AKTUELNO

Horoskop

Dok svi slave, oni beže! Evo koji horoskopski znakovi traže mir za Božić

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Božić se obično povezuje sa druženjima, porodičnim okupljanjima i neprestanim razgovorima, ali ne doživljavaju svi praznike kao vreme veselja i društvene dinamike.

Nekima donose previše buke, očekivanja i emocionalnih podražaja – pa umesto velikih stolova i gužve, najradije biraju tišinu i mir.

U astrologiji se nekoliko znakova zodijaka posebno ističe po potrebi za mirom, naročito tokom Božića.

Devica

Device teško pronalaze opuštanje u haosu koji praznici često donose. Pritisak da sve bude savršeno, stalne obaveze i gubitak rutine brzo ih iscrpljuju. Umesto uživanja, često razmišljaju o onome što još treba obaviti ili popraviti.

Za Device bi idealan Božić bio tih, jednostavan i bez preteranih očekivanja. Povlačenje u miran prostor omogućava im da napune baterije i pronađu unutrašnju ravnotežu.

Jarac

Jarčevi praznike često doživljavaju kao period koji im oduzima fokus. Iako cene porodicu, previše emocija i neplaniranih situacija može ih preopteretiti. Mir pronalaze u tišini i samoći, gde mogu da razmišljaju i organizuju misli.

Za Jarčeve beg od praznične vreve ne znači odbacivanje ljudi, već potrebu da se odmore na svoj način. Miran Božić pomaže im da se osećaju stabilno i prizemljeno.

Vodolija

Vodolije nisu sklone tradicionalnim obrascima i često se osećaju sputano tokom prazničnih okupljanja. Očekivanja da se ponašaju na određeni način ili učestvuju u ritualima koji im nisu bliski izazivaju unutrašnji otpor.

Njima je potreban prostor u kojem mogu biti svoji, bez objašnjavanja i prilagođavanja. Povlačenje od praznične gužve donosi im mentalni mir i osećaj slobode koji im je izuzetno važan.

Ribe

Ribe su veoma osetljive na energiju okoline, a praznici mogu biti emocionalno iscrpljujući. Veliki broj ljudi, glasni razgovori i intenzivne emocije često ih preplave, pa se osećaju umorno i povučeno.

Za Ribe je beg od svega način da zaštite sopstvenu emocionalnu ravnotežu. Miran Božić, daleko od gužve, pomaže im da se povežu sa sobom i pronađu unutrašnji mir.

Autor: Dalibor Stankov

#Astrologija

#Božić

#Devica

#Horoskop

#Jarac

#Mir

#Praznici

#Vodolija

#ribe

#zodijak

POVEZANE VESTI

Horoskop

Horoskopski znakovi koji jedva čekaju da prođu božićni praznici

Horoskop

Ne vole gužvu ni izlaske! Ovo su horoskopski znakovi koji se najbolje osećaju kod kuće!

Horoskop

HOROSKOPSKI ZNAKOVI KOJI ĆE DOBITI POVIŠICE U DECEMBRU! Evo kome zvezde donose novac i priznanje!

Horoskop

Horoskopski znakovi koji uvek ugađaju drugima i žele da ih svi vole

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše domo

Politika

VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ SVIM VERNICIMA KOJI SLAVE PO GREGORIJANSKOM KALENDARU: 'Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše dom