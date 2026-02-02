AKTUELNO

Od 3. februara tri horoskopska znaka se oslobađaju tereta: Mesec u Devici konačno otklanja sve što vas mesecima mori

Oslobodićete se prepreka.

Od 3. februara 2026. život konačno postaje bolji za tri horoskopska znaka, zahvaljujući Mesecu u Devici, koji pomaže u rešavanju problema, organizaciji i kritičkom razmišljanju. Ovo je period kada konačno možemo da prepoznamo i otklonimo sve što nas dugo opterećuje.

1. Ovan

Ovnovi konačno imaju priliku da preduzmu akciju i uklone iz svog života sve što im troši energiju. Ako neko stalno iscrpljuje vašu snagu, sada je pravo vreme da se distancirate i zaštitite svoje mentalno zdravlje. Sada je trenutak da se izdignete i učinite svoj život boljim.

2. Rak

Rakovi će uz Mesec u Devici moći da sagledaju situacije koje su izmakle kontroli i da se oslobode drama. Fokus je na pojednostavljivanju života i rešavanju problema koje ste do sada izbegavali. Ovaj period donosi osećaj slobode i stabilnosti, što vodi do jačanja samopouzdanja i sigurnosti.

3. Jarac

Jarcima će od 3. februara konačno sve početi da ima smisla. Ovaj lunarni uticaj donosi informacije koje pomažu da prilagode svoj život i stvore stabilnost na svoj način. Osećaj slobode i sigurnosti omogućava im da sanjaju o budućnosti i da planiraju pozitivne promene.

Mesec u Devici donosi energiju i inspiraciju Ovnovima, Rakovima i Jarčevima, pomažući im da se oslobode prepreka i konačno naprave životne promene koje dugo priželjkuju.

Autor: Jovana Nerić

