutim, teško je dobiti čvrste podatke, ili oni ne prikazuju celu priču. Ove nedelje, posebno, možeš se suočiti sa više neodređenosti nego što bi volela. Ne ignoriši svoja osećanja samo zato što su nezgodna ili se ne poklapaju sa onim što svi ostali govore. Veruj brojkama, ali veruj i svojoj intuiciji.

Nedeljni horoskop za Vodoliju

Kao Vodolija, trenutno se možeš osećati opterećeno, kao da si vezana – možda poslom, ili svojim stvarima, ili obavezama prema voljenima. Možda si umorna od svoje ličnosti, želeći da tvoj život – ili ti – mogu odjednom, dramatično da se promene. Deo tebe želi da počne ispočetka, da napraviš naglu promenu u karijeri, da pobegneš u novi grad gde te niko ne poznaje. Ali u ovom trenutku, odbacivanje svega za čim si radila verovatno će dovesti do usamljenosti i razočaranja. Bežanje od svog života neće ti doneti osećaj slobode, ali isticanje tvoje nezavisnosti u svakodnevnom životu hoće.

Nedeljni horoskop za Ribe

Kao Ribe, može ti biti teško da ceniš nove početke, jer za početak novog poglavlja, drugo mora da se završi. A u poslednje vreme, fokusirana si na završetke, na sve što si izgubila u protekloj godini – prijatelje, veru, prilike. Nije pogrešno tugovati. Da bi se krenulo napred, to je neophodno. Ali ove nedelje, konačno, ponovo će biti moguće gledati ka budućnosti sa nadom i uzbuđenjem. Život je bio težak, gotovo nepodnošljivo, ali možeš osetiti da se nešto lepo nazire na horizontu.