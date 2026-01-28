Rođeni su srećni, ova 2 znaka neka nebeska sila daruje obiljem sreće i u najtežim trenucima

Strelac i Bik su dva astrološka znaka koje univerzum pogleda i daruje obiljem sreće u trenucima kad im je najteže. Rođeni su srećni.

Dva horoskopska znaka skoro uvek imaju sreću na svojoj strani tokom teških vremena, kaže astrolog. Jednostavno, rođeni su srećni.

Život možda nije uvek lak, ali kada vremena postanu teška, dva horoskopska znaka uvek imaju sreću na svojoj strani. Bilo da je u pitanju problem sa finansijama ili teška vremena u vezama, ovi znaci uvek pronalaze način da napreduju.

Od pronalaženja slučajnog novca pored puta do problema koji naizgled magično funkcionišu u njihovu korist, univerzum ima način da ispravi stvari za ove začarane astrološke znake. Prema rečima astrologa Kerol Star, „Kada su stvari zaista loše i ima mnoštvo problema“, univerzum im ili donosi obilje sreće ili njihova otpornost prevazilazi očekivanja. Čak i kada stvari izgledaju moguće, ovi horoskopski znaci uvek uspevaju da na kraju stvari funkcionišu.

1. Bik – uvek ima plan igre i radi po njemu

Prema Staru, skoro uvek imate sreću. Ako postoji jedna stvar kod Bikova, to je da će uvek „istrajati“, rekla je astrološka. Verovatno je zato što ste tako dobri u upravljanju čak i najtežim vremenima. Uprkos tome koliko stvari postaju izazovne, oni koriste svoju otpornost da se izbore.

Uz to rečeno, Bik je znak koji će se najmanje verovatno susresti sa teškim vremenima. Astrološkinja Kandis Čildres je objasnila da Bikovi teže da traže udoban život i da su jedan od retkih znakova koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da ga ostvare „jer se mogu usredsrediti na svoj cilj i neće stati dok ga ne ostvare“. Dakle, dok se drugi znaci mogu mučiti vi ste zaista jedini koji izgleda uvek ima plan igre i, što je najvažnije, zapravo nešto radi sa njim.

I to nije samo sa novcem. Čak i u vezama, Bik je na vrhu. Prema rečima duhovnog astrologa i terapeuta Kejt Rouz, „Bik i Vaga su kućni znaci planete ljubavi, što znači da će Venera funkcionisati najbolje što može jer joj odgovara energija ova dva znaka.“ Dakle, ne samo da imate sreće sa novcem, već vam sreća u ljubavi čini prolazak kroz teška vremena mnogo podnošljivijim.

2. Strelac – jednostavno ima sreće u novcu i ljubavi

Dok je Bik otporan, ti jednostavno imaš sreće, objasnila je Star. Od iznenadnog dobijanja povišice do pronalaženja ljubavi svog života na parkingu, život je često u lakom režimu za tebe, čak i tokom teških vremena.

Prema rečima astrologa Saija Avani, „Od svih znakova, rođeni su srećni, Strelac je onaj koji se povezuje sa srećom, obiljem, mudrošću, znanjem, avanturom.“ Od vaše vesele ličnosti do vašeg intuitivnog znanja, uvek pronalazite način da ostanete pozitivni, što vam privlači mnogo sreće.

Međutim, ovo nije toliko iznenađujuće, s obzirom da vama vlada Jupiter, planeta sreće. Rođeni da privlačite bogatstvo, mogućnosti i izobilje, kao Strelac, ne bi trebalo da vas iznenadi saznanje da je sreća uvek na vašoj strani. Bez obzira koliko život postane mračan, zato što vama vlada Jupiter, ništa vas ne može dugo obeshrabriti.

Život možda nije uvek lak, ali kada vremena postanu teška, dva horoskopska znaka uvek imaju sreću na svojoj strani. Bilo da je u pitanju problem sa finansijama ili teška vremena u vezama, ovi znaci uvek pronalaze način da napreduju.

Od pronalaženja slučajnog novca pored puta do problema koji naizgled magično funkcionišu u njihovu korist, univerzum ima način da ispravi stvari za ove začarane astrološke znake. Prema rečima astrologa Kerol Star, „Kada su stvari zaista loše i ima mnoštvo problema“, univerzum im ili donosi obilje sreće ili njihova otpornost prevazilazi očekivanja. Čak i kada stvari izgledaju moguće, ovi horoskopski znaci uvek uspevaju da na kraju stvari funkcionišu.

Autor: A.A.