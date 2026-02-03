KREDITNE KARTICE IM SE 'TOPE': Ako ste jedan od ova tri znaka, za vas je ulazak u tržni centar OPASAN po novčanik!

Dok se neki uspešno odupiru iskušenjima, astrolozi tvrde da su određeni horoskopski znaci programirani za impulzivnu kupovinu. Njihova strast prema lepim stvarima često je jača od glasa razuma, a stanje na bankovnom računu ih podseti na stvarnost tek kad je prekasno.

Ovan

Vrh liste zauzimaju Ovnovi, kojima vlada Mars – planeta akcije i impulsa. Kod njih sve funkcioniše po principu "vidi, poželi, kupi". Čekanje i dugo razmišljanje za njih je čisto mučenje. Kada vide nešto što im se dopada, naročito na sniženju, osećaju neodoljiv nagon da to poseduju istog trenutka. Često nije stvar u potrebi, već u uzbuđenju koje donosi "ulov" i trenutno zadovoljstvo. Ovan će bez problema kupiti najnoviji uređaj iako stari radi savršeno, ili opremu za hobi koji će ga držati svega nedelju dana. Rasprodaja je za njih samo zeleno svetlo da bez griže savesti udovolje svojoj prirodi.

Lav

Lavovi obožavaju luksuz, glamur i sve što ih stavlja u centar pažnje. Za njih kupovina nije puko nabavljanje stvari, već investicija u sopstveni imidž. Kada vide poznati brend na sniženju, to doživljavaju kao priliku koja se ne propušta. Pored toga što vole da ugađaju sebi, Lavovi su izuzetno velikodušni i prema drugima. Često će na rasprodajama kupovati skupe poklone za prijatelje i porodicu kako bi pokazali svoju naklonost. Njihov moto je "zaslužujem najbolje", a popust im samo potvrđuje da im svemir omogućava život na visokoj nozi po nešto povoljnijoj ceni.

Vaga

Vage, kojima vlada Venera, planeta lepote i umetnosti, imaju urođen osećaj za estetiku. Njihova slabost su lepe stvari – od odeće i nakita do dekoracije za dom. One ne mogu da odole predmetu koji će njihov prostor učiniti lepšim, a rasprodaja je savršen izgovor. Iako su poznate po neodlučnosti, u prodavnici ih to često dovede do toga da kupe više stvari jer ne mogu da izaberu samo jednu. Za Vagu je kupovina estetsko iskustvo, a popust im samo olakšava odluku da sebi priušte ono što im je zapalo za oko.

Autor: Dalibor Stankov