Svi im se dive, a zapravo ih niko ne poznaje

Nekoliko horoskopskih znakova spolja izgleda nedodirljivo i fascinantno, ali zapravo iznutra vode svoje borbe i malo kome zaista odaju svoje skrivene strahove.

Postoje horoskopski znakovi koji zrače samopouzdanjem, mudrošću ili posebnom energijom koja pleni pažnju gde god da se pojave. Ljudi ih često vide kao snažne, samostalne, pa čak i nedodirljive. Postoji divljenje, ali prava bliskost retko. Njihov karakter odaje utisak stabilnosti i sigurnosti, ali malo ko ima privilegiju da upozna njihove slabosti, ranjivosti i unutrašnji svet.

Ovo su znakovi koji spolja deluju čvrsto, a iznutra nose kompleksne emocije, strahove i pitanja koje retko dele s drugima.



Jarac

Jarčevi su simbol snage, discipline i izdržljivosti. Mnogi ih vide kao pouzdane i smirene ljude koji uvek znaju šta rade. Ali ono što je retko poznato jeste da Jarčevi često skrivaju osećanje težine koje nose zbog prevelikih očekivanja, i svojih i tuđih.



Retko pokazuju emocije jer ih doživljavaju kao slabost, a ranjivost je za njih nešto što otkrivaju samo retkima. Ljudi ih cene zbog njihove ozbiljnosti i uspeha, ali istinski Jarca poznaje tek onaj ko ima strpljenja da probije slojeve njihove tišine.

Škorpija

Škorpije prirodno izazivaju fascinaciju, njihova prisutnost nosi dubinu, intenzitet i neku vrstu emocionalne moći. Ljudi ih često vide kao jake, odlučne i misteriozne osobe, ali retko ko zna koliko unutrašnji svet može da ih razdire.

Škorpije retko pokazuju slabost, a kada pate, to čine u tišini. Svoje rane kriju poput tajne, a poverenje grade godinama. Zato mnogi ostanu na distanci, diveći se njihovoj hrabrosti i odlučnosti, ali nikada ne dokuče ko je Škorpija zapravo.

Vodolija

Vodolije su često omiljene zbog svoje pameti, kreativnosti i duhovitosti. Uvek donose svežu perspektivu, društveno su angažovani i neobični, što ih čini inspiracijom mnogima. Ali uprkos njihovoj otvorenosti, vrlo malo ljudi zapravo ih poznaje na dubokom emocionalnom nivou.

Oni često zadržavaju sigurnu udaljenost, štiteći svoje pravo "ja". Vodolija može da bude okružena ljudima, a ipak da se oseća neshvaćeno. Njihova unutrašnja usamljenost ne vidi se spolja, jer spolja blistaju idejama, duhovitošću i slobodnim duhom.

Devica

Device su omiljene zbog svoje odanosti, preciznosti i mudrih saveta. Mnogi im se obraćaju za pomoć, jer znaju da će Devica reagovati smireno i razumno. Ali ono što ljudi često ne vide jeste koliko Devica u sebi nosi briga, sumnji i unutrašnjih dijaloga.

Retko govore o sebi, a još ređe pokazuju ranjivost. Njihovo divljenje često proizlazi iz osećanja stabilnosti koje pružaju drugima, ali ko njih teši kad su sami? Samo oni najbliži znaju koliko toga Device proživljavaju bez reči.



Lav

Lavovi su harizmatični, samouvereni i često u centru pažnje. Divljenje koje izazivaju dolazi prirodno, ljudi ih vide kao vođe, oslonce i osobe koje "imaju sve pod kontrolom". Međutim, iza te spoljašnje snage često se krije duboka potreba za prihvatanjem i ljubavlju.

Lavovi retko pokazuju nesigurnost, jer žele da ostave utisak postojanosti. Iako se čine neustrašivima, često su najranjiviji kada vole. Malo ko zna koliko se Lav boji da ne bude odbačen upravo onda kad pokaže pravo lice.

Autor: S.M.