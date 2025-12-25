Dok svi slave, oni beže! Evo koji horoskopski znakovi traže mir za Božić

Božić se obično povezuje sa druženjima, porodičnim okupljanjima i neprestanim razgovorima, ali ne doživljavaju svi praznike kao vreme veselja i društvene dinamike.

Nekima donose previše buke, očekivanja i emocionalnih podražaja – pa umesto velikih stolova i gužve, najradije biraju tišinu i mir.

U astrologiji se nekoliko znakova zodijaka posebno ističe po potrebi za mirom, naročito tokom Božića.

Devica

Device teško pronalaze opuštanje u haosu koji praznici često donose. Pritisak da sve bude savršeno, stalne obaveze i gubitak rutine brzo ih iscrpljuju. Umesto uživanja, često razmišljaju o onome što još treba obaviti ili popraviti.

Za Device bi idealan Božić bio tih, jednostavan i bez preteranih očekivanja. Povlačenje u miran prostor omogućava im da napune baterije i pronađu unutrašnju ravnotežu.

Jarac

Jarčevi praznike često doživljavaju kao period koji im oduzima fokus. Iako cene porodicu, previše emocija i neplaniranih situacija može ih preopteretiti. Mir pronalaze u tišini i samoći, gde mogu da razmišljaju i organizuju misli.

Za Jarčeve beg od praznične vreve ne znači odbacivanje ljudi, već potrebu da se odmore na svoj način. Miran Božić pomaže im da se osećaju stabilno i prizemljeno.

Vodolija

Vodolije nisu sklone tradicionalnim obrascima i često se osećaju sputano tokom prazničnih okupljanja. Očekivanja da se ponašaju na određeni način ili učestvuju u ritualima koji im nisu bliski izazivaju unutrašnji otpor.

Njima je potreban prostor u kojem mogu biti svoji, bez objašnjavanja i prilagođavanja. Povlačenje od praznične gužve donosi im mentalni mir i osećaj slobode koji im je izuzetno važan.

Ribe

Ribe su veoma osetljive na energiju okoline, a praznici mogu biti emocionalno iscrpljujući. Veliki broj ljudi, glasni razgovori i intenzivne emocije često ih preplave, pa se osećaju umorno i povučeno.

Za Ribe je beg od svega način da zaštite sopstvenu emocionalnu ravnotežu. Miran Božić, daleko od gužve, pomaže im da se povežu sa sobom i pronađu unutrašnji mir.

Autor: Dalibor Stankov