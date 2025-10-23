OVOG DATUMA U NOVEMBRU POČINJE DRAMA: Retrogradni MERKUR udara direktno u 4 znaka, ali niko neće ostati miran

Ako ste pomislili da je novembar mesec mira i tišine, vreme je da se predomislite. Retrogradni Merkur se vraća od 10. do 30. novembra i to u vatrenom Strelcu, gde njegovo kretanje unazad izaziva potpuni haos u mislima, rečima, odnosima i planovima.

Ništa neće ići po planu, ali to ne znači da je sve izgubljeno – ovaj period donosi i dublje uvide, razrešenja i povratak nečemu što ste davno zaboravili.

Evo ko će najviše stradati

Strelčevi, jer se sve dešava direktno u njihovom znaku – gube fokus, previše govore i kasnije se kaju.

Blizanci, jer im je Merkur vladajuća planeta – misli skaču, a emocije eksplodiraju.

Device, jer će analizirati do iznemoglosti i shvatiti da ne mogu sve da kontrolišu.

Ribe, jer će granica između mašte i stvarnosti potpuno nestati.

Svi ostali znakovi osetiće zbrku i emotivne oscilacije, ali ova četiri biće u samom epicentru Merkurovog vrtloga.

Ovan - sukobi i eksplozije iz prošlosti

Retrogradni Merkur vas vraća na nerazrešene sukobe i neizgovorene rečenice. Moguće je da vam se javi neko iz prošlosti ko traži „zatvaranje kruga“. U poslu budite pažljivi – kolege vas mogu pogrešno razumeti, pa umesto brzih reakcija birajte tišinu. Osećaćete potrebu da dokazujete svoju istinu, ali sada nije vreme za borbu, već za razumevanje.

Bik - preispitivanje vrednosti i emotivnih ulaganja

Finansije i emocije sada su isprepletane. Možda ćete shvatiti da ste ulagali u pogrešne odnose ili projekte. Neko može iznenada tražiti vraćanje duga – emotivnog ili doslovnog. Merkur vas uči da novac i poverenje idu ruku pod ruku. Od 20. novembra osetićete olakšanje i jasniju sliku o tome kome zapravo možete verovati.

Blizanci - mentalni haos i test odnosa

Merkur, vaša planeta, ide unazad, pa vam je sve konfuzno: reči vam se sapliću, planovi se ruše, a u komunikaciji dolazi do totalnog nesporazuma. Biće trenutaka kada ćete želeti da se povučete od svih, ali upravo tada može doći do preokreta u ljubavi ili prijateljstvu. Ako vas neko iz prošlosti kontaktira, ne reagujte odmah – pričekajte da Merkur krene direktno pre nego što donesete odluku.

Rak - unutrašnje previranje i vraćanje starim navikama

Retrogradni Merkur vas vraća u introspektivno stanje. Osećaćete potrebu da se povučete, da ponovo uspostavite granice i pronađete mir. U poslu mogu nastati nesporazumi s nadređenima, pa pazite na ton i način komunikacije. U ljubavi – neko vam se vraća, ali sada imate šansu da jasno kažete šta više ne prihvatate.

Lav - prošle ljubavi, ponos i nove lekcije

Za Lavove, retrogradni Merkur donosi snažne emocije i povratak ljudi iz prošlosti. Možda ćete dobiti poruku koju ste godinama čekali – ali pažljivo, jer nije sve onako kako izgleda. Ako ste u vezi, pripazite na ego – male reči sada mogu izazvati veliku oluju. Iskoristite ovaj period da preispitate šta zaista želite od ljubavi, ne samo od partnera.

Devica - porodične tenzije i stari strahovi

Kao znak koji uvek želi red, sada se osećate kao da sve izmiče kontroli. Kvarovi u kući, sukobi s ukućanima i povratak starih nesigurnosti biće tema meseca. Ne pokušavajte sve da popravite – neke stvari traže vreme, ne analizu. Merkur vas sada uči da otpustite i da ne morate znati odgovor na svako pitanje.

Vaga - konfuzija u odnosima i povratak karmičkih veza

Retrogradni Merkur u vašem polju komunikacije donosi niz testova u ljubavi i prijateljstvu. Ljudi se vraćaju, izvinjavaju, objašnjavaju – ali pitanje je da li ćete ih poslušati. Ovo je vreme da prepoznate obrasce koji se ponavljaju. Ako vas nešto boli, to je znak da treba da završite, a ne da popravljate.

Škorpija - neočekivani troškovi i istine koje bole

Moguće su promene u finansijama, ali i otkrivanje nečijih skrivenih motiva. Neko iz vašeg okruženja pokazuje pravo lice. U ljubavi, tajne izlaze na površinu. Budite hrabri – sve što sada ispliva, isplivaće da vas oslobodi.

Strelac - retrogradni udar u vaš znak

Vi ste glavna zvezda ovog retrogradnog perioda. Bićete impulsivni, nepromišljeni i skloniji da „kažete sve što mislite“ – i onda zažalite. U sporovima, papirologiji i planovima s inostranstvom biće zastoja. Ako uspete da usporite i poslušate intuiciju, Merkur vam može doneti neočekivano razumevanje – istinu koju niste želeli, ali vam je potrebna.

Jarac - mentalni umor i potreba za povlačenjem

Osećate se iscrpljeno i bez fokusa. Merkur vas tera da zastanete, da preispitate motive i ambicije. Ako vas posao frustrira, nemojte bežati u tišinu – napravite plan, ali ga ne sprovodite dok Merkur ne krene direktno. Vaša moć je u strpljenju i mudroj tišini.

Vodolija - razočaranje u ljude i promena kruga prijatelja

Retrogradni Merkur u polju društvenih odnosa donosi sukobe s prijateljima, prekide i otkrivanje nečijih istinskih namera. Iako će boleti, ovo je proces čišćenja – ljudi koji vas iscrpljuju sada nestaju iz vašeg života. Oslobodite se onoga što vas vuče unazad i otvorite prostor za nova poznanstva.

Ribe - haos u karijeri i borba sa iluzijama

Retrogradni Merkur pogađa vaše polje karijere i statusa. Bićete rasejani, skloni greškama i nesporazumima na poslu. Možda ćete osetiti i pad motivacije. Ipak, ako zastanete i poslušate unutrašnji glas, otkrićete da vas univerzum zapravo usmerava ka novom pravcu. Odbijanja sada znače – „ovo nije tvoj put“.

Haos koji menja sve

Retrogradni Merkur u Strelcu 2025. donosi pometnju, ali i jasnoću. Tamo gde sada gubite tlo, dobijate uvid. Tamo gde se veze lome, oslobađa se prostor za nešto iskrenije. Ovo nije vreme da žurite – već da pustite da se istina pokaže sama.

Autor: Marija Radić