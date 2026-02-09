Ova 4 horoskopska znaka neće imati mira: Od žestokih svađa ima da leti perje

Kod pojedinih znakova doći će do rasprava, nerazumevanja i svađa sa najbližima - čak i oko sitnica koje inače ne bi bile problem.

Astrološki uticaji u 2026. godini donose snažne emotivne talase i testiraju odnose unutar doma. Napeti aspekti planeta, posebno tokom narednih nedelja, mogu poremetiti ustaljeni porodični mir i izneti na površinu sve ono što se dugo potiskivalo. Kod pojedinih znakova to može dovesti do rasprava, nerazumevanja i svađa sa najbližima - čak i oko sitnica koje inače ne bi bile problem.

Zašto dolazi do tenzija u domu

Tokom ovog perioda, naglašeni su uticaji planeta koje remete komunikaciju i emotivnu stabilnost. Stare teme se ponovo otvaraju, a potreba za promenom može izazvati otpor kod članova porodice. Umor, stres i različita očekivanja lako prerastaju u sukobe, naročito kada se problemi guraju pod tepih.

Rak

Rakovi su prirodno vezani za dom i porodicu, ali upravo tu mogu osetiti najveći pritisak. Osećaj da nisu dovoljno shvaćeni ili podržani može izazvati burnu reakciju. Rasprave su moguće zbog kućnih obaveza, finansija ili emotivne distance sa bliskim osobama.

Lav

Lavovi ne vole kada stvari izmiču njihovoj kontroli. U porodičnom okruženju može doći do sukoba oko autoriteta, donošenja odluka ili podele odgovornosti. Ponos i tvrdoglavost dodatno podgrevaju tenziju, pa i sitna zamerka može prerasti u ozbiljnu svađu.

Škorpija

Škorpije dugo ćute, ali kada progovore, to može biti vrlo intenzivno. Ovaj period donosi potrebu da se izgovori istina, bez obzira na posledice. To može povrediti ukućane i izazvati burne reakcije, naročito ako su stare zamjerke ostale nerešene.

Blizan﻿ci

Kod Blizanaca je problem u komunikaciji. Reči se lako pogrešno tumače, a brzopletost u razgovoru može izazvati nervozu i verbalne sukobe. U kući može vladati osećaj da se svi govore, ali niko zapravo ne sluša.

Kako smiriti situaciju

Važno je da se u ovom periodu ne reaguje impulsivno. Razgovori vođeni u mirnom tonu, spremnost na kompromis i razumevanje tuđih emocija mogu sprečiti veće sukobe. Ponekad je pametnije povući se i dati sebi i drugima prostor, nego insistirati na tome da se bude u pravu.

Iako ovaj period donosi napetosti, on istovremeno pruža priliku za razrešenje dugogodišnjih problema. Svađe ne moraju značiti kraj, već mogu biti početak iskrenijih i zdravijih odnosa - ako se lekcije shvate na vreme.

Autor: A.A.