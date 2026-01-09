DNEVNI HOROSKOP: Ovan neka bude odgovorniji prema kolegama, Devica pravi planove sa partnerom

Evo šta su vam zvezde pripremile za danas!

OVAN

Svesni ste da morate odraditi neke stvari na drugačiji način od onoga koji vama odgovara, ali je to trenutno doista neophodno. Postavite se odgovornije prema saradnicima. Imate odličan kontakt sa osobom koja ne živi u vašem gradu.

BIK

Od vas se trenutno zahteva mnogo više od onoga što vi možete postići. Dosta ste opterećeni, a nije vam jasno ni kako ćete sa ovim uspeti da se izborite u rokovima koji su vam dati. Kontakt od strane bivšeg partnera vam donosi nedoumice.

BLIZANCI

Poslovni partneri i šefovi su danas teški, ali to ne znači da krajnji rezultat neće biti povoljan po vas. Umete vi da se izborite sa situacijama koje vam se postave. Emotivno - vidite da voljena osoba pokušava da ispravi neke stvari u vašem odnosu.

RAK

Prilično ste ambiciozno zagrizli da završite obaveze i vrlo brzo ćete shvatiti da je ovo prevelik zalogaj za vas. Ipak, rešavate da ne odustanete, pa makar ostali i nakon kraja radnog vremena. Emotivno - dan može doneti veće razumevanje sa partnerom.

LAV

Danas se bacite u akciju, jer su vam dogovori više nego dobro postavljeni. Dobijate informacije koje će vas obradovati, a mogu se vezivati i za finansijski segment. Sa nekim ko vam se dopada, danas možete ostvariti dublji kontakt. Emotivno zadovoljstvo.

DEVICA

Iako su poslovni partneri i danas dosta zahtevni, mnogo lakše uspevate da ispunite njihove zahteve i komunikacija se evidentno poboljšava. Sa voljenom osobom pravite neke planove i dogovore. Unapred se radujete zajedničkim trenucima.

VAGA

Čini vam se kao da ne uspevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa drugima. Zahtevi onih sa kojima dolazite u kontakt su preterani i prenaporni po vas. Emotivno nezadovoljstvo, mada možda nema pravih razloga za tako nešto.

ŠKORPIJA

Čini vam se da svi od vas nešto zahtevaju, a vi ne znate na koju ćete stranu pre. Pokušaćete da napravite distancu i sklonite se malo, da biste uspeli da završite redovne obaveze. Danas jake želje, ali slabo ostvarenje kada je emotivni segment u pitanju.

STRELAC

Jedan dogovor vam daje veliku nadu i očekujete da će vam njegova realizacija popraviti trenutnu situaciju. U velikim ste razmišljanjima kada je bivši emotivni partner u pitanju. Sve vas podseća na tu osobu. Lomite se šta da uradite.

JARAC

Jedna ponuda će danas stići do vas. Možda to nije ono što ste vi priželjkivali, ali prihvatite, potrebna su vam dodatna finansijska sredstva. Preterujete u nekoj komunikaciji sa voljenom osobom. Ne zahtevajte previše, imajte razumevanja.

VODOLIJA

Sve već u prepodnevnim satima dolazi do tačke kulminacije. Neko drugi bi se pogubio u ovim okolnostima, ali vi uspevate da se smirite i da napravite prioritete. U emotivnom segmentu - jak kontakt sa osobom preko posla o kojoj sve više razmišljate.

RIBE

Promenljivo i nestabilno raspoloženje će vas držati tokom većeg dela dana. Čini vam se da ništa ne valja i ne funkcioniše kako treba - niti posao, niti emocije. Opterećeni ste takođe i emotivnom prošlošću. Danas stoji mogućnost kontakta sa ovom osobom.

Autor: Iva Besarabić