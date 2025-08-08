Neplanirani troškovi, puno drame, ali i STRASTI! Zvezde za 8. avgust najavljuje BURAN DAN

Pogledajte šta su zvezde pripremile.

OVAN

Preuzeli ste previše obaveza i pitanje je da li ćete uspeti da postignete ono što ste isplanirali. Uzmite povremeno vremena za odmor i bolju organizaciju. U emotivnim relacijama danas se mogu javiti posesivnost i ljubomora – trošite ovo kroz strast.

BIK

U promenljivom ste raspoloženju, reagujete burno na svaku sitnicu, kao da vam se dosta toga nakupilo i više ne možete da podnesete da ćutite. Napet odnos s emotivnim partnerom – neke reči mogu napraviti pravu pometnju.

BLIZANCI

Pratiće vas osećaj da ne uspevate da stignete nešto što vam je bitno, makar u prvom delu dana. Možete biti opterećeni, ali sve stižete na vreme. Ako se previše opustite, moguće je neplanirano trošenje novca, zbog čega ćete se kasnije kajati.

RAK

U prepodnevnim satima nećete znati na koju stranu pre. Dešavaju se promene, a imate osećaj da vas saradnici opterećuju svojim zahtevima. Slična situacija biće i u odnosu sa voljenom osobom – oboma vam je potrebno opuštanje.

LAV

Lavovi su danas vredni za sve pare. No, pitanje je koliko će ta vrednoća uroditi plodom, s obzirom na to da vas neko nervira. To mogu biti kolege ili neko ko se postavlja kao konkurent u poslovnom segmentu. U emotivnim odnosima – ljubomora.

DEVICA

Osećate veliki pritisak da završite obaveze na vreme i da sve bude besprekorno. Preterujete u kritikama na račun kolega, ali vi ste takvi. Osećate strast prema jednoj osobi, ali se ustručavate da inicirate susret.

VAGA

Ispada da su danas svi rešili da vas nerviraju. Dođu tako dani kada ništa ne ide od ruke i kada se ama baš sve, kao za baksuz, namešta da vas dodatno uspori i pokida vam živce. Šta da vam kažem – samo polako i strpljivo, i ovom danu će doći kraj.

ŠKORPIJA

Nervira vas što morate da menjate planove, jer su se u međuvremenu izdešavale okolnosti koje vas guraju u drugačijem pravcu. Ne budite na kraj srca i ne opterećujte se bez razloga. Povremeno dramatizujete i preuveličavate stvari.

STRELAC

U velikoj ste gužvi jer obavljate poslednje pripreme za jedan poslovni projekat. Taman pomislite da ste završili, a pojavi se nešto novo što morate ispraviti ili doraditi. Sve ovo nerviranje zaboravićete u zagrljaju voljene osobe.

JARAC

Napravili ste odlične planove. Nezgodno je samo što će oni verovatno ostati samo na papiru, jer realizacija kasni. Ipak, bar ćete shvatiti ko su ljudi na vašoj strani, a ko ne. U odnosu sa emotivnim partnerom bićete komunikativni i raspoloženi.

VODOLIJA

Možda nećete uspeti da završite sve što ste planirali, ali nećete biti neraspoloženi. Neke situacije će vas "podignuti" i vratiti vam nadu da možete sve postići u narednim danima. Ako izlazite – budite u tip-top fazonu. Mogućnost za novo poznanstvo!

RIBE

Očekuje vas dobro raspoloženje, iako ćete se "polomiti" oko poslovnih obaveza i završiti ih u poslednjem trenutku. Osećate snažan emotivni impuls i intenzitet – bila bi šteta da svu ovu strast ne podelite sa voljenom osobom.

Autor: S.M.