DNEVNI HOROSKOP: Ovnu stiže ponuda koja se ne odbija, Lavu gori novčanik, a Škorpija profitira preko Jarca!

Subotnji zemljotres među znacima!

Neki će subotu iskoristiti za provod, dok bi drugi trebali da pripaze na zdravlje i troškove. Pročitajte detaljnu prognozu za svaki znak zodijaka i spremite se za ono što sledi!

OVAN

Vaša kreativnost je danas na visokom nivou i dobro bi bilo da je maksimalno iskoristite. Ovaj dan je pogodan za slikanje ili pisanje - izbor je na vama. Ne potcenjujte vaš talenat, i sami ćete biti iznenađeni konačnim rezultatom. Uživajte u stvaralačkom procesu, jer koliko već sutra, bićete okupirani mnogobrojnim obavezama.

BIK

Pokušajte da ovoga dana uskladite vaše misli i emocije. Uz vaš urođeni smisao za harmoniju, bićete u prilici da razvijete neke zaista kreativne i neobične ideje. Ukoliko se osećate pomalo izgubljeno, nema razloga za paniku. Razmislite gde se nalazi pravi izvor vaše anksioznosti.

BLIZANCI

Ako tragate za ljubavlju, ovo je idealan dan da upoznate nekog ko bi mogao da vas zaintrigira. Budite svesni vaših želja i mogućnosti i za vas ništa neće biti nedostižno. Koliko još uveče, naći ćete se u društvu nekih zaista zanimljivih ljudi. Slušajte šta imaju da vam kažu.

RAK

Ne morate po svaku cenu da se slažete sa nečijim mišljenjem. Imate pravo na vlastito i ne dozvolite da vas bilo ko nagovori na nešto što vam se ne dopada. U toku dana, provedite neko vreme sa ljudima koji imaju sličan stav o životu kao i vi. Prijaće vam razmena iskustava.

LAV

Ne dozvolite negativnim osećanjima da ovladaju vama, a pogotovo ne zbog toga što imate utisak da vaša karijera stagnira. Poželjnije bi bilo da sagledate vaš poslovni život od samog početka i veom brzo ćete shvatiti da ste napredovali mnogo više nego što trenutno mislite.

DEVICA

Ponekad se ponašate previše pasivno u odnosu na ljude iz vašeg okruženja i ovo je jedan od tih dana. U redu je spustiti gard i staviti ego u drugi plan, ali vi u tome preterujete. Ne dozvolite drugima da vaše ideje predstavljaju kao njihove. Izborite se za svoja prava!

VAGA

Neke informacije do kojih danas budete došli dva puta proverite. Veoma je moguće da neko u vašoj okolini nije iskren prema vama. O ovome naročito povedite računa ako se radi o nečemu vezano za vaš posao. Neko će pokušati da sopstvenu krivicu svali na vas.

ŠKORPIJA

Dugogodišnje prijateljstvo bi danas moglo da preraste u nešto više. Između vas su oduvek postojale varnice, ali zbog mnogih razloga ste bili sprečeni da otvoreno pokažete vaša osećanja. Potrudite se da izaberete pravi momenat. Ne biste želeli da budete pogrešno shvaćeni, zar ne?

STRELAC

Ovaj dan donosi mnogo negativne energije i sukoba. Očekivani romantični sastanak bi mogao da bude odložen ili čak otkazan. Nemojte da ovo doživljavate kao lični neuspeh. Eventualnu sumnju ili nesigurnost ćete najbolje otkloniti u društvu prijatelja. Velike planove ostavite za neko drugo vreme.

JARAC

Osećate pad u energiji i raspoloženju zbog postupaka jedne, vama veoma drage osobe. Moguće je da danas, zapravo, spoznajete njeno pravo lice. Umesto da razmišljate o tome da ste vi negde pogrešili, fokusirajte se na stvari koje vas uveseljavaju. U krajnjem slučaju, nikome nije potrebno lažno prijateljstvo.

VODOLIJA

Danas biste mogli da promenite mišljenje u vezi jedne stvari koja je veoma bitna za vas. Na preispitivanju će biti ili vaš posao ili emotivni partner. Nemojte očekivati da ćete doći do bilo kakvih konkretnih odgovora do kraja ovog dana. Pokušajte da budete strpljivi - situacija će se sa vremenom vratiti u normalu.

RIBE

Dan protiče u znaku romantike, ali imate utisak da se ona dešava svima, samo ne vama. Budite otvoreni i verujte u ljubav - samo tada su čuda moguća. Do tada, usmerite vašu strast na neki kreativan poduhvat. Ako ste ranije razmišljali o slikanju ili pisanju, sada je pravo vreme za to.

Autor: Dalibor Stankov