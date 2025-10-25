Ovo su najsrećniji datumi do kraja 2025. godine: Kad nebo otvara vrata ljubavi, novca i novih početaka za SVE ZNAKE

Astrologija, kažu oni koji je ozbiljno proučavaju, nije igra pogađanja budućnosti. Ona je mapa nebeskih prilika, trenutaka kad su energije svemira na našoj strani, a planete u harmoniji.

Dve ključne planete sreće, Venera i Jupiter, u narednim nedeljama formiraće niz povoljnih aspekata. Venera vlada ljubavlju i materijalnim zadovoljstvom, dok Jupiter širi granice, daje veru, samopouzdanje i donosi prilike koje menjaju tok života. Kada se ove dve planete "rukuju", svet postaje mekši, a sreća pristupačnija.

Datumi koji donose sreću do kraja 2025. godine

28. oktobar – trigon Marsa i Jupitera: dan za akciju, hrabrost i odvažne poteze

17. novembar – trigon Sunca i Jupitera: optimizam i lični uspeh

26. novembar – trigon Venere i Jupitera: ljubav, novac i vedrina srca

6. decembar – trigon Merkura i Jupitera: dobre vesti, dogovori i nova poznanstva

Šta vaš znak može da očekuje u ovom periodu

Blizanci

Od 9. do 29. novembra Merkur ulazi u svoju poslednju retrogradnu fazu, i to u sektoru odnosa, pa očekujte da se stari nesporazumi pojave samo da bi bili rešeni. Decembar, međutim, donosi flert, duhovitost i šarm. Neki Blizanci bi mogli dočekati praznike uz poljubac ispod imele.

Rak

Mlad Mesec 20. novembra u znaku Škorpije osvetljava vaše želje. Venera vas čini magnetično privlačnim, a Jupiter u vašem znaku donosi talas sreće. Idealno je vreme da se otvorite za nove kontakte i preuzmete inicijativu, sreća vas čeka iza ugla, ali morate zakoračiti prvi.

Lav

Od 4. novembra, Mars vas puni vatrom i inspiracijom. Bićete društveni, hrabri i spremni za okupljanja. Poseban dan stiže 26. novembra, kada Venera i Jupiter donose mogućnost značajnog susreta – možda baš s nekim ko je jednom već prošao kroz vaš život.

Devica

Saturn vas uči da birate mudro, ali i da ne pristajete na manje od onoga što zaslužujete. Kraj novembra donosi priliku da obnovite kontakt s osobom iz prošlosti, dok decembar otvara vrata stabilnijim odnosima. U isto vreme, moguće su i povoljne vesti u vezi sa kupovinom ili selidbom.

Vaga

Početak novembra otvara finansijske prilike. Od 6. u mesecu, novac i samopouzdanje idu ruku pod ruku. Ako ste spremni da pokažete svoje talente, decembar donosi poziv, intervju ili priliku koja može promeniti vaš profesionalni put.

Škorpija

Mars ulazi u Strelca i donosi vam energiju da krenete punim plućima. Vreme je da završite ono što ste započeli ili da započnete nešto novo, što vas istinski pokreće. Venera dodaje notu privlačnosti i strasti, a promene u izgledu ili stilu biće pun pogodak.

Strelac

Vaš vladar Jupiter kreće retrogradno 11. novembra, a Merkur se takođe vraća unazad, ali to nije znak za paniku. Naprotiv, sada se rađaju ideje koje vredi brusiti i sačuvati. Od 22. novembra energija vam raste, a decembar donosi novu ljubav ili povratak stare.

Jarac

Saturn, vaš planetarni zaštitnik, 28. novembra konačno kreće direktno i to je trenutak olakšanja. Sve ono što je stagniralo sada može da krene napred. Savršen period za dogovore, potpisivanje ugovora i ozbiljne odluke. Ulazak u vaš sezonski znak 22. decembra donosi moćan novi početak.

Vodolija

Finansije konačno dolaze na svoje mesto. Trud uložen u protekle dve godine počinje da daje rezultate. Druga nedelja novembra idealna je za poslovne razgovore i prijave, dok decembar donosi dobru energiju, prijateljstva i potencijalno, ljubav koja deluje sudbinski.

Ribe

Sunce i Jupiter 17. novembra prave prelep trigon i obasjavaju vaše polje uspeha. To je vaš trenutak za rast, lično i profesionalno. Intuicija vam je jača nego ikada, verujte joj. Energije su povoljne sve do kraja godine, naročito ako se otvorite ka novim ljudima i iskustvima.

Kraj godine, iako često užurban, sada nosi zlatne prilike. Ako ih prepoznate na vreme, mogli biste dočekati 2026. sa osmehom, punim srcem i dobrim astrološkim vetrom u leđa.

Autor: Marija Radić