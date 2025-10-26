Astrolozi tvrde: Posle 27. oktobra život se menja nabolje za ova 3 znaka!

Ulaskom u vrhunac sezone Škorpije, zvezde poručuju da je vreme da preuzmemo stvari u svoje ruke i sami stvorimo sopstvenu sreću.

Nakon 27. oktobra, život će postati znatno bolji za tri horoskopska znaka jer sezona Škorpije dostiže svoj vrhunac, donoseći osećaj obnove i osnaživanja. Energija je gotovo električna – puna fokusa i neustrašivosti.

Za ova tri znaka otvaraju se vrata tamo gde su nekada stajali zidovi. Predstojeći dani posvećeni su kretanju napred i nezaustavljivoj energiji. Sreća koja dolazi u ovom periodu nije slučajna, već rezultat spoznaje sopstvene svrhe. Kosmičke struje favorizuju hrabrost i autentičnost. Bilo da je reč o ljubavi, novcu ili kreativnom uspehu – sada je trenutak kada se inicijativa odmah isplati.

Škorpija

Nalazite se na vrhuncu svoje sezone, drage Škorpije, i vaša energija je pojačana 27. oktobra. Tokom ovog perioda, vaša sposobnost da transformišete situacije u svoju korist dostiže puni potencijal. Imate moć i harizmu, i ako to poželite – možete bez napora očarati sve oko sebe.

Prva četvrt Meseca u Jarcu daje težinu vašoj viziji, usmerava ambicije i pomaže vam da povučete praktične, ali inteligentne poteze. Sreća vam je naklonjena i to se vidi u vašem samopouzdanju. Ne morate da brinete ni o čemu – imate inteligenciju i veštine da ostvarite sve što zamislite.

Strelac

Za vas, dragi Strelčevi, sreća često dolazi u obliku slobode i nezavisnog razmišljanja. Volite da živite po sopstvenim pravilima, a 27. oktobra snažna energija Škorpije podržava upravo takav stav. Zvezde su vam naklonjene i izgleda kao da ceo svemir podržava vaše planove.

Ako ste se osećali sputano, možete verovati da će vas kosmički tranziti odvesti ka mnogo slobodnijem načinu postojanja. Prva četvrt Meseca u Jarcu stabilizovaće ono što se činilo nesigurnim, pretvarajući priliku u savršeno tempiranu mogućnost. Ovo nije sreća koja se slučajno pojavljuje – već nagrada za veru u ono što je moguće. Samo napred!

Vodolija

Kako se sezona Škorpije intenzivira, vi se, drage Vodolije, ističete na najbolji mogući način. Tog dana, 27. oktobra, sreća se pojavljuje kroz povezivanje i može vam izgledati kao prilika života – iskoristite je. Mesec u Jarcu donosi stabilnost, pomažući vam da ovu inspiraciju pretvorite u nešto konkretno.

Ono što počne kao neočekivan susret može dovesti do trajnih rezultata – što vas najviše uzbuđuje. Primećeni ste, ne slučajno, već zato što vaša energija odjekuje svrhom. Svemir usklađuje vašu originalnost sa srećom, što je dokaz da je autentičnost oduvek bila vaša najveća snaga. Samo nastavite tim putem.

Autor: Dalibor Stankov