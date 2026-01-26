DNEVNI HOROSKOP: Bikovima emotivni odnosi na klimavim nogama, Ovnove očekuju važni razgovori, a ovaj znak nek se spremi za putovanje

Saznajte šta su vam planete pripremile za ovaj ponedeljak.

Ovan

Naglašena je potreba za akcijom i dokazivanjem. Brza odluka može doneti korist, ali samo ako je zasnovana na činjenicama, ne na impulsu. Razgovor sa autoritetom ide u vašu korist.

Bik

Fokus je na finansijama i ličnim vrednostima. Moguće je razmišljanje o promeni navika koje utiču na stabilnost. U emotivnim odnosima traži se više sigurnosti nego strasti.

Blizanci

Komunikacija postaje ključna tačka. Jedna poruka ili susret mogu promeniti tok planova. Važno je slušati sagovornike do kraja i ne donositi zaključke unapred.

Rak

Povlačenje i introspektiva donose jasnije uvide. Intuicija je pojačana i vodi ka ispravnim odlukama, naročito u vezi sa porodicom ili privatnim pitanjima.

Lav

Društveni kontakti su u prvom planu. Podrška dolazi iz kruga prijatelja ili saradnika. Moguće je preuzimanje liderske uloge u grupi ili zajedničkom projektu.

Devica

Poslovne teme dominiraju. Preciznost i odgovornost donose priznanje. Ne treba se opterećivati sitnicama koje nisu pod vašom kontrolom.

Vaga

Javlja se potreba za promenom rutine. Ideje vezane za putovanja, učenje ili proširenje vidika donose motivaciju. Emotivno se traži balans između razuma i osećanja.

Škorpija

Intenzivne emocije izlaze na površinu. Važno je ne potiskivati ono što traži razrešenje. Finansijski dogovor ili razgovor može doneti olakšanje.

Strelac

Odnosi sa drugima dolaze u fokus. Partnerstva, bilo poslovna ili emotivna, zahtevaju iskrenost i kompromis. Razmena mišljenja vodi ka boljem razumevanju.

Jarac

Obaveze se nižu, ali dobra organizacija donosi osećaj kontrole. Briga o zdravlju i energiji postaje prioritet. Mali koraci vode ka velikim rezultatima.

Vodolija

Kreativnost i originalnost dolaze do izražaja. Povoljan je trenutak za izražavanje talenata ili započinjanje nečega što donosi zadovoljstvo. Ljubavna energija je pojačana.

Ribe

Pažnja je usmerena na dom i unutrašnji mir. Razgovor sa bliskom osobom donosi emotivnu stabilnost. Važno je napraviti prostor za odmor i tišinu.

Autor: Jovana Nerić