DA LI STE NA ISTOJ TALASNOJ DUŽINI? Ovan traži akciju, a Jarac ozbiljnu nameru – evo kako svaki znak zamišlja savršen dejt!

Neki ljudi sanjaju večeru uz sveće, drugi bi radije pobegli na "road trip", a treći se najviše zaljube kada se smeju na istom mestu u isto vreme. Idealni dejt ne izgleda isto za sve – jer ni romantika nije univerzalna.

Kakve sastanke voli koji horoskopski znak, proverite u nastavku.

Ovan

Najgore mu je kad je sve presporo i „previše mirno“. Idealni dejt je onaj koji krene spontano: brzo piće pa neka akcija – kuglanje, arkadne igrice, karting, bilo šta gde se nešto dešava i gde može da se takmiči (makar u šali).

Bik

Njemu je romantika u uživanju. Dobra večera u provereno dobrom restoranu, desert koji se ne preskače i šetnja bez žurbe – to je njegov jezik ljubavi.

Blizanci

Ne vole dejt koji izgleda kao duga pauza. Treba im dinamika: kafa, pa izložba ili pub kviz, pa „hajmo još ovde“ – idealno je kada veče ima više stanica i kada razgovor stalno dobija nove teme.

Rak

Traži osećaj sigurnosti i topline. "Cozy" bistro, domaća večera ili film, ali sa naglaskom na „mi“ – bez prenemaganja, bez buke, sa razgovorom koji ostaje u glavi.

Lav

Voli da sve izgleda kao događaj. Kokteli na lepom mestu, dobra rasveta, malo glamura i osećaj da je veče posebno – čak i ako traje samo par sati.

Devica

Ne pada na haos, ali pada na trud. Idealni dejt je smislen i uredno složen: branč ili finiji kafić, pa planirana šetnja ili mini izlet – detalji su bitni, ali na onaj tihi način.

Vaga

Želi estetiku i atmosferu. Vino, lep ambijent, galerija ili nešto kulturno, pa večera na mestu gde se ne viče preko stola – sve treba da bude „po meri“.

Škorpija

Ne pali se na generičke scenarije: treba joj intimnije, mračnije mesto, sa malo napetosti. Dobar bar, muzika, dugi razgovor i osećaj da se nešto „dešava“ i bez velikih reči.

Strelac

Najsrećniji je kada je dejt mini avantura. Putovanje do obližnjeg mesta, "street food", nešto novo i smešno, plan koji se usput menja – njemu je romantika u slobodi.

Jarac

Voli kvalitet bez cirkusa. Ozbiljna, dobra večera, dobro vino i razgovor koji ima smisla. Nema potrebe za spektaklom, ali mora da se oseti poštovanje i namera.

Vodolija

Beži od klišea. Idealni dejt je nekonvencionalan: stand-up, pub kviz, alternativni koncert ili nešto potpuno nasumično što ćete kasnije prepričavati.

Ribe

Najmekše su u celoj priči. Šetnja uz vodu, topla čokolada ili vino, mirna atmosfera i romantika koja je više osećaj nego plan.

Autor: Dalibor Stankov