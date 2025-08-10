Vrela jesen sa mnogo PREOKRETA! MAJANSKI HOROSKOP POGAĐA BEZ GREŠKE: Jedan znak krajem oktobra čeka BRDO PARA

Njihova posmatranja kretanja planeta i zvezda bila su toliko precizna da su, bez teleskopa, izračunavali pomračenja i orbite bolje nego neke evropske civilizacije hiljadama godina kasnije.

Drevni narod Maja koji je nekad živeo na području Srednje Amerike bili su vrhunski astronomi. Njihova posmatranja kretanja planeta i zvezda bila su toliko precizna da su, bez teleskopa, izračunavali pomračenja i orbite bolje nego neke evropske civilizacije hiljadama godina kasnije.

Drevne Maje nisu posmatrale vreme samo kao niz dana i meseci, već kao sveti ciklus u kojem je sve međusobno povezano od kretanja planeta i zvezda, preko promena u prirodi, do ljudskih sudbina. Zato ne čudi što se Majanski horoskop i danas smatra za najtačniji na svetu koji pogađa bez greške.

Njihov horoskop je proizašao iz Tzolk’in kalendara koji se sastojao od 20 horoskopskih znakova i 13 brojeva. Svaka osoba rođena tog dana dobijala je jedinstvenu kombinaciju znaka i broja, što je činilo njen energetski pečat ili sudbinski kod.

Za Maje, znak nije bio samo opis ličnosti već i duhovni zadatak nešto što osoba treba da razvije i ispuni u ovom životu. Smatralisu da su ljudi rođeni u određenom znaku povezani sa božanstvima i kosmičkim energijama, a njihov životni put određen u trenutku rođenja.

Majanski horoskop kombinuje sveti kalendar od 260 dana i cikluse Venere, koja je bila ključna planeta u njihovoj astronomiji.

Prema majanskom horoskopu jesen 2025. biće dinamična, puna preokreta, ali i prilika za lični rast. Najveće promene očekuju sledeća četiri znaka.

ORAO (MEN)

(24. septembra – 13. oktobra)

Kao simbol vizije i slobode rođeni u znaku Orla tokom jeseni mogu da očekuju velike promene i mentalne jasnoće. Biće to sezona donošenja važnih odluka koje će dugoročno promeniti tok života. Bićete posebno inspirisani da se oslobodite svega što vas sputava od toksičnih odnosa do zastarelih poslovnih modela.

Sloboda će vam biti prioritet, pa će mnogi Orlovi izbegavati vezivanje, osim ako partner ne deli isti pogled na svet. Pruža vam se šansa da vidite “širu sliku” i uhvatite poslovnu priliku pre drugih. Jesen donosi napredovanje ili pokretanje sopstvenog biznisa. Savet je da se ne zalećete, već dapogledate širu sliku pre nego što donosete odluku koja će sve promeniti.

ZMIJA (CHICCHAN)

(1. januara – 21. januara)

Zmije su kod drevnih Maja bile simbol moći, strasti i životne energije, a jesen im donosi unutrašnje transformacije. Zmije ćeimati pojačanu intuiciju, pa će instinktivno znati kome da veruju, a kome ne. Bićete magnetski privlačni drugima, ali i osetljivi na manipulacije.

Jesen će za vas biti vreme strasti, ali i iskušenja posebno za one koji su u vezama ili brakovima. Potrebno je čuvati ravnotežuizmeđu želja i razuma. Energija Zmije pogoduje kreativnim poslovima, umetnosti i svemu što uključuje rad sa ljudima. Mogući su neočekivani finansijski dobici krajem oktobra.

KUKURUZ (BEN)

(15. avgust - 3. septembar)

Rođeni u znaku Kukuruza mogu već sad da počnu da se raduju jeseni, jer je to njihovo vreme za ubiranje plodova svog rada. Ako ste tokom proleća i leta ulagali trud, sada dolazi vreme nagrada. Ovo je idealan period za započinjanje porodičnih ili zajedničkih projekata.

Oni koji su u vezama jesen im donosi stabilnost i dublje povezivanje sa partnerom, dok slobopdni pripadnici znaka mogu upoznati osobu s kojom će ostvariti lepu i ozbiljnu vezu. kad je u pitanju posao bićete traženi zbog svoje upornosti i pouzdanosti. Možete dobiti ponudu za saradnju koja vam donosi dugoročnu sigurnost.

KORNJAČA (AAK)

(27. juna do 25. jula)

Kao simbol strpljenja, stabilnosti i mudrosti Kornjače će osećati potrebu da uspore i preispitaju svoj životni pravac ovejeseni.Biće to vreme introspekcije, ali i postavljanja čvrstih temelja za budućnost. U ljubavi za njih je najvažnija harmonija i mir uvezi kojoj će težiti i ove jeseni.

Na poslovnom planu možete očekivati napredak doduše spor, ali stabilan. Svaka odluka koju donesete u ovom periodu pokazaće seispravnom na duže staze. Savet je da pratite unutrašnji ritam, poslako ali sigurno dolazite do cilja.

Autor: S.M.